Maastopyöräilyä huipulla ja lähes kympin keskiarvo – suomalainen urheiluakatemia ohjaa nuoria kaksoisuramalliin

Alisa Hirvonen on nuori lentopalloilija joka pelaa rovaniemeläisessä lentopalloliigajoukkue Woman Volleyssa. Hän on edustanut myös Suomea nuorten maajoukkueessa viime kevään EM-karsinnoissa.

Marraskuun loppupuolella 18 vuotta täyttävä Hirvonen opiskelee Rovaniemellä Ounasvaaran urheilulukiossa kolmatta vuotta.

– Minä käyn lukion kolmeen ja puoleen vuoteen ja olen tehnyt niin, että keskityn tällä hetkellä ihan täysillä lentopalloon. Tästä syystä minulla on aika kevyet lukujärjestykset tällä hetkellä lukiossa. Lentopallo edellä mennään.

Hirvonen on tehnyt suunnitelmansa urheilu-uran osalta tulevaisuudesta itse, mutta on keskustellut niistä myös vanhempiensa kanssa. Tavoite on asetettu korkealle.

– No tottakai tavoitteet ovat korkealla. Haaveena on, että pääsisin viiden vuoden sisällä ulkomaille pelaamaan. Semmoinen haave on ollut pitkään ja sen eteen tehdään töitä kovasti, Hirvonen sanoo.

Lentopalloilija Alisa Hirvonen (oik.) harjoittelemassa muiden urheiluakatemialaisten kanssa Lapin urheiluopistolla Rovaniemellä. Antti Mikkola / Yle

Nuori Niko Heikkilä tähtää ammattimaiseen maastopyöräilyyn

Rovaniemeläinen Niko Heikkilä on maastopyöräilijä ja käy myös Ounasvaaran urheilulukiota. Vaativa laji vaatii tiivistä harjoittelua, mutta urheilakatemian tuella harjoittelu ja lukio-opiskelu on saatu soviteltua siedettävästi yhteen.

– Pari tuntia aamulla ja illalla menee toinen parituntinen herkästi jonkin sortin harjoitteluun. Muutama tunti menee tietenkin koulussa ja illalla läksyissä. Päivät ovat aika täysiä ja aika menee aikalailla kouluun ja urheiluun. Vapaa-aikaa jää kohtuullisesti, mutta ei hirveästi, Heikkilä kertoo arkipäivien kulusta.

Niko Heikkilä tasapainoilee ohjaustangon kanssa etunojapunnerruksia aamutreeneissä Lapin urheiluopistolla. Antti Mikkola / Yle

Tähtäin on korkealla myös 16-vuotiaalla Heikkilällä, mutta lukion hän haluaa hoitaa hyvin, vaikka lähteekin jo varhain keväällä kilpailemaan ulkomaille. Koulutehtävät ja tarvittavat läksyt Heikkilä hoitaa reissuillaan tietokoneella, jossa kulkevat mukana tarvittavat oppikirjat.

– Tällä hetkellä ykköstähtäin on maastopyöräilyssä ja, että siitä tulisi se ammatti. Tietenkin pitää olla joku backup-suunnitelma ja sen takia tuo koulukin on hyvä hoitaa tässä urheilun sivussa, kertoo lähes kympin keskiarvolla koulunsa hoitava Heikkilä.

Urheilu-uran jälkeisestä ammatista ja tulevaisuudesta Heikkilä ei osaa vielä kertoa, mutta suhtautuu asiaan rauhallisesti.

– Sitten kun urheilu-ura on ohitse ja se on niin kuin paketissa, on aika siirtyä johonkin muuhun hommaan. Sitä en vielä osaa kertoa, mitä se on, koska en ole sitä tarkemmin ajatellut vielä.

Tunnollinen harjoittelija ja oppilas Niko Heikkilä riensi rankan aamutreenin jälkeen oppitunnille Onasvaaran lukioon. Antti Mikkola / Yle

Urheiluakatemiasta ohjenuoraksi kaksoisuramalli

Huipulle tähtäävien nuorten elämä pyörii hyvin pitkälle urheilun ja pakollisen koulun parissa. Juuri tuon vuoksi varmasti moni nuori kaipaa ammattilaisten tukea niin urheilu-uran kuin myös tulevaisuuden turvaamiseksi.

Suomessa on 20 urheiluakatemiaa, jotka on perustettu valtakunnallisen urheiluoppilaitosjärjestelmän tueksi. Näihin kuuluvat Suomen 15 urheilulukiota ja 15 urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjää.

Lapin urheiluakatemian lentopallovalmentaja Teemu Mäkikyrö opastaa urheilulukion akatemiaurheilija Alisa Hirvosta Lapin urheiluopistolla. Antti Mikkola / Yle

Huolimatta siitä, että terävimmälle huipulle tähtäävät urheilijat joutuvat väkisin pitämään taukoa opiskelussa ja ammatin hankkimisessa, nuorista urheilijoista jopa kolme neljästä jatkaa opintoja korkeakouluasteella.

Urheiluakatemioiden kautta myös korkeakouluihin on saatu urheilijat huomioivia järjestelyjä ja valtakunnallinen yhteistyö on tiivistynyt viime vuosina.

Lapin urheiluakatemian valmennuskeskuspäällikön Mikko Pohjolan mukaan Suomessa on otettu käyttöön yhteinen malli, jolla pyritään turvaamaan nuoren urheilijan uraa ja tulevaisuus.

– Suomalaisessa urheilussa on valittu kaksoisuramalli ohjenuoraksi, jonka perusteella toimitaan. Eli kun kasvatetaan urheilijoita kohti urheilu-uran huipulle niin samaan aikaan myös opiskellaan sitä seuraavaa, urheilun jälkeistä uraa varten.

Pohjola korostaa sitä, että nuorista pyritään pitämään huolta kaikin tavoin.

– Pyritään pitämään huolta siitä, että ei heittäydytä pelkästään urheiluun. Jos urheilu-ura loppuu yllättäen vaikkapa loukkaantumiseen tai mielenkiinnon loppumiseen, niin ei olla tyhjän päällä.