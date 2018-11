18-vuotias Paavo Voutilainen saavutti unelmansa – Tienaa nyt videopelejä pelaamalla: ''Oli tosi iso juttu, että pystyin lopettamaan työt''

Tästä on kyse E-urheilija Paavo Voutilainen solmi kesän alussa ammattilaissopimuksen yhdysvaltalaisrahoitteisen joukkueen kanssa.

Suomessa on noin 30-50 ammattimaista e-urheilijaa.

Elektronisen urheilun terävimmällä huipulla palkintorahat ovat kymmeniä miljoonia.

Lentokone liitelee taivaalla. Kohta laskuvarjohyppääjä putoaa pilvien läpi. Paavo ''PaG3'' Voutilainen liikuttaa tietokoneen hiirtä keskittyneesti edestakaisin. Toinen käsi naputtaa näppäimistöä. Kohta hyppääjä laskeutuu maahan ja alkaa taistella muiden pelaajien kanssa.

Voutilainen käskyttää pelihahmoa työkseen. 18-vuotiaan unelma ammatista elektronisen urheilun parissa kävi toteen viime kesän alussa, kun yhdysvaltalaisrahoitteinen Chaos Esports Club palkkasi hänet PlayerUnknown's Battlegrounds -videopelin joukkueeseen. Sitä ennen hän ehti työskennellä sähköasentajana pari kuukautta.

– Se, että aloin tienaamaan pelaamisella, oli unelma, joka toteutui. Oli tosi iso juttu, että pystyin lopettamaan työt ja alkaa tekemään täysaikaisesti sitä, mistä pidän eniten, Voutilainen toteaa.

''Aluksi oli vähän hankalaa''

Ammattiuran myötä treenimäärät pomppasivat ylös. Joukkueharjoituksia on neljästä viiteen kertaan viikossa, viitisen tuntia kerrallaan. Lisäksi Voutilainen harjoittelee yksin. Päälle tulevat vielä erilaiset karsinnat ja liigat. Lisäksi Voutilainen seuraa muita pelaajia striimauspalvelun kautta.

– Pelaaminen kansainvälisessä joukkueessa on tosi erilaista verrattuna siihen, mitä se on suomalaisten kanssa, koska joutuu puhumaan englantia. Aluksi se oli vähän hankalaa. Kyllä sen sitten oppi, kun tarpeeksi pelasi.

Paavo Voutilainen on pelannut videopelejä 3-vuotiaasta saakka. Juulia Tillaeus / Yle

Harjoittelu on käytännössä pelaamista muita tiimejä vastaan. Välillä joukkue katsoo tallenteilta pelaamiaan pelejä.

– Siinä pääsee katsomaan, miten muut tiimit liikkuvat, miten me liikumme ja millaisia päätöksiä teemme. Sitä kautta voimme korjata asioita, joita teemme huonosti, sanoo Voutilainen.

Henkilökemiat avainroolissa

Paavo Voutilainen keskeyttää pelaamisen hetkeksi. Hän vaihtaa ruudulle striimauspalvelun. Pelihahmot vilahtelevat puiden lomassa. Näytön kulmassa on pieni kuvaruutu, jossa näkyy nuori mies reaaliaikaisessa videossa. Hän on skotlantilainen Ewan ''ewangg'' Gamble, Voutilaisen tiimitoveri.

Kaksikosta on puolen vuoden aikana tullut paitsi työpari, myös hyviä kaveruksia. Voutilainen ja Gamble ovat tällä hetkellä tiiminsä ainoat jäsenet, sillä he etsivät siihen kahta uutta pelaajaa.

Paavo Voutilainen ja Ewan Gamble tapasivat hiljattain ensimmäistä kertaa kasvokkain. Ruudun välityksellä he ovat viettäneet paljon aikaa yhdessä. Juulia Tillaeus / Yle

Vaikka joukkuetta rahoittava jenkkiorganisaatio viime kädessä laittaakin nimet paperiin, periaatteessa päätösvalta uusia pelaajia valittaessa on tiimin jäsenillä. Henkilökemiat ovat tärkeitä.

– Se on asia, jonka pitää toimia, jotta pystytään tulemaan yhdeksi parhaimmista tiimeistä, Voutilainen sanoo.

Paavo Voutilaisesta ja Ewan Gamblesta on tullut hyviä kavereita keskenään. He testaavat joukkueeseen pyrkiviä pelaajia kokeilemalla, miten tiimipeli sujuu käytännössä.

– Etsimme ihan normaaleja ihmisiä, jotka osaavat jutella eivätkä aiheuta pahaa mieltä kellekään, summaa Voutilainen.

Miljooniin on vielä matkaa

Pitkä harjoittelu palkittiin reilu viikko sitten, kun Paavo Voutilainen ja Ewan Gamble voittivat PUBG-turnauksen TwitchCon-tapahtumassa Yhdysvaltojen San Josessa. Vastassa oli 128 pelaajaa. Turnaus oli ensimmäinen, johon Voutilainen osallistui ulkomailla.

Palkintopotti oli 8 000 dollaria.

– En ole ikinä voittanut yhtään mitään, joten minulle se on iso summa, Voutilainen sanoo.

