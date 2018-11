Joulukalenterin Maukka ja Väykkä ovat kuin vanha aviopari – Timo Parvelan luoma parivaljakko viettää ensimmäistä jouluaan Iiro Rantalan musiikin tahtiin

Joulukalentereita on tehty televisioon säännöllisesti vuodesta 1980 lähtien. Viime vuosina koko perheen kalenterin tekemiseen on satsattu aikaa ja rahaa. Tv:n joulukalenterit ovat suosittuja kaikkialla Pohjoismaissa..

Tämänvuotinen Joulukalenteri on täyttä tv-draamaa. On oivaltava käsikirjoitus, näyttävät puvut, taitavat näyttelijät ja originaali musiikki. Ylen lastenohjelmat on ottanut joulukalenterin yhdeksi pääprojektikseen. Siihen satsataan ja uskotaan.

Joulukalenteri: Maukan ja Väykän ensimmäinen joulu on kirjailija Timo Parvelan käsikirjoittama ja osittain tuottama. Parvela on kirjoittanut hassusta, mutta reilusta koirasta ja himpun verran itsekkäästä kissasta jo vuodesta 2007. Maukasta ja Väykästä on hiljalleen kasvanut monipuolinen konsepti.

Helsinkiläisessä Teatteri Kapsäkissä toimiva näyttelijä-tanssija Lotta Kuusisto oli yhteydessä Parvelaan muutama vuosi ensimmäisen kirjan jälkeen ja kysyi, voisivatko kissa ja koira soveltua myös näyttämölle. Esittäjät kaksikolle olivat jo valmiina, nimittäin Kuusisto ja hänen kollegansa Paavo Kerosuo.

– Maukka ja Väykkä alkoivat elää omaa elämäänsä kirjojen jälkeen, nauraa kirjailija Timo Parvela.

– Niistä on tehty jo yksi tv-sarja ja näytelmiä ovat tehneet Kapsäkin lisäksi muutkin. Kohta hahmot nähdään lavalla myös Saksassa. Meillä on pienimuotoinen kiertävä esitys, jossa itse luen otteita kirjoista, Maukka ja Väykkä esiintyvät ja laulavat. Iiro Rantala on pianistimme.

Kaiken maailman ja tyylin rytmit

Iiro Rantala tuli mukaan jo Kapsäkin näytelmäproduktioihin ja nyt hän on säveltänyt musiikin joulukalenteriin. Rantalan tapaan musiikkityylit risteilevät ties missä tyylilajeissa ja eri puolilla maailmaa.

– Jos tuohon kohtaan sopii havaijilainen tyyli tai tuohon ragtime niin sävellän siihen sitten sellaisen. Jos halutaan yhden genren tyylipuhdas suoritus, olen ihan väärä värväys siihen projektiin. Tykkään leikkiä tyyleillä, Rantala sanoo.

Iiro Rantala on säveltänyt musiikin Maukan ja Väykän ensimmäisestä joulusta kertovaan kalenteriin. Pekka Tynell / Yle

Iiro Rantala on säveltänyt joulukalenteriin sekä lauluja, että ns. score-musiikin. Se tarkoittaa elokuvallista taustamusiikkia, joka rytmittää kohtauksia. Laulut pullahtavat esiin kesken kaiken tapahtuman, hiukan päälle liimattuina ja maagisina hetkinä. Tekijöiden esikuvana on ollut 1970-luvun lopun hittisarja Pennejä taivaasta.

– Sehän on aika delikaatti hetki, kun valkokankaalla tai tv-ruudulla puhjeltaan laulamaan. Pennejä taivaasta -tekijä Dennis Potter ratkaisi sen tällaisella irtautumisefektillä. Käytämme tätä hyväksemme joulukalenterissa, Rantala sanoo

Maukka ja Väykkä parisuhdeneuvojina

Television joulukalenterin tekemisessä on toki muitakin haasteita kuin se, milloin joku puhkeaa lauluun. Jaksoja on tietenkin peräti 24 ja jokaiseen pitää rakentaa draaman kaari. Lisäksi koko tarinalla pitää olla oma kaarensa.

– Sarjaan tarvitaan aineksia yhtä paljon kuin kahteen pitkään elokuvaan, Parvela huokaa.

– Täytyy koko ajan myös pitää mielessä se, että joulukalenteri on monessa perheessä joulun tuoja. Joulukuu vanhenee sen myötä, kun päivät kalenterissa vähenevät. Tätä joulukalenterin täytyy kunnioittaa.

Maukka ja Väykkä etsivät ensimmäistä jouluaan kauniissa talvimaisemassa ja idyllisessä eläinten kylässä. Tunnelmalliset mökit ja niiden yksityiskohtia vilisevät interiöörit virittävät väistämättä joulun tunnelmaan.

