Aila Aitamurron apteekki on ryöstetty tänä vuonna jo kuusi kertaa – "Ryöstäjillä tuntuu olevan suuri aineiden tarve"

Oulussa on ryöstetty tänä vuonna apteekki jo 15 kertaa. Kahteen apteekkiin on tunkeuduttu jopa useaan kertaan. Poliisin mukaan ryöstöjen tekijät ovat etsineet pääasiassa huumaavia aineita.

Tästä on kyse Oulussa on tehty tämän vuoden aikana poikkeuksellisen paljon apteekkiryöstöjä.

Pääosa ryöstöistä on kohdistunut kahteen kaupungin keskustan ulkopuolella olevaan apteekkiin.

Poliisi on saanut kiinni kaikki ryöstöistä epäillyt.

Oulussa on koettu tänä vuonna aivan poikkeuksellinen apteekkiryöstöjen sarja. Apteekkeihin on tunkeuduttu keskellä päivää, ja yleensä tavoitteena on ollut saada huumaavia lääkkeitä.

Kovimman kohtalon apteekit ovat olleet Kastellissa ja Kaukovainiolla. Kastellin apteekkiin ryöstäjät ovat iskeneet neljä kertaa. Vanhassa kauppakeskuksessa sijaitsevaa Kaukovainion sivuapteekkia ryöstäjät ovat piinanneet tänä vuonna peräti kuusi kertaa.

Kaukovainion ja lähempänä Oulun keskustaa Raksilassa sijaitsevan Joutsenapteekin apteekkari Aila Aitamurron mukaan ryöstöjen takia mieli onkin musta kuin marraskuinen päivä.

Aikaisempina vuosina ryöstäjät ovat yleensä pyrkineet pääsemään apteekkiin hiljaisina aikoina. Tänä vuonna ryöstöt on tehty keskellä päivää, vaikka paikalla olisi asiakkaitakin.

– Nyt ei enää välitetä ollenkaan, tullaan vaan törkeästi sisään ja yritetään saada lääkkeitä, Aitamurto kertoo.

– Tämä on aivan onneton tilanne yhdessä kaupungissa. Mehän emme ole ainoa apteekki, joka on Oulussa ryöstetty keskellä päivää ja vaadittu huumaavia lääkkeitä ja kolmiolääkkeitä.

Kiinnijääminen ei ole huolettanut

Vaikka poliisi on onnistunut saamaan ryöstöistä epäillyt kiinni viimeistään jo parin päivän sisällä ryöstöjen tapahtumisesta, ei se ole estänyt uusia yrityksiä. Jotkut ryöstäjät ovat olleet niin epätoivoisia, että ovat yrittäneet ryöstöä vielä kiinnioton jälkeenkin.

– Ryöstäjillä tuntuu olevan suuri aineiden tarve. Tekijöillä on usein vain se ajatus, että aineita pitää saada ja sitten ajaudutaan tällaisiin äärimmäisiin tekoihin, Aila Aitamurto sanoo.

Hänen mukaansa tekoihin ovat syyllistyneet yleensä nuoret miehet.

– Yksi ryöstäjä kävi paikalla ilman minkäänlaista naamiointia. Hän tuntui ajattelevan, että jää kuitenkin kiinni. On surkeaa, että nuorilla miehillä on mennyt elämä tälle mallille, Aitamurto sanoo.

Apteekkien huumaavat reseptilääkkeet ovat lukkojen takana. Kaukovainion apteekissa lääkkeiden määrää on jouduttu pienentämään jatkuvien ryöstöjen takia. Paulus Markkula / Yle

Asiaa on puitu niin työntekijöiden kuin apteekkarikollegoidenkin kanssa, mutta helppoa keinoa ratkaista ongelma ei tunnu löytyvän.

Tavallista useammin sattuneet apteekkimurrot ovat pakottaneet ryöstöjen kohteeksi joutuneet apteekit lisäämään turvajärjestelyjään. Työvuoroissa on varmistettu, että paikalla on aina useampia työntekijöitä ja myös vartijoiden käyntejä on monissa apteekeissa lisätty.

