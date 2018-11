Kadonneen Jari Pesosen tapauksessa on nostettu syyte taposta – ruumis on edelleen kateissa

Taposta epäilty 41-vuotias mies on ollut vangittuna tammikuusta lähtien.

Vuonna 2005 kadonneen Jari Pesosen tapauksessa on nostettu syyte taposta. Epäilty on 41-vuotias ilomantsilainen mies. Hän on ollut vangittuna tammikuun alkupuolelta lähtien. Tapon lisäksi juttuun liittyy poliisin mukaan törkeä huumausainerikos, ampuma-aserikos ja alkoholirikos. Syytteet tulevat käsittelyyn Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa kahden viikon kuluessa.

Poliisin esitutkinnan perusteella Jari Pesonen surmattiin yöllä henkilöautossa Ilomantsin ja Joensuun välillä elokuun puolivälissä vuonna 2005. Kadonneen ruumista ei ole löytynyt. Poliisi on tehnyt laajoja maastoetsintöjä ja teknistä tutkintaa Ilomantsissa Korentovaaran, Hattuvaaran ja Iljalanvaaran alueilla.

– En kommentoi maastolöydöksiä tarkemmin ennen oikeuskäsittelyä, sanoo rikoskomisario Jarkko Timonen keskusrikospoliisista. Hänen mukaansa on erittäin harvinaista, että tapposyyte etenee oikeuskäsittelyyn ilman, että ruumista on löytynyt.

Timosen mukaan poliisi on tehnyt tapauksessa lisätutkimuksia ja kuulusteluja myös syyteharkinnan aikana.

Alkuvuodesta vangittuna oli nyt epäillyn miehen lisäksi kaksi muuta henkilöä, jotka sittemmin vapautettiin.

Ilomantsilainen 27-vuotias Pesonen nähtiin viimeisen kerran ennen katoamistaan Joensuun keskustassa elokuussa 2005.

