Entistä suurempi joukko saa maksuttoman influenssarokotuksen – pikkulapsille piikin vaihtoehtona nenäsumute

Kausi-influenssarokotukset ovat useissa kunnissa parhaillaan käynnissä tai alkavat lähiaikoina. Esimerkiksi Helsingissä maksuttomia rokotuksia annetaan riskiryhmiin kuuluville tällä viikolla.

Tänä vuonna aiempaa useammat lapset saavat maksuttoman influenssarokotuksen. Perheet voivat ottaa rokotuksen 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiselle lapselle, kun aiemmin sen ovat saaneet perusterveistä lapsista maksutta vain alle 3-vuotiaat.

Lasten rokotusten laajentaminen suojaa niin lapsia itseään kuin heidän lähipiiriään.

– Alle kouluikäiset lapset sairastuvat influenssaan keskimäärin 2–3 kertaa useammin kuin aikuiset. He myös erittävät virusta nenä-nielussaan aikuisia pidempään, jolloin he toimivat hyvinä tartuttajina omassa ympäristössään, ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:stä sanoo.

Pikkulapsille piikin vaihtoehtona nenäsumute

Neuvoloissa on mukavia uutisia on myös niille lapsille, joita piikit pelottavat. Rokotuksen voi nimittäin ottaa piikin sijaan nenäsumutteena. Se on viime vuosina tullut vaihtoehdoksi suomalaisiin neuvoloihin.

Tietoa influenssarokotteista löytyy Lääketietokeskuksen Rokotustieto.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivuilta.

Alle 7-vuotiaille nenäsumutekin on maksuton, sitä vanhemmille se on ostettava itse. Nenäsumute sopii rokotteeksi alle 18-vuotiaille.

Pistoksen ja nenäsumutteen tehokkuudesta on saatu vaihtelevia tutkimustuloksia. Virukset saattavat myös muuntautua rokotteiden valmistamisen ja rokotusten antamisen välillä, joten suoja vaihtelee vuosittain myös sen vuoksi.

– Teho vaihtelee pistettävillä rokotteilla ja nenäsumutteilla eikä tällä hetkellä voida etukäteen sanoa, että toinen olisi parempi. Molemmat suojaavat neljältä eri influenssavirukselta, Hanna Nohynek sanoo.

Nenäsumute sopii rokotteeksi alle 18-vuotiaille. Petteri Sopanen / Yle

Suomalaislapsille on ostettu influenssarokotetta nenäsumutteena 71 000 annosta. Se riittää vain osalle alle 7-vuotiaista, mutta vain osa perheistä sen haluaakaan. Määrä on arvioitu niin, että vajaalle 40 prosentille otetaan influenssarokotus ja heistä kahdelle kolmesta valitaan nenäsumute.

Maksuttoman influenssarokotuksen saavat 65 vuotta täyttäneet

6 kk - 6 vuoden ikäiset lapset

raskaana olevat naiset

sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö

lisäksi rokotetta tarjotaan henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vastaanottokeskuksissa tai vankeinhoitolaitoksissa

Lähipiiriin kuulumista ei tarvitse näyttää lääkärintodistuksella

Influenssarokotuksen saa halutessaan maksutta myös esimerkiksi silloin, kun kuuluu vakavalle influenssalle alttiin ihmisen lähipiiriin. THL on täsmentänyt lähipiirin määritelmää, sillä kunnissa sitä on aiemmin tulkittu vaihtelevasti. THL:n nettisivuilta löytyy tästä lisää tietoa (siirryt toiseen palveluun).

– Joissakin paikoissa on aiemmin vaadittu lääkärintodistuksia. Tässä kuitenkin uskotaan ihmisen omaan sanaan, Nohynek sanoo.

Nyt riittää, että rokotukseen tuleva itse kertoo tapaavansa vähintään viikoittain vakavalle influenssalle altista ihmistä.

– Jos on esimerkiksi syöpäsairas isoäiti, voimakasta reumalääkitystä syövä sisar tai veli, pahasta astmasta kärsivä ystävä tai sukulainen, ja säännöllistä yhdessäoloa on hänen kanssaan kasvotusten vähintään kerran viikossa, Hanna Nohynek kuvailee esimerkkejä.

Turhan tarkkaan maksuttomien influenssarokotusten saajia ei haluta rajata siitäkään syystä, että rokotteita on joka vuosi jäänyt runsaasti käyttämättä, viime kaudellakin lähes 200 000 annosta.

Tänä vuonna THL on antanut aiempaa selkeämmät ohjeet myös siitä, että laitosmaisissa olosuhteissa pitkäaikaisesti oleskeleville tarjotaan rokotusta. Tämä koskee esimerkiksi vastaanottokeskuksia.

Rokotteen teho riippuu siitä, mikä influenssaviruksista Suomessa leviää ja mille niistä itse sattuu altistumaan. Tänä syksynä Suomessa on jo ollut yksittäisiä kausi-influenssaan sairastuneita, mutta epidemiaa ei vielä ole.