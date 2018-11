Yle Meksikossa: Elier kulkee siirtolaiskaravaanin matkassa, koska haluaa pojalleen tulevaisuuden Yhdysvalloissa – "Naapurustossani myydään huumeita kuin karamelleja"

MÉXICO Yksinhuoltajaisä Elier Mauricio on saanut tarpeekseen elämästä kotikaupungissaan Hondurasin San Pedro Sulassa.

– Naapurustossani myydään huumeita kuin karamelleja, eikä kukaan tee mitään. Millaisen tulevaisuuden voin antaa siellä pojalleni? Mauricio sanoo Ylelle Meksikon pääkaupungissa Méxicossa.

Mauricion mukaan kaupungissa ei voi soittaa hätänumeroon, vaikka näkisi jotain epäilyttävää. Poliisi vuotaa soittajan tiedot rikollisjengille, joka tulee kiristämään soittajaa.

Mauricio ja hänen kuusivuotias poikansa Ezekiel ovat taivaltaneet jo kolme viikkoa kohti Yhdysvaltoja. He ja tuhannet muut hondurasilaiset ovat matkanneet niin sanotuissa siirtolaiskaravaaneissa, joiden liikkeitä on seurattu tarkkaan Yhdysvalloissa.

Presidentti Donald Trump on tehnyt karavaaneista vaaliteeman ennen tiistain kongressivaaleja. Trump väittää, että karavaaneissa kulkee vaarallisia rikollisia, ja on lähettänyt Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle tuhansia sotilaita siirtolaisia vastaan.

Siirtolaiset ovat vielä kaukana rajalta

Karavaaneja on liikkeellä yhteensä neljä. Elier Mauricio ja hänen poikansa kuuluvat noin 500 siirtolaisen joukkoon, joka on saavuttanut ensimmäisenä Meksikon pääkaupungin Méxicon. Yhdysvaltain rajalle on vielä noin 700 kilometriä.

Joukko on osa ensimmäistä karavaania, jossa kulkee noin 3000 ihmistä. Alkuviikosta kaupunkiin odotetaan suurta joukkoa äitejä lapsineen. Siirtolaisille rakennetaan parhaillaan hätäsuojia urheilukentälle.

Voipuneet siirtolaiset ovat matkanneet nyt kolme viikkoa. Matkaa on taitettu suurimmaksi osaksi jalan, välillä paikalliset ovat antaneet kulkijoille autokyytejä. Anna-Reetta Korhonen / Yle

Mauricion mukaan Hondurasissa on käynnissä väkivaltakriisi, eivätkä lapset ole turvassa kaappauksilta edes koulun penkillä. Hondurasin pääkaupunki Tegucigalpa on maailman vaarallisin pääkaupunki, jossa ei ole julistettua sotaa.

Rikolliset Mara-jengit ovat tunnettuja siitä, että ne pakottavat nuoria joukkoihinsa ja tappavat kieltäytyvät. Väkivallan lisäksi 33-vuotias Mauricio pakenee köyhyyttä.

– Olen opiskellut teollisuusmekaniikkaa ja telekommunikaatiota, mutta en silti saa työtä. Hallitus puhuu kunniallisesta työstä, mutta sitä Hondurasissa ei ole. Ja ilman työtä en pysty ruokkimaan poikaani, Mauricio kertoo.

Samaan aikaan kun 66 prosenttia hondurasilaisista elää köyhyydessä, peruselintarvikkeet ovat Hondurasissa tolkuttoman kalliita. Minimipalkka ei riitä edes välttämättömiin elintarvikkeisiin.

Kun kansalaiset osoittivat mieltään bensan hinnan laskemiseksi, hallitus vastasi nostamalla julkisen liikenteen maksuja.

– En ymmärrä, miten ihmiset tulevat siellä päivästä toiseen toimeen, Mauricio pohtii.

Karavaani organisoitiin sosiaalisessa mediassa

Siirtolaisuus Meksikon halki Yhdysvaltoihin on vanha ilmiö. Uutta on siirtolaisten järjestäytyminen tuhansien ihmisten joukoiksi, jotka hakevat turvaa toisistaan vaarallisella matkalla. Satoja tuhansia väliamerikkalaisia siirtolaisia on kadonnut Meksikossa, joten turvan hakeminen ryhmästä on perusteltua.

Sunnuntai-iltapäivänä tarjolla on riisiä, lihaa ja leipää. Siirtolaiset saavat Méxicon kaupungilta aamiaisen, lounaan ja iltaruuan. Anna-Reetta Korhonen / Yle

Mauricio kertoo, että karavaani organisoitiin sosiaalisessa mediassa.

– Joku kirjoitti somessa, että tiettynä päivänä porukka ihmisiä lähtisi kävelemään pohjoiseen. Seuraavana päivänä oli kokoontuminen, ja nyt me olemme täällä Méxicossa, Mauricio selittää.

Mauricio on seurannut presidentti Trumpin lausuntoja karavaanista. Hänen mielestään Trump on siinä mielessä oikeassa, että karavaaneissa on myös rikollisia, mutta suurin osa ei ole.

– Eilen näimme, kuinka yksi karavaanin jäsen löi meksikolaista miestä, joka ei suostunut antamaan tälle kyytiä. Karavaanin muut jäsenet ottivat väkivaltaisen hondurilaisen kiinni ja luovuttivat hänet Meksikon poliisille. Emme halua joukkoomme varkaita tai rähinöitsijöitä.

Meksikon lastensuojeluvirasto on tuonut lapsille ja nuorille viihdykettä kuten askartelua ja pellejä. Anna-Reetta Korhonen / Yle