Kaukovainiolla apteekin lääkemääriä on myös jouduttu supistamaan.

– Varastot on pudotettu ihan minimiin, koska apteekki on ryöstetty niin monta kertaa, Aitamurto kertoo.

Lääkkeitä on kuitenkin pakko pitää jonkin verran, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan.

Tavoitteena huumaavat lääkkeet

Ryöstäjät ovat yleensä hakeneet apteekeista huumaavia aineita ja reseptilääkkeitä. Tekijät ovat saattaneet olla jopa ryöstämänsä apteekin entisiä asiakkaita.

Aitamurron mukaan syytä lisääntyneisiin ryöstöihin on vaikea sanoa, mutta taustalla voi olla esimerkiksi se, että poliisi on onnistunut tekemään suuria huumetakavarikkoja, minkä takia liikkeellä on vähemmän huumeita.

Katukaupassa liikkuvien huumeiden vähennyttyä korvaajiksi yritetään epätoivoisesti hakea apteekeista huumaavia lääkeaineita. Samalla tavalla arvioi myös Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) haastattelema Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen.

Poliisin mukaan apteekkiryöstöjen selvittäminen on onnistunut nopeasti. Valvontakameroilla kuvattujen ryöstäjien liikkeitä on pystytty seuraamaan muun muassa runsaiden yleisövihjeiden perusteella. Poliisi on julkistanut ryöstäjien kuvat pian tapahtumien jälkeen. Oulun poliisi

Yksi syy voi löytyä myös parantuneesta reseptiturvallisuudesta. Kun lääkemääräysten väärentäminen ei sähköisissä järjestelmissä onnistu, voi se Aitamurron mukaan johtaa siihen, että turvaudutaan epätoivoisiin tekoihin.

Ryöstöt on saatu ratkaistua

Oulun poliisin mukaan vuoden mittaan tehty apteekkiryöstöjen suma on pääosin selvitetty. Elokuun alussa Oulussa tehtiin yhden viikonvaihteen aikana peräti neljä apteekkiryöstöä tai ryöstön yritystä.

Rikoskomisario Antti Palokangas kertoo, että vuoden aikana tehdyistä yhteensä viidestätoista ryöstöstä pääosassa esitutkinta on valmistunut. Kahden ryöstön esitutkinta on vielä kesken, mutta niissäkin on jo tehty vangitsemisia.

Palokankaan mukaan ryöstöjä on tehtaillut pieni joukko, joka on pyrkinyt hankkimaan itselleen huumaavia lääkkeitä. Ryöstösaaliit ovat kuitenkin jääneet pieniksi.

Poliisi ei halua arvioida sen tarkemmin julkisesti sitä, millä perusteilla ryöstöjen kohteiksi joutuneet apteekit ovat valikoituneet. Antti Palokankaan mukaan syitä voi olla useitakin.

Myös Aila Aitamurto sanoo pohtineensa asiaa. Hänen mukaansa yksi syy voi olla se, että pienistä sivuapteekeista on helppo kadota lähiympäristöön. Esimerkiksi Kaukovainion apteekki sijaitsee vanhassa 60-luvun kauppakeskuksessa, jonka vieressä on metsikköä ja laaja asuntoalue.

– Vilkkaalla paikalla keskustassa pako ei onnistu samalla tavalla, Aitamurto sanoo.

Apteekkien lisäksi Oulussa on tänä syksynä ryöstetty useita muita liikkeitä. Yhden viikon aikana kaupungissa kirjattiin apteekki- ja kioskiryöstön lisäksi neljä vähittäiskaupan ryöstöä sekä kaksi yksityishenkilön ryöstöä.

Myös näiden taustalta löytyvät poliisin mukaan samantyyppiset motiivit ja samanlainen tekotapa kuin apteekkiryöstöistä. Ryöstäjät haluavat rahaa huumeisiin tai huumevelkojen maksamiseen.