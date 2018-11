Posti lisää pakettiautomaatteja verkkokaupan lisääntymisen vuoksi

Posti avaa lisää pakettiautomaatteja Suomessa. Tällä hetkellä maassa on noin tuhat pakettiautomaattia, ja Posti aikoo avata noin 500 uutta ensi vuoden aikana, sanoo toimitusjohtaja Heikki Malinen.

– Viimeisten 3–4 vuoden aikana olemme todella panostaneet niihin erittäin paljon. Tämä on ollut strategiamme, ja olemme aika pitkällä. Jouluun mennessä avataan tuhannes automaatti Helsingin päärautatieasemalla, ja uskomme, että se on voittava konsepti, Malinen sanoo.

Olennaista on, että Posti on mahdollistamassa verkkokaupan kasvun Suomessa. Se on iso megatrendi ympäri maailmaa.

toimitusjohtaja Heikki Malinen, Posti Group