Pohjois-Korean Kim Yong-chol tapaa Yhdysvaltain ulkoministerin New Yorkissa ensi viikolla – Pompeon mukaan nyt on mahdollisuus keskustella ydinaseriisunnasta

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kertoi sunnuntaina, että hän tapaa Pohjois-Korean kakkosmiehen Kim Yong-cholin New Yorkissa tulevalla viikolla. Tapaamisen yhteydessä on tarkoitus keskustella Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin mahdollisesta toisesta huippukokouksesta. Myös ydinaseriistunta on esillä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien keskusteluissa.

Pohjois-Korea harkitsee ydinaseohjelmansa käynnistämistä, jos Yhdysvallat ei poista talouspakotteita.

– En ole huolestunut siitä, että Pohjois-Korea käynnistäisi ydinaseohjelmansa uudelleen. Tiedmme nyt, kenen kanssa neuvottelemme. Myös presidentti Trumpin mielipide on selkeä tässä asiassa, ulkoministeri Pompeo sanoi.

Kesäkuun huipputapaamisen jälkeen Pohjois-Korea ei ole edistynyt ydinaseriisunnassaan. Yhdysvallat aikoo lieventää talouspakotteita vasta sitten, kun Pohjois-Korea antaa näyttöjä ydinaseriisunnassaan.

Pompeo korosti, että Singaporen huippukokouksen jälkeen Pohjois-Korea ei ole tehnyt ydinkokeita tai ampunut ohjuksia.

– Kesäkuun huipputapaamisesta lähtien kehitys on ollut suhteissamme hyvällä tasolla. Olen varma, että pääsemme taas tällä viikolla asioissa eteenpäin, kun tapaamme New Yorkissa.

Lokakuun puolivälissä ulkoministeri Pompeo nosti keskusteluissa esiin toisen huippukokouksen mahdollisuuden.

