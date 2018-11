Saksassa kotimaantiedustelun ex-johtaja passitettiin ennenaikaiselle eläkkeelle – oikeistopopulistinen puolue AfD ehdotti yhteistyötä

Oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle -puolueen AfD:n johtaja Jörg Meuthen ehdottaa yhteistyötä Saksan kotimaantiedustelun BfV:n entiselle johtajalle Hans-Georg Maassenille.

Meuthen kertoo, että enneaikaiselle eläkkeelle passitettu 55-vuotias Maassen olisi tervetullut puolueeseen.

– Puolueellamme on hyvä käsitys Maassenista. Hän on esimerkillinen virkamies, joka on puhunut totta, minkä takia hän on kärsinyt vääryyttä. Maassen olisi oikein tervetullut meidän oikeusvaltiolliseen puolueeseemme, sanoi Meuthen WELT-lehdelle. (siirryt toiseen palveluun)

Maanantaina Saksan sisäministeri Horst Seehofer passitti Maassenin ennenaikaiselle eläkkeelle valtiosihteerin paikalta sanoen, että Maassenin viimeisimmät kommentit ovat tehneet "luottamuksellisesta suhteesta mahdottoman".

Vielä syyskuussa Seehofer pelasti Maassenin, joka oli kommenteillaan ajanut Saksan hallituksen kriisiin. Maassen oli epäillyt tapahtuiko Chemnitzissä elokuussa äärioikeiston mielenosoituksen yhteydessä todella ulkomaalaisten ajojahtia. Kommenteistaan Maassen joutui parlamentin kahden valiokunnan kuultavaksi. Sisäministeri Seehofer ratkaisi tilanteen kompromissilla, jossa Maassen erotettiin tiedustelupalvelun johtajan virasta, mutta ylennettiin samalla sisäministeriön valtiosihteeriksi.

Maassenin kommentit jäähyväispuheessaan Euroopan tiedustalujohtajien tapaamisessa viime kuun lopussa olivat kuitenkin liikaa. Sisäministeri Seehoferin mukaan Maassenin viimeisimpiä kommentteja on mahdoton hyväksyä. Maassen oli syyttänyt vaikeuksistaan "radikaaleja vasemmistovoimia" liittokansleri Angela Merkelin hallituksessa sekä kutsunut Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa "naiviksi".

Lähteet: AP, Reuters, STT