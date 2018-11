Dosentti selittää Yhdysvaltojen kiristynyttä ilmapiiriä arvoilla: "Konservatiivit kokevat, että poliittinen eliitti on kiinnostunut vain vähemmistöistä"

Konservatiiviset amerikkalaiset ovat jo pitkään tunteneet, että heidän ääntään ei kuulla. Poliittinen eliitti on unohtanut tavallisen keski- ja työväenluokan, dosentti Markku Ruotsila arvioi.

Dosentti Markku Ruotsila Tampereen yliopistosta arvioi, että Yhdysvaltain politiikan kahtiajakautuminen ei ole välttämättä syventynyt, mutta se on näkyvämpää kuin ennen.

Ruotsila huomauttaa, että kahtiajako ei ole uusi ilmiö: vaan se on lähtöisin 60-luvulta tai jopa 1900-luvun alusta. Hänen mukaansa kahtiajako on syvällä amerikkalaisessa kulttuurissa, eivätkä kongressivaalit tuoneet tähän perusasetelmaan merkittäviä muutoksia.

– Tässä on kaksi hyvin erilaista käsitystä siitä, mitä Yhdysvallat on ja mikä on hyvän yhteiskunnan luonne – erimielisyyttä arvokysymyksistä. Nämä ovat hyvin perusluonteisia kysymyksiä, jotka jakavat kahta suurin piirtein yhtä isoa ryhmää, Ruotsila arvioi Ylen aamutv:n erikoislähetyksessä.

Jos katsotaan puolueiden sisäistä dynamiikkaa, Ruotsilan mukaan näyttää siltä, että republikaaneista nyt hävisivät Trumpia arvostelleet ja demokraattien puolelta kaikkein vasemmistolaisimmat ehdokkaat. Hän uskoo, että republikaaneista nimenomaan trumpilaiset tulivat nyt valituiksi.

– Tutkimusten mukaan 91 prosenttia republikaanien kannattajista haluaa puolueen siirtyvän täydellisesti Trumpin linjalle, eikä niin sanottujen maltillisen linjalle. Siitä on selviä merkkejä.

Ruotsila arvioi, että vaalivoiton myötä demokraattien hallitsema edustajanhuone alkaa tutkia Trumpia "kaikelta mahdolliselta suunnalta".

– Siitä tulee Trumpille ja republikaaneille hyvin helppo arvostelun kohde. Ja tämä tulee lisäämään tyytymättömyyttä konservatiivisella puolella, dosentti arvioi.

Ruotsila: Konservatiiviset kokevat, että heitä ei kuulla

Ennen kongressivaaleja Yhdysvalloissa pelättiin mahdollisia väkivaltaisuuksia ja levottumuuksia. Ruotsila selittää Yhdysvaltojen kahtiajaon kärjistymistä ja kiristynyttä ilmapiiriä arvojen ristiriidalla ja maailmankuvien törmäyksellä. Dosentin mukaan konservatiiviset amerikkalaiset ovat jo pitkään tunteneet, että heidän ääntään ei kuulla.

– He kokevat, että heidän mielipiteillä ja arvoilla ei ole väliä, kun molempien puolueiden poliittinen eliitti on kiinnostunut vain kaikista muista vähemmistöistä: homoseksuaaleista, maahanmuuttajista, naisista, mustista ja niin edelleen, eikä tavallisesta keski- ja työväenluokasta, Ruotsila arvioi.

Ruotsila arvioi, että uudet kasvavat vähemmistöt, kuten latinot ja afrikkalaisamerikkalaiset ovat keskimäärin konservatiivisia ja äänestävät ennemmin republikaaneja kuin demokraatteja, joten tulevaisuudessa Trumpilla olisi paljon ääniä tarjolla.

– Jo viime presidentinvaaleissa Trump sai herätyskristillisten protestanttien latinojen äänistä melkein 70 prosenttia. Tutkimukset osoittavat, että mitä pidempään latinot asuvat Yhdysvalloissa, he kääntyvät nimenomaan katolilaisista protestanteiksi ja heistä tulee hyvin konservatiivisia ja republikaaneja, Ruotsila kertoo.