Monen uhkarohkea rajanylitys USA:han päättyy kuolemaan, vaikka muuri puuttuu – Vapaaehtoiset täyttävät vesitynnyreitä paahteisella Meksikon rajalla

Arizonalainen avustusjärjestö on toimittanut juomavettä raja-alueelle jo parin kymmenen vuoden ajan.

Tiistain välivaalien alla Trump on varoitellut toistuvasti siirtolaiskaravaanista, joka lähestyy Yhdysvaltain etelärajaa.

AJO, ARIZONA Sonoran aavikkoa kärventää pahimmillaan yli 50 asteen paahde. Kaktukset viihtyvät, mutta ihmiselle paikasta tulee äkkiä kuoleman kenttä. Silti moni yrittää tätä kautta Meksikon rajan yli Yhdysvaltoihin.

Professori Rogelio Gutierrez tietää tämän, sillä hän kuuluu arizonalaiseen Humane Borders -kansalaisjärjestöön. Se toimittaa vapaaehtoisvoimin raja-alueelle vettä. Noin viisituntisen kierroksen aikana ehtii täyttää 6–7 sinistä vesitynnyriä.

– Tämä on minulle hyvin henkilökohtaista. Vanhempani muuttivat Yhdysvaltoihin Meksikosta. Koen, että taustani ja inhimillisyyden vuoksi minun tehtäväni on auttaa, Gutierrez kertoo.

Meksikolaistaustainen Rogelio Gutierrez sanoo kokevansa auttamisen tehtäväkseen ja inhimilliseksi teoksi. Hän on osallistunut vedenkuljettamiseen kuusi vuotta. Nina Svahn

Vesipisteet merkitään sinilipuilla

Sininen lippu liehuu korkealla kaktusten yllä vesipisteen merkkinä. Gutierrez pysäyttää avolava-auton vaikeakulkuiselle aavikkotielle ja lähtee vetämään vesiletkua kohti tynnyriä. Hänen apunaan on ensimmäistä kertaa vedenjakokierroksella oleva Merryn Alaka.

Hän tekee heti ensimmäisellä kierroksellaan poikkeuksellisen löydön. Vesitynnyrin päälle on liimattu paperilappunen, jossa lukee isoin kirjaimin: "EI VETTÄ! Soita rajavartiostolle, käänny takaisin." Lisäksi Alaka huomaa, että pölisevän kuivaan maahan on piirretty nuoli. Se osoittaa rajan suuntaan.

– Tästä on vaikea sanoa, onko viestin jättänyt henkilö rajanylittäjiä vastaan vai yrittääkö hän auttaa heitä, Gutierrez pohtii.

Paperittomista maahantulijoista keskustellaan Yhdysvalloissa nyt niin kiihtyneeseen sävyyn, että myös vihamielinen teko olisi mahdollinen. Gutierrezin mukaan raja-alueella olevia vesitynnyreitä on myös sabotoitu.

Vesipisteet merkitään sinisin lipuin, mutta kaikkia ne eivät auta: yli 3000 ihmistä on nääntynyt kuoliaaksi Arizonassa vaarallisella rajanylitysmatkallaan.

Yhteen vesitynnyriin oli joku teipannut kiinni lapun, jossa sanottiin veden olevan loppu ja kehotettiin palaamaan takaisin.

Presidentin puheet valloittajien karavaanista kummastuttavat

Tiistain välivaalien alla presidentti Donald Trump on puhunut toistuvasti Yhdysvaltain etelärajaa lähestyvästä ihmiskaravaanista, jota hän on luonnehtinut valloittajiksi. Gutierrezia presidentin retoriikka hämmentää.

– Hän selvästi politikoi ja on yrittänyt aktivoida omaa peruskannattajakuntaansa. Sellaisia pimeyden voimia, joiden jo kuviteltiin hävinneen Yhdysvalloista ennen häntä.

Gutierrezia kummastuttaa, että maahantulijat leimataan uhkaksi, kun todellisuudessa Yhdysvaltain talous pysähtyisi ilman latinalaisamerikkalaisten maahanmuuttajien työvoimaa.

– Nämä ihmiset työskentelevät ääriolosuhteissa, poimivat esimerkiksi mansikoita ja appelsiineja 37 asteessa. En ole nähnyt yhdysvaltalaisten jonottavan niihin hommiin.

Yhteen tynnyriin mahtuu noin 400 litraa vettä.

Arizonan aavikolla lämpötila voi nousta jopa yli 50 asteen. Avustusjärjestö kiertää täyttämässä vesipisteet viikoittain.

Rajavartioston kanssa yhteistyö toimii

Merryn Alaka huikkaa kompressoria käyttävälle Gutierrezille, että tynnyri on täyttynyt. Gutierrez pudottaa veteen klooria juomakelpoisuuden varmistamiseksi ja sulkee korkin. 400-litrainen sininen hengenpelastaja on valmis.

Samaan aikaan rajavartioston auto lipuu vesiauton ohi, mutta ei pysähdy, eikä rajavartija kysy mitään. Vesitynnyrien pitäminen ja täyttäminen on laillista puuhaa. Gutierrezin mukaan rajavartioston kanssa yhteistyö toimii, kumpikin antaa toisilleen tilaa toimia.

Vapaaehtoisille vedentuojille on myös tehty selväksi, etteivät he saa kuljettaa ketään autossaan turvaan viranomaisilta. Toiminnan ainoa motiivi on estää ihmisten kuoleminen paahteeseen.

Joskus avustusjärjestön vapaaehtoiset ovat löytäneet aavikolta henkihieverissä olevan maahantulijan, joka on päättänyt luovuttaa ja pyytänyt itse, että hänet ilmiannettaisiin rajaviranomaisille.

