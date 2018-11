Ilmakuva näyttää: Helsingin katot alkavat viimein vihertää – se on hyvä uutinen, sillä ne voivat pelastaa rankkasateiden tuhoilta

Viherkerrointyökalu on käytännössä taulukko, johon syötetään tontin pinta-ala ja suunnitelmat puista, pensaista, istutuksista ynnä muista. Mitä enemmän tontilla on viherrakenteita suhteessa pinta-alaan, sitä paremmat pisteet saa. Kaavoittaja asettaa pisterajan ja rakentaja päättää, miten sen toteuttaa. Jos pienelle tontille rakennetaan paljon taloja, vihreää on rakennettava myös katoille.