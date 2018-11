Herätys: Työkiireesi voi olla vain tunne, Suomen ja Viron aikaero sotkisi tuhansien elämää, puolet yrityksistä yhä kujalla tulorekisteristä

"Ihan hirveä kiire päällä töissä koko ajan" – Mutta onko oikeasti, vai tuntuuko vain siltä?

Meneekö työelämässä aina vain lujempaa ja vauhti kiihtyy? Ainakin työelämän kiire on jatkuvasti otsikoissa. Pyysimme kahta työelämän asiantuntijaa pohtimaan, mistä kiireen tunne kumpuaa ja mitä sille kannattaisi tehdä.

Tuhansien aikataulut menevät sekaisin, jos Suomi jää talvi- ja Viro kesäaikaan

Pärnulainen opettaja Tiina Maripuu on viikot töissä Vantaalla. Jyrki Ojala / Yle

Suomi ja Viro ovat eri mieltä siitä, minkä ajan ottaisivat käyttöön, kun kellojen siirtely päättyy. Tunnin aikaero voi tulla voimaan jo ensi vuonna. Se sotkisi merkittävästi varsinkin työmatkalaisten ja turistien elämää.

Kolme perhettä piti kirjaa, miten paljon aikaa menee lasten harrastuksiin – tulos on hengästyttävä

Matias Väänänen / Yle

Kolme perhettä kirjasi kuukauden ajan lasten harrastuksiin kuluvan ajan. Tulos oli yllätys perheille itselleenkin. Kysyimme asiaa myös yli 20 lajiliitosta ja järjestöstä. Vertaa itse, miten paljon yli 20 suosituimpaan harrastukseen kuluu aikaa eri-ikäisiltä lapsilta.

Tulorekisteri tulee – vainko joka toinen yritys on valmis?

Markku Ulander / Lehtikuva

Verottajan suurhanke tulorekisteri käynnistyy ensi vuoden alussa. Kaksi kuukautta ennen alkupamausta suuri osa yrityksistä nukkuu eikä ole valmistautunut riittävästi uudistukseen. Verottaja uskoo silti, että loppuvuoden aikana loputkin yritykset saadaan hereille. Tulorekisterin avulla palkkatiedot siirtyvät reaaliaikaisesti esimerkiksi Kelaan ja eläkeyhtiöihin, mikä nopeuttaa palvelua.

Testaa, kenen amerikkalaisjulkkiksen poliittiset kannat vastaavat parhaiten omiasi

Waring Abbott/Getty Images

Yhdysvalloissa kansalaiset ovat monen suuren julkisen kiistakysymyksen suhteen hyvin kahtia jakautuneita mielipiteissään. Kysyimme amerikkalaisnuorten mielipiteitä muun muassa aborttiin ja julkiseen terveydenhoitoon. Sinä voit testata, kenen amerikkalaisen julkkiksen poliittinen linja vastaa omaasi. Ovatko kantasi lähellä näyttelijä Chuck Norrisia vai ehkä sittenkin laulaja Beyoncé Knowlesia?

Pilvistä ja lämmintä, paikoin tihkusateita

Yle Sää

Viikko alkaa ja jatkuukin pilvisenä ja harmaana. Maanantaina tulee paikoin tihkusadetta, ja maan keskivaiheilla ja Pohjois-Lapissa ajokeli on huono. Lämpötila on Pohjois-Lapin muutaman lämpöasteen ja etelän +9 asteen välillä. Tiistaina on vieläkin lämpimämpää ja tihkusadetta tulee yleisemmin. Koko marraskuusta näyttää tulevan harvinaisen lämmin. Lue lisää säästä täältä.