TwitchCon-tapahtumasta mukaan tarttui 8 000 dollarin potin lisäksi pokaali. Juulia Tillaeus / Yle

Paavo Voutilaisen voittama palkintosumma on kuitenkin vielä kaukana elektronisen urheilun kärkiluokasta. Suurimmissa kilpailuissa palkintopotit ovat kymmeniä miljoonia.

Viime vuonna suomalainen elektroninen urheilu saavutti merkittävän virstanpylvään, kun Lasse ''MATUMBAMAN'' Urpalainen ylsi ensimmäisenä suomalaisena e-urheilijana miljoonatuloihin.

En ole vielä saanut pelaamisesta niin paljon rahaa, että pelkästään sillä pystyisi elämään. Paavo Voutilainen

23-vuotias Lasse Urpalainen pelaa Dota 2 -peliä, josta hän tienasi 1,8 miljoonaa euroa pääasiassa palkintorahoina. Urpalainen voitti joukkueensa Team Liquidin kanssa pelinsä suurimman turnauksen. Joukkue kuittasi voitostaan 10,8 miljoonaa dollaria.

Paavo Voutilaisen pelaama PlayerUnknown's Battlegrounds -videopeli julkaistiin viime vuoden alussa. Hiljattain järjestettiin lajin ensimmäinen iso turnaus, jossa pääpalkinto oli miljoona dollaria. Voutilainen uskoo, että laji tulee ottamaan askeleen eteenpäin vuoden alussa julkaistavan liigan myötä.

– Silloin pitäisi palkkojenkin nousta. En ole vielä saanut pelaamisesta niin paljon rahaa, että pelkästään sillä pystyisi elämään, Voutilainen kertoo.

Paavo Voutilainen on pelannut Player Unknown's Battlegrounds -peliä alkuvuodesta saakka. Juulia Tillaeus / Yle

Voutilainen ei lajia valitessaan miettinyt sitä, kuinka paljon mistäkin pelistä on mahdollista tienata.

– Ajattelin ennemminkin sitä, tuleeko peli olemaan menestyksekäs e-urheilussa. Se kertoo sen, voiko sillä tienata. Uskon, että Battlegrounds tulee pysymään pinnalla.

Perhe vastusti aluksi

Paavo Voutilainen otti ensiaskeleensa elektronisen urheilun maailmassa 12-vuotiaana. Pikkulapsesta saakka videopelejä pelannut poika näki e-urheiluturnauksen ja päätti, että hänestäkin tulisi ammattilainen.

Voutilainen aloitti tavoitteellisen pelaamisen Counter Strike: Global Offensive -pelillä. Muutaman vuoden aikana harjoitustunteja kertyi noin 5 000.

Perhe ei katsonut intensiivistä pelaamista aluksi hyvällä.

– He olivat aluksi pelaamista vastaan, koska en tehnyt oikein mitään muuta. Se muuttui, kun pääsin tiimiin ja aloin tienaamaan. Lähipiiri on kannustanut siitä lähtien, kun pääsin näin korkealle kuin nyt olen, Voutilainen sanoo.

Voutilainen vaihtoi Counter Strike: Global Offensive -pelin Player Unknown's Battlegroundiin, koska ei menestynyt siinä tarpeeksi hyvin. Juulia Tillaeus / Yle

E-urheiluyhteisöjen ulkopuolella lajia ei aina ymmärretä. Voutilainenkin on törmännyt ilmiöön, ettei e-urheilua välttämättä pidetä varsinaisena urheiluna. Se ei häntä haittaa.

– Tämä on vähän kuin shakkia. E-urheilussa on kyse siitä, mitä mielessä liikkuu ja kuinka älykkäästi peliä pelaa. Ei urheiluun minusta muuta fyysistä tarvitsekaan, kuin että on hyvässä kunnossa ja elämäntavat ovat terveellisiä, Voutilainen sanoo.

Sähköasentajan ura varasuunnitelmana

Voutilainen valmistui viime keväänä sähköasentajaksi. Hän ehti tehdä töitä parin kuukauden ajan, kunnes solmi sopimuksen Chaos Esports Clubin kanssa.

Sähköasentajan paperit ovat varasuunnitelmana, jos pelaaminen ei lyökään leiville.

– Sitä varten kävin koulut loppuun, että jos pelaamisessa ei onnista, aina on mahdollisuus mennä normaaleihin töihin.

Player Unknown's Battlegrounds -pelissä pelaajat hyppäävät laskuvarjojen varassa lentokoneesta. Juulia Tillaeus / Yle

Näillä näkymin sopimus ammattilaisjoukkueen kanssa jatkuu vuoden loppuun saakka. Voutilainen kuitenkin uskoo, että sitä tullaan jatkamaan.

Voutilainen luottaa siihen, että pystyy vielä jonakin päivänä elättämään itsensä e-urheilulla.

– Uskon siihen koko ajan enemmän ja enemmän, kun tuli turnausvoitto ja olen saanut organisaation mukaan. Ei pidä luovuttaa, pitää vaan jatkaa ja jatkaa. Haluan olla yksi maailman parhaista pelaajista, Voutilainen sanoo.