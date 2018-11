Syytetty astuu tänään oikeuden eteen: Kuusi syytä, miksi Tesoman surmatutkinta on Suomen oloissa poikkeuksellinen

Nuorta miestä syytetään taposta. Kokeneen rikosylikomisarion mukaan tapaus on harvinainen monesta eri syystä.

Perheenisän ruumis löytyi Tampereelta varhain maanantaina aamulla 29. joulukuuta 2014. Siitä alkoi Suomen oloissa poikkeuksellinen rikostutkinta.

Tesoman surmasta syytetty nuorukainen astuu torstaina aamulla yhdeksältä oikeuden eteen Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella. Häntä syytetään taposta.

Listasimme kuusi syytä, miksi Tesoman rikostutkinta on ollut niin poikkeuksellinen.

1. Uhri ja syytetty eivät tunteneet toisiaan

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoo, että Tesoman surma on hyvin harvinainen tapaus.

– Toisilleen entuudestaan tuntemattomien kohtaamisia julkisella paikalla ei kovin usein päädy henkirikokseksi.

Lehdenjakaja löysi uhrin kevyenliikenteenväylältä varhain aamulla. Epäilty surma sattui Tesomalla myöhään 28. joulukuussa 2014 tai seuraavan päivän puolella.

Millainen keskustelu tällä penkillä käytiin vajaat neljä vuotta sitten? Jussi Mansikka / Yle

Vainaja löytyi noin 130 metrin päästä penkistä, jonka kohdalla epäilty ja uhri olivat epäillyn kertoman mukaan todennäköisesti kohdanneet.

Syytetyn ja uhrin keskustelujen sisällöstä ei ole tietoa, ja tähän odotetaan lisävalaistusta oikeudessa.

Uhrissa oli useita veitsellä aiheutettuja vammoja.

Syytetyn motiivia teolle ei ole kerrottu julkisuuteen eikä ole tietoa, onko teolle edes jokin motiivi. Oikeuskäsittelyn toivotaan tuovan tietoa siihen, miksi syytetty päätyi äärimmäiseen tekoon.

Poliisi tutki pitkään henkirikosta murhana. Käräjäoikeudessa syytetty kohtaa kuitenkin tapposyytteen, koska tutkinnassa esimerkiksi teon kesto jäi epäselväksi.

2. Laajat dna-testit

Myös Tesoman surman tutkinnassa käytettyjen pakkokeinojen laajuus on ollut poikkeuksellista, Jari Kinnunen muistuttaa. Tutkinnan aikana kerättiin lähes tuhannen lähialueen miehen dna-näytteet.

Surmapaikan läheltä löytyi esimerkiksi teräase ja tuppi. Niistä löytyi uhrin ja tekijäksi epäillyn henkilön dna:ta.

– Dna-näytteitä otettiin kuitenkin lähes tuhat. Niillä saatiin selville paikalta taltioitujen esineiden jättäjät ja saatiin heidät suljettua pois, Kinnunen sanoo.

Operaatio oli iso, sillä yhden illan aikana saatettiin kerätä yli sata näytettä. Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkijat ja poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat keräsivät näytteet.

Poliisi keräsi dna-näytteitä esimerkiksi helmikuussa 2015. Antti Eintola / Yle

Osa dna-näytteeseen kutsutuista ei suostunut antamaan näytettä. Heitäkin oli kymmeniä ja poliisi lähetti heille toistuvasti kutsuja.

Syytetty oli muuttanut pois Tesomalta, eikä häneltä ehditty ottaa dna-testiä. Poliisi oli kiinnostunut myös alueelta muuttaneista, joten syytetty olisi saattanut joutua testiin ajan kuluessa.

3. Yleisön apu

Samalla kun poliisit keräsivät dna-näytteitä, he juttelivat alueen ihmisten kanssa. Poliisi sai muutenkin kymmeniä ja kymmeniä vinkkejä.

Tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen uskoi koko ajan, että joku tietää tappajan nimen.

Viime keväänä hän kertoi Ylelle, että yleisö oli antanut tiuhaan nimivinkkejä. Poliisi sai yleisöltä yli kymmenen nimeä, joita tarjottiin epäillyksi.

4. Suuri julkisuus

Jari Kinnusen mukaan tutkinta oli harvinainen myös asian saaman julkisuuden takia.

– Asiassa tehtiin poikkeuksellisen paljon tuloksekasta yhteistyötä median kanssa, hän kiittää.

Jari Kinnunen kertoi Ylelle huhtikuussa, että julkisuus auttaa tutkinnassa.

– Yhteistyö median kanssa on ollut usein ratkaisevassa roolissa. Niin tässä Tesoman tapauksessakin. Aina kun asia on ollut esillä, olemme saaneet jotakin uutta, joka on vienyt johonkin suuntaan. Joko olemme saaneet poissuljettua joitain asioita tai saaneet jotain uutta.

5. Mielentilatutkimus ennen oikeuskäsittelyä

Epäillylle tehtiin mielentilatutkimus jo esitutkinnan aikana. Yleensä mielentilan selvittämisestä päätetään oikeuden istunnossa, vaikka lakimuutos mahdollistaa jo aikaisemman selvityksen.

Tesoman surmapaikan läheltä löytyi puukko ja tuppi. Poliisi

Asiasta päättivät syyttäjä ja epäilty avustajansa kautta yhdessä.

Mielentilatutkimuksen sisältö selviää oikeudessa. Sen valmistuminen etukäteen nopeuttaa käsittelyä oikeudessa.

6. Tunnustus vuosien jälkeen

Syytetty tuli viime kiirastorstaina omantunnontuskiin ja kysyi aamulla hätäkeskuksesta, mitä pitäisi tehdä.

Sieltä saamansa ohjeen mukaan hän meni poliisipartion luo, alkoi kertoa tapahtumista ja halusi yhteyden jutun tutkinnanjohtajaan Jari Kinnuseen.

Poliisi vei hänet asemalle.

Syytetty tunnusti teon viime pääsiäisen aikana. Epäilty on kertonut lyöneensä uhria puukollaan. Puukosta löytyi syytetyn dna:ta.

Poliisi keräsi lähes tuhat dna-näytettä. Antti Eintola / Yle

Päivää ennen kuin Tesoman murhasta epäilty ilmoittautui, tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen antoi haastattelun Yle Uutisten Tampereen toimittajalle. Siinä haastattelussa hän uskoi murhan ratkeavan.

Kinnusen käsityksen mukaan epäilty luki Ylen verkkojutun. Mikä todella laukaisi tarpeen tunnustaa, siihen hän ei ole ottanut julkisuudessa kantaa.

Syytetty on seurannut tarkkaan uutisointia ja miettinyt pitkään asiaa. Painetta tunnustaa oli ollut tämänhetkisten tietojen mukaan jo pitkään.

Syytetyllä ei ole aiempaa rikoshistoriaa, mikä sekin on harvinaista näin synkissä rikoksissa.

Mahdollinen tuomio tuskin tulee vielä torstaina, mutta sen odotetaan tulevan kahden viikon sisällä.

