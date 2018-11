80 koululaista siepattu länsiafrikkalaisessa Kamerunissa

Noin 80 ihmistä, joista suurin osa on koululaisia, on siepattu länsiafrikkalaisessa Kamerunissa.

Hallitus- ja armeijalähteiden mukaan aseistetut miehet sieppasivat koululaiset englanninkielisessä Bamendassa maan luoteisosissa.

Siepatuksi joutuivat koululaisten lisäksi koulun rehtori, opettaja sekä autokuski. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mikä taho on sieppauksen takana.

Kamerunin englanninkielisillä alueilla on ollut runsaasti levottomuuksia ranskankielisestä Kamerunista irtaantumista vaativien separatistien takia. Levottomuuksissa on kuollut tänä vuonna ainakin 400 siviiliä, kertovat ihmisoikeusjärjestöt.

Amnesty Internationalin mukaan maassa on siepattu lukuisia siviilejä.

Väkivaltaisuudet leimahtivat Kamerunissa vuonna 2016, kun maan englanninkielinen väestö syytti enemmistönä olevan ranskankielisen väestön syrjivän heitä.

Seitsemännelle kaudelle lokakuussa valittu presidentti Paul Biya on ilmoittanut, ettei hän ole valmis neuvottelemaan erillisistä valtioista. 85-vuotias Biya on ollut vallassa 36 vuotta, vuodesta 1982. Hänen on määrä vannoa virkavalansa huomenna.

Kamerunin kaksi englanninkielistä aluetta sijaitsevat maan lounais- ja luoteisosassa. Alueilta on paennut väkivaltaisuuksien vuoksi noin 200 000 ihmistä viimeisen parin vuoden aikana.

Lähteet: Reuters, AFP, AP