Yleensä järjestön vapaaehtoiset eivät rajanylittäjiin kuitenkaan törmää. Paperittomat kun liikkuvat pääasiassa yöaikaan pimeän turvin.

Pari viikkoa sitten Gutierrezin vapaaehtoiskollega tosin oli kohdannut maahantulijan. Se kohtaaminen oli ikävä.

– Rajanylittäjä oli nääntynyt kuoliaaksi ihan muutaman sadan metrin päähän tästä vesipisteestä, Gutierrez kertoo ja osoittaa tien toiselle puolelle.

Humane Borders -järjestön mukaan vajaan 20 vuoden aikana yli 3 000 ihmistä on kuollut Arizonassa rajan ylitettyään.

Aavikolta löytyy mustia vesipulloja laittomasti rajan ylittäneiden jäljiltä. Kirkkaita pulloja vältetään, jotta ne eivät heijastusmahdollisuuden vuoksi paljastaisi laittomasti rajan ylittänyttä.

Rajalla ei muurista tietoakaan

Vesikierros jatkuu seuraavalle vesipisteelle. Sen luo ajetaan aivan Yhdysvaltain ja Meksikon rajanviertä. Osan matkaa rajalle on rakennettu arviolta noin viisimetrinen teräsaita. Yhtäkkiä se loppuu ja tilalle tulee hevosaitausta muistuttava parin metallisen poikkipienan aita. Sen ylittäminen tai alittaminen ei olisi kummoinen urheilusuoritus kenellekään.

Rajan ylittäminen ei täällä Arizonassa olekaan vaikein tehtävä. Vaikeudet alkavat sen jälkeen.

– Täällä lentää rajavartioston lennokkeja, on äärimmäisen kuuma, käärmeitä, skorpioneja ja rajavartijoita, en tiedä miten paljon muuta tarvitaan, Gutierrez miettii.

Presidentti Trump on kuitenkin vaalien alla kiihdyttänyt jälleen presidentinvaalien aikaista kampanjalupaustaan Meksikon rajalle rakennettavasta muurista. Useassa kampanjatilaisuudessa Trump on virheellisesti väittänyt, että muuria jo rakennettaisiin, vaikka käytännössä olemassa olevia aitoja on korjattu tai uusia rakennettu.

– Trumpin muuripuhe on aika hupaisaa, koska ensin hän lupasi, että Meksiko maksaa sen. Nyt kaksi vuotta myöhemmin hänen kannattajansa ovat täysin unohtaneet sen, vaikka me joudumme sen maksamaan, Gutierrez ihmettelee.

Hän soisi, että muuria varten tarvittavat miljoonat tai miljardit käytettäisiin vaikkapa vähävaraisten yhteisöjen ja väkivallasta ja rikoksista kärsivien kaupunkien auttamiseen.

Arizonassa Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla on paikoin korkeampi teräsaita, paikoin helposti ylitettävissä oleva matala metallipalkkiaita.

Trumpin muuripuhe saa kuitenkin kannattajissa vastakaikua. Lähes jokaisessa kampanjatilaisuudessa väkijoukko on huutanut Trumpille "rakenna se muuri" -iskulauseita.

Gutierrez huokaisee, sillä hänen rakastamassaan, siirtolaisuudelle perustuvassa maassa eletään hänen mielestään nyt synkkiä aikoja.

– Vanhempani tekivät hyvin raskaita töitä, jotta minä sain kouluttautua yliopistoprofessoriksi. Tällaisia hyviä esimerkkejä on tuhansia maamme historiassa, ja nyt se kaikki on unohdettu joidenkin poliittisen edun ja vihan vuoksi, Gutierrez suree.

Mistä USA:n välivaaleissa on kyse? Välivaalin nimi liittovaltiotasolla tulee siitä, että vaalit järjestetään puolivälissä presidentin nelivuotista virkakautta. Yhdysvaltalaiset pääsevät vaikuttamaan välivaalivuotena muun muassa näissä vaaleissa: Senaatti Jaossa 35 paikkaa, noin kolmannes senaattoreista valitaan vaaleissa joka toinen vuosi, kausi on 6 vuotta

Jaossa 35 paikkaa, noin kolmannes senaattoreista valitaan vaaleissa joka toinen vuosi, kausi on 6 vuotta Edustajainhuone Jaossa 435 paikkaa, kaikki kansanedustajat valitaan joka toinen vuosi, kausi on 2 vuotta

Jaossa 435 paikkaa, kaikki kansanedustajat valitaan joka toinen vuosi, kausi on 2 vuotta Kuvernöörit Jaossa kuvernöörin paikka 36 osavaltiossa

Jaossa kuvernöörin paikka 36 osavaltiossa Osavaltioiden senaatit ja edustajainhuoneet Jaossa on 6 073 paikkaa 87 osavaltiokamarissa, osassa maata vaalipäivä on ollut jo aiemmin tänä vuonna

Jaossa on 6 073 paikkaa 87 osavaltiokamarissa, osassa maata vaalipäivä on ollut jo aiemmin tänä vuonna Paikalliset vaalit Jaossa on kaikkiaan 6 665 paikkaa mm. valtuustoissa, tuomioistuimissa ja kouluvaltuustoissa

Jaossa on kaikkiaan 6 665 paikkaa mm. valtuustoissa, tuomioistuimissa ja kouluvaltuustoissa Kansanäänestykset Äänestäjien mielipidettä kysytään useissa osavaltioissa yksittäisiin asioihin: Ohiossa kysytään kantaa paikallisiin anniskeluoikeuksiin ja Washingtonin osavaltiossa aseenostoa ja - kantoa koskevaan lakiin Lähde: Ballotpedia (siirryt toiseen palveluun)

