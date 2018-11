Kiusaamistapaukset Turun poliisissa selvitetään – väitteet ihmetyttävät poliisipäällikköä: "Meillä ei ole naisiin kohdistuvaa häirintää merkittävässä määrin"

Kaksi poliisia on kannellut Lounais-Suomen aluehallintovirastolle korkea-arvoisen poliisimiehen Turun pääpoliisiasemalla harjoittamasta työpaikkakiusaamisesta. Toisesta tapauksesta on valmistunut aluehallintoviraston työsuojelutarkastus, jonka mukaan on syntynyt epäilys, että poliisin työnjohto on kohdellut alaisia epäasiallisesti Turussa.

Poliisipäällikkö Tapio Huttunen aikoo selvittää tarkoin, mistä Lounais-Suomen poliisiin liitetyissä kiusaamistapauksissa on kysymys.

Rikostutkintaan on tehty hiljattain organisaatiouudistus. Siellä näyttää olevan meillä paras työilmapiiri tällä hetkellä ja se on loistava. Tapio Huttunen

– Julkisuus ja kirjoittelut mediassa eivät minun mielestäni ihan pidä paikkansa.

Tapio Huttusen mukaan Lounais-Suomen poliisilaitoksen työilmapiiri on tuoreen henkilöstöbarometrin mukaan hyvä ja parantunut entisestään.

– Rikostutkintaan on tehty hiljattain organisaatiouudistus. Siellä näyttää olevan meillä paras työilmapiiri tällä hetkellä ja se on loistava.

Huttunen pitää merkillisenä, että Avin työsuojelutarkastuksessa on mainittu erityisesti naisiin kohdistunut epätasapuolinen kohtelu.

– Kummassakaan kantelussa ei puhuta naisiin kohdistuvista häiriötekijöistä. Henkilöstöbarometrikin selkeästi osoittaa, että meillä ei ole naisiin kohdistuvaa häirintää merkittävässä määrin.

Poliisin selvityksen on määrä valmistua tammikuun puolivälissä.

