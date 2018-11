Kiliterapia on tehokas apu työuupumukseen – eläimen kanssa ei tarvitse suorittaa

Työuupunut kokee usein vahvaa riittämättömyyden tunnetta: minusta ei ole mihinkään, en osaa, en jaksa. Silloin ei auta, vaikka kollega tai ystävä kuinka vakuuttaisi "kyllä riität, kyllä osaat". Aina psykologille puhuminenkaan ei toimi.

Silloin tarvitaan kiliterapiaa.

Salli on kiliterapeutti.

Kiliterapia on eläinavusteisen kuntoutuksen yksi haara. Eläinavusteisessa terapiassa eläin toimii terapeutin työparina. Asiakas ja terapeutti katselevat ja hoitavat eläintä samalla keskustellen.

Etenkin hoidon alkuvaiheessa eläimen läsnäolo voi helpottaa luottamuksen saavuttamista terapeutin ja asiakkaan välillä.

– Ei ole pakko olla koko ajan kontaktissa terapeutin kanssa, vaan voi siirtää huomion kiliin, kuvaa eläinavusteinen valmentaja Ulla Hukka.

Yhdessä puuhailu ja luontoelämys voivat laskea kynnystä puhua vaikeista asioista ja tunteista. Eläintä rapsutellessa mieltä painavat asiat voivat alkaa purkautua huomaamatta.

– Ihmisen on usein vaikea puhua toiselle ihmiselle, mutta kun kili on paikalla, voi tuntua turvallisemmalta sanoa ne asiat ääneen. Kili ei tuomitse tai kauhistele.

Kilin läsnäolo rentouttaa.

Kili antaa luvan rauhoittua

Ulla Hukka on huomannut, että eläinavusteisesta terapiasta löytyy usein apu nimenomaan työuupuneen oireisiin. Uupunut henkilö kun on tottunut usein kiitämään, menemään ja suorittamaan.

Eläin antaa luvan rauhoittua ja sen seurassa muu maailma unohtuu.

– Kili hyväksyy ihmisen juuri sellaisena kuin hän on. Kili ei arvostele miten tukka on tai kuinka paljon ihminen on päivän aikana suorittanut.

Uupuneelle on tärkeää, että hän saa kokemuksia paineettomista hetkistä – hetkistä jolloin voi rehellisesti olla se, mitä on.

Pelkkä eläimen kanssa oleilu laskee stressiä.

Eläinavusteinen terapia vähentää stressiä

Eläinavusteisia kuntoutusmuotoja on tutkittu viime vuosina paljon. Tutkimustieto (siirryt toiseen palveluun)osoittaa, että eläinten kanssa toimiminen edistää sosiaalisuutta, rentouttaa ja luo mielihyvää.

Eläinten kanssa toimiminen lisää oksitosiinin määrää veressä ja se vaikuttaa myönteisesti muun muassa verenpaineeseen ja sydämen sykkeeseen. Tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi koiran silittäminen ja koiran katse nostavat ihmisellä niin kutsuttujen hyvänmielenhormonien pitoisuuksia.

Eläinavusteisuus onkin vakiintumassa sosiaali- ja terveydenhuollon menetelmiksi niin kansainvälisesti kuin Suomessa.

Kilit ovat leikkisiä eläimiä.

Työuupumusta joka neljännellä

Uudet keinot työuupumuksen hoitoon ovat tarpeen, sillä lievä työuupumus on Suomessa yleistä. Noin neljäsosa työikäisistä kärsii siitä jossain vaiheessa työuraansa. Vakavasta työuupumuksesta kärsii arviolta 2–3 prosenttia työikäisistä.

Työuupumuksen oireita ovat voimakas väsymys, joka ei helpotu levolla, kyynistynyt asenne työtä kohtaan, merkityksettömyyden tunne, alentunut ammatillinen itsetunto ja tunne, ettei saa mitään aikaiseksi.

Työuupumus eli burnout ei ole sairaus, vaan pitkittyneestä stressistä hitaasti kehittynyt oireyhtymä. Työuupumukseen liittyy riski sairastua muun muassa masennukseen, unihäiriöihin, päihdehäiriöihin ja stressiperäisiin somaattisiin sairauksiin.

Eläinkin voi uupua

Kilien työ on siis tärkeää ja sitä riittää. Mutta ihan kaikki eläimet eivät sovi terapiatyöhön. Ulla Hukan mukaan yksilöistä erottaa ne, jotka viihtyvät ihmisten kanssa. Jos eläin pakotetaan työhön, se stressaantuu.

– Eläinavusteisen toiminnan perusteena on, että eläimen hyvinvoinnista pidetään huolta. Eläimestä huolehtiminen antaa myös asiakkaalle voimakasta merkityksellisyyden tunnetta.

Täytyy siis pitää huolta, etteivät kilit puolestaan sairastu työuupumukseen. Onneksi työ on usein leppoisaa. Usein riittää se, että katselee kun kili märehtii rauhassa.

– Siinä voi antaa omat asiansa kilin märehdittäväksi.

Lähteet: Eläinavusteinen terapia. Katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa. Kela.