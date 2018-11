Ruotsin puhemies pakottaa ruotsidemokraattien noususta lamaantuneet puolueet valitsemaan puolensa

Ruotsi opettelee uudenlaista politiikan tekoa kuten monet muutkin eurooppalaiset maat.

Syyskuun vaaleissa maahanmuuttovastainen ja oikeistopopulistinen puolue ruotsidemokraatit vahvisti vaa'ankieliasemansa kolmanneksi suurimpana puolueena. Kumpikaan perinteinen ryhmittymä, puna-vihreät tai porvarit, ei saanut enemmistöä, joten hallituksen muodostaminen lamaantui paikalleen ennennäkemättömällä tavalla.

Ruotsilla on kaksi itsestäänselvää pääministeriehdokasta. Kokoomuksen Ulf Kristersson ja sosiaalidemokraattien Stefan Löfven ovat vuoron perään hakeneet tukea johtamalleen hallitukselle julkisuudessa ja kulisseissa. He kävivät neljän viikon aikana läpi mahdolliset hallituspohjat, myös ne, joissa vähemmistöhallitus olisi tukeutunut tietyissä suurissa asiakysymyksissä oppositioon. Kumpikaan ei onnistunut, koska millään puolueella ei ollut kompromissihaluja.

Ainoa asia, joka ruotsalaisia puolueita on toistaiseksi yhdistänyt on se, että lamautuneen tilanteen aiheuttajan, ruotsidemokraattien kanssa ei tehdä yhteistyötä.

Viime viikolla puhemies Andreas Norlén otti eräänlaisen hengähdystauon ja jutteli puoluejohtajien kanssa uudestaan jo tyrmätyistä hallitusvaihtoehdoista. Viikkoa kutsuttiin Ruotsin mediassa ryhmäterapiaksi.

Ryhmäterapia ei auttanut puoluejohtajia katsomaan uutta tilannetta laatikon ulkopuolelta. Keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööfin nimi on ollut esillä mahdollisena tunnustelijana, koska hän on haluttu hallituskumppani sekä oikealla että vasemmalla. Hän on lisäksi kansalaisten pysyvä suosikki puoluejohtajamittauksissa.

Puhemiehen mukaan Lööfistä ei tullut tunnustelijaa, koska kaksi porvaripuolueista, kokoomus ja kristillisdemokraatit eivät sitä halunneet. Jumiutuneesta tilanteesta huolimatta valtapolitiikka ei järkahdä. Kristersson johtaa suurinta porvaripuoluetta ja on siksi itseoikeutettu pääministeriehdokas.

Osa turhautuneesta media- ja puolueväestä on jo alkanut etsiä syntipukkia hitaasti etenevälle prosessille. Joustamattomat puoluejohtajat ovat saaneet osansa arvostelusta , mutta yhä useamman silmissä puhemies alkoi näyttää saamattomalta.

Ehkä siitä johtuen puhemies päätti vauhdittaa etenemistä ja pakottaa parlamentin äänestämään ja valitsemaan puolensa. Paineet nousevat, koska neljän parlamentissa kaatuneen hallitusvaihtoehdon jälkeen joudutaan uusiin vaaleihin.

Ensimmäisenä äänestykseen nousee ensi viikolla jonkinlainen kokoomuksen puheenjohtajan Ulf Kristerssonin johtama porvarihallitus. Hän käy jällleen läpi kertaalleen testaamansa hallituspohjat: neljän puolueen porvarihallitus, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien hallitus tai kokoomushallitus. Joku niistä tuodaan äänestykseen.

Porvaripuolueiden on valittava puolensa ja erityisesti suhtautumisensa ruotsidemokraatteihin. Puhemies muistutti maanantaina, että Kristerssonin pääministeriyttä kannattaa parlamentin enemmistö eli porvaripuolueet ja ruotsidemokraatit. Mutta asia ei ole niin yksinkertainen.

Keskustaryhmät ovat sanoneet äänestävänsä porvaripääministeriä vastaan, jos hänen johtamansa hallitus joutuu tukeutumaan ruotsidemokraatteihin. Ruotsidemokraatit puolestaan torjuvat Kristerssonin, jos he eivät saa etukäteen lupausta poliittisesta vaikutusvallasta.

Kristersson joutuu myös itse valitsemaan puolensa. Hän ei ole halunnut tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa, mutta mielipidemittausten mukaan puolueen sisällä yhteistyöhalu on lisääntynyt. Monet kokoomuslaiset vetoavat naapurimaihin Norjaan ja Suomeen, joissa on istuttu samassa hallituksessa oikeistopopulistien kanssa. Jos Kristersson päättää tukeutua ruotsidemokraatteihin, hän samalla hautaa porvariyhteistyön keskustaryhmien kanssa ainakin toistaiseksi.

Puhemiehen mielestä ensi viikosta alkaa selkeiden ratkaisujen aika. Ensi viikolla Kristersson. Sen jälkeen mahdollisesti Löfven jne. Jokaisella kansanedustajalla on edessään kolme äänestysnappia, kyllä, ei ja tyhjä.

Pitää päättää, mitä painaa.