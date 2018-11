Kansalaispuolue aikoo valittaa hoviin ratkaisusta, jonka mukaan Väyrysen erottaminen oli laiton – "Mahdoton hyväksyä"

Helsingin käräjäoikeus mitätöi maanantaina kansalaispuolueen perustajan, kansanedustaja Paavo Väyrysen erottamisen puolueesta muun muassa menettelytapavirheen takia.

Päätös ei puheenjohtaja Sami Kilpeläisen ja varapuheenjohtaja Piia Katteluksen mukaan vaikuta sen toimintaan. Puolue jatkaa kohti kevään eduskuntavaaleja nykyisellä johdolla kuten tähänkin asti.

–Jo 15.7.2017 puolueen puheenjohtajaksi valittu Kilpeläinen on siten edelleen puolueen puheenjohtaja ja ainoa nimenkirjoittaja ja varapuheenjohtaja on Piia Kattelus, puolue tiedotti tiistaina.

–Oikeusprosessit kestävät pitkälle yli eduskuntavaalien, eikä vaalilain mukaan niillä tule olemaan vaikutusta puoluetoimintaan tai ehdokasasetteluun, Kilpeläinen arvioi tiistaina tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Kilpeläinen perusteli asiaa muun muassa viittaamalla yhdistysoikeuden asiantuntijan Lauri Tarastin Lännen Medialle antamaan lausuntoon (siirryt toiseen palveluun).

–...Tarasti kertoi eilen julkisuuteen, että Sami Kilpeläinen on tähänkin asti ollut kiistatta Kansalaispuolueen puheenjohtaja sen vuoksi, että Kilpeläinen valittiin riidatta puheenjohtajaksi kesällä 2017, Kilpeläinen siteerasi.

Kansalaispuolue osallistuu keväällä 2019 ensi kertaa eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on 2–5 kansanedustajaa.

–Myös vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on tuonut esiin, että riita-asiat eivät vaikuta puolueen osallistumiseen eduskuntavaaleihin, varapuheenjohtaja Kattelus viittasi oikeusministeriön Jääskeläisen syyskuiseen kommenttiin Ilkka-lehdessä.

Valitus hoviin: "Mahdoton hyväksyä"

Sen sijaan Kilpeläisen ja Katteluksen mukaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaisua Väyrysen erottamisen mitätöimisestä on mahdoton hyväksyä.

– Tulemme valittamaan hovioikeuteen, Kattelus sanoi.

– Näemme vahvat perusteet valittaa tästä hovioikeuteen, Kilpeläinen lisää.

Oikeuden mukaan erottamisessa ei noudatettu Väyrysen kuulemisvelvoitetta. Lisäksi Väyrynen istui tuolloin puoluehallituksessa.

Kilpeläisen ja Katteluksen mukaan Väyrystä yritettiin tavoittaa kuultavaksi muun muassa puolueen rahojen käyttöön liittyvien epäselvyyksien takia.

– Kaveri on ollut 50 vuotta yhdistystoiminnassa. Ei voi tulla yllätyksenä, jos häneltä on kolme kertaa pyydetty selvitystä, ja asialistan kohtana on tämä selvityspyyntö ja kuuleminen, Kilpeläinen kiistää.

–Käräjäoikeus uskoi Paavon väitteen siitä, että hän ei ollut ymmärtänyt. Kumminkin asialistalla luki, että käsittelyssä on jäsenasiat. Jokainen joka on ollut yhdistyksessä, ymmärtää, että jäsenasioissa käsitellään hyväksymisiä ja erottamisia, Kattelus sanoi.

"Perusteet erottaa Väyrynen ovat yhä olemassa"

Kaiken kaikkiaan Paavo Väyrynen vaati kanteessaan 38:n Kansalaispuolueen tekemän päätöksen kumoamista. Niistä Helsingin käräjäoikeus jätti voimaan valtaosan eli 36.

Kilpeläinen ja Kattelus haluavat painottaa, että vaikka käräjäoikeuden kumoamispäätöksessä oli kyse muotovirheestä, sisällöllisiä perusteita Paavo Väyrynen erottamiselle ei ole kyseenalaistettu.

– Ei käräjäoikeus, eikä kukaan muukaan ole väittänyt, ettei meillä olisi perusteita Väyrysen erottamiselle: vakavat taloudelliset väärinkäytökset, puoluetta vahingoittava toiminta eli se, että pyrkii kilpailevan eduskuntapuolueen puheenjohtajaksi, jäsenrekisterin väärinkäytökset, Kattelus luettelee.

Katteluksen mukaan kyse puolue ei voi jättää prosessia kesken, tai valitusta käräjäoikeuden päätöksestä tekemättä kun kyse on näin vakavista tapauksista.

Väyrynen kanteli oikeuskanslerille

Tiistaina Väyrynen tiedotti jättäneensä oikeuskanslerille kantelun vaalijohtaja Arto Jääskeläisen tekemästä vaalilain tulkinnasta.

Väyrysen mukaan on kiistanalaista, onko Kilpeläisellä oikeutta asettaa puolueelle ehdokkaita eduskuntavaaleihin, tai toimia kansalaispuolueen nimenkirjoittajana.

Maanantaina Väyrynen kertoi olevansa tyytyväinen käräjäoikeuden ratkaisuun mitätöidä erottamispäätös.

Hän kertoi samalla harkitsevansa vastavalituksen tekemistä siinä tapauksessa, että kansalaispuolue päätyy valittamaan käräjäoikeuden päätökseen.

