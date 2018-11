Muistatko vielä kiistelyn yrittäjävähennyksestä? Selvitimme, ketkä lopulta hyötyivät

Oppositio on arvostellut yrittäjävähennystä siitä, että esimerkiksi kampaajille sen hyöty jää pieneksi, mutta valmiiksi hyvätuloiset apteekkarit hyötyvät.

Oppositio on arvostellut yrittäjävähennystä siitä, että esimerkiksi kampaajille sen hyöty jää pieneksi, mutta valmiiksi hyvätuloiset apteekkarit hyötyvät. Jyrki Lyytikkä / Yle

Hallituksen talouspolitiikkaa kritisoidessaan oppositio on ottanut yhdeksi maalitaulukseen viime vuonna käyttöön otetun yrittäjävähennyksen. Erityisesti suurin oppositiopuolue SDP on ryöpyttänyt yrittäjävähennystä, joka on nähty yhtenä esimerkkinä hallituksen hyvätuloisia suosivasta linjasta.

Esimerkiksi SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) yrittäjävähennys ei "jätä juuri mitään kampaajille", mutta se antaa merkittävästi apteekkareille, juristeille ja lääkäreille.

Hallituksen mukaan yrittäjävähennyksen tarkoituksena taas oli kompensoida viime hallituskaudella toteutettu yhteisöveron lasku myös pienille henkilöyrityksille, joita yhteisöveron laskeminen ei hyödyttänyt. Kyse on hallituksen mukaan yrittäjyyteen kannustamisesta ja yhtiömuotojen asettamisesta samaan asemaan.

Yrittäjävähennys näkyy viime vuoden verotiedoissa

Yrittäjävähennyksen jakautumisesta saatiin tarkkaa tietoa ensimmäistä kertaa viime viikolla, kun tiedot vuoden 2017 verotuksesta julkistettiin.

Yhteensä yrittäjävähennystä jaettiin 297 miljoonaa euroa ja saajia oli 344 000. Viiden prosentin suuruista yrittäjävähennystä ovat voineet saada esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä maatalousyrittäjät. Yrittäjävähennyksestä hyötyjät ovat jakautuneet kaikkiin tuloluokkiin.

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä on jo ehtinyt tiedotteessaan kuittaamaan opposition puheet hyvätuloisia suosivasta yrittäjävähennyksestä hölynpölyksi vetoamalla siihen, että noin 80 prosenttia yrittäjävähennystä saavista tienaa vuodessa alle 55 000 euroa.

Yle Uutisgrafiikka

Jako muuttuu kuitenkin pienituloisten osalta vähemmän suotuisaksi, kun katsotaan yrittäjävähennyksen euromääräistä jakautumista. Yrittäjävähennyksen 297 miljoonasta eurosta yli 40 prosenttia meni enemmän kuin 55 000 euroa vuodessa tienanneille. Esimerkiksi yli 300 000 euroa vuodessa tienanneita yrittäjävähennystä saaneita on vain hieman yli 1 000, mutta he jakavat keskenään yli 9 miljoonan euron osuuden yrittäjävähennyksistä.

Yrittäjävähennyksen saajien lukumäärällä mitattuna eniten hyötyjiä on keskituloisten 35 000 – 54 999 euroa vuodessa tienaavien joukossa. Tässä tuloryhmässä on noin neljännes kaikista yrittäjävähennystä saaneista. Heihin myös kohdistuu noin neljännes yrittäjävähennyksen arvosta.

Miehet hyötyivät yrittäjävähennyksestä eniten

Yrittäjävähennys ei kohdistu tasaisesti naisten ja miesten välillä. Yrittäjävähennyksen saaneista noin 62 prosenttia oli miehiä ja vähennyksen arvosta puolestaan lähes 70 prosenttia kohdistui miehille.

Yrittäjävähennys selittää osaltaan sitä, miksi valtion tuloveroina keräämä potti oli edeltävää vuotta pienempi vaikka suomalaisten tulot kasvoivat. Henkilöasiakkaiden tuloverot olivat vuonna 2017 yhteensä 30,1 miljardia euroa, mikä oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Yrittäjävähennyksen lisäksi tätä selittävät viime vuonna kaikissa tuloluokissa käyttöön otetut veronkevennykset.