Kirjailija Timo Parvela on jo kokenut joulukalenterin tekijä. Pekka Tynell / Yle

Parvela korostaa, että joulupukin pajaan ei kuitenkaan eksytä. Kissa himoaa ahneesti lahjoja ja joulumusikaalin koe-esiintymiseen ilmaantuu erikoinen hahmo jos toinenkin. Tyylilaji on lopulta uskollinen ennemminkin Maukalle ja Väykälle kuin joulutarinoille.

– Parivaljakkomme on aika erimielinen. Toinen on egoisti ja ajattelee itsensä kautta ja toinen on valmis uhrautumaan ja miellyttämään.

– Ne eivät kuitenkaan koskaan käytä toinen toistaan hyväksi. Kumpikin saa jotain. Olemme erilaisia ja voimme täydentää toisiamme. Maukkaa ja Väykkää on luettu myös avioliitto-oppaana, Parvela valistaa.

Rantala sanoo ihailevansa Parvelan taitoa johdattaa hahmot lopulta rakentamaan yhteistä hyvää. Maukka-kissan hedonismi vääntyy monen mutkan kautta lopulta yhteisön parhaaksi.

Luukut avataan kaikkien Pohjoismaiden yleisradioiden tv-kanavilla

Joulukalenterit televisiossa ovat Pohjoismainen perinne. Viime vuosina muutkin yleisradioyhtiöt ovat panostaneet niihin rahaa, aikaa ja lahjakkuutta.

Ruotsin yleisradion joulukalenteri (siirryt toiseen palveluun)

Tanskan yleisradion joulukalenteri (siirryt toiseen palveluun)

Norjan yleisradion joulukalenteri (siirryt toiseen palveluun)

Nuket Tamma Titiina ja Histamiini esiintyivät Histamiinin joulukalentereissa 1980-luvulla. Kalevi Rytkölä / Yle

Suomessa joulukalenteriperinne alkoi jo 55 vuotta sitten Ylen edeltäjästä Suomen Televisiosta. Ensimmäinen Ylen joulukalenteri tuotettiin kuitenkin vasta 1980. Se oli Histamiinin joulukalenteri. Histamiini oli tunnelmallisessa tallissa asusteleva marionettihevonen. Hahmosta tuli monelle rakas. Histamiinin äänenä kuultiin näyttelijä Matti Raninia.

Muita joulukalenterien luomia rakastettuja hahmoja ovat olleet muun muassa Ritva Valkaman esittämä Olga P. Postinen ja 1990-luvun kalenteritähti Tonttu Toljanteri.

Tonttu Toljanteri (Kunto Ojansivu) on monen mielestä ainoa oikea joulukalenterihahmo. Yle Kuvapalvelu

Myös kaupalliset kanavat ovat kokeilleet kalenterintekoa. MTV3:n joulukalentereissa ovat seikkailleet Hilarius hiiri, Uppo-Nalle ja Ti-Ti Nalle. Aikuisille suunnattu The Joulukalenteri ylsi jopa kulttisuosioon. Sarja on uusittu peräti kolme kertaa. (siirryt toiseen palveluun)

Sisältöjohtaja Marko Karvon mukaan joulukalenterit ovat parhaimmillaan erittäin suosittua ja toivottua sisältöä.

– En sulje missään nimessä pois, että meillä olisi joulukalenteriohjelmia tulevaisuudessa. Niitä ei ole tuotantoyhtiöiltä juurikaan tarjottu viime aikoina.

Rauhallista, iloista vai surumielistä joulua?

Maukka ja Väykkä rakentavat kuumeisesti ensimmäistä jouluaan. Mutta vakavasti ottaen, mikä siinä joulussa nyt sitten on se juttu? Noin joulukalenterin tekijöiden mielestä.

Iiro Rantala pyörittelee silmiään.

– Aina toivotetaan rauhallista joulua. En ole koskaan löytänyt sitä. Etsin sitä edelleen.

– Maailmalla törmää vielä paikkoihin, joihin joulu ei ylety. Etelä-Koreassa ei vietetty joulua lainkaan. Siellä 24.12. oli ihan tavallinen ostospäivä. Olin siellä keikalla ja vietin joulua perheen kanssa Skypen välityksellä. Ei sekään oikein toiminut, Rantala hymähtää.

Suomalaiset valmistautuvat jouluun kiivaasti, mutta vaipuvat pyhinä helposti hämmentävään hartauteen. Joululauluista kaikkein suosituimmat ovat ne surullisimmat. On silmä sammunut auringon, varpunen pienoinen syönyt on kesäeinehen ja vaiennut vaikerrus on vankilan, kun joulu on.

– Melodiat, joita jossain Italiassa pidettäisiin hautajaisiin sopivina, ne ovat meillä joulun ilon huipentuma. Ainakin yritin tehdä vähän iloisempia, Rantala kuittaa.

Katso tästä vanhoja joulukalentereita

Tee joulukalenteritesti