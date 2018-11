Piritta ja Janne matkustaisivat mieluummin junalla kuin autolla työmatkansa Lohjalta Helsinkiin – Tunnin juna vapauttaisi heidät ja monet muut ajamisen vaivasta

Piritta Poikonen ja Janne Riihimäki harrastavat äänekästä musisointia ja muun muassa se on vaikuttanut asuinpaikan valintaan.

Piritta Poikonen ja Janne Riihimäki harrastavat äänekästä musisointia ja muun muassa se on vaikuttanut asuinpaikan valintaan. Paula Tiainen / Yle

Lohjan maaseudulla Paksalossa asuvat Piritta Poikonen ja Janne Riihimäki taittavat päivittäiset työmatkansa Helsinkiin autolla.

– Tai siis Janne ajaa ja minä neuvon, Poikonen vitsailee.

Matka-aika Turun moottoritietä pääkaupunkiin vaihtelee 45 minuutista puoleentoista tuntiin liikennetilanteen, sään ja vuodenajan mukaan. Kesällä matka taittuu yleensä mukavasti, mutta talven pimeys ja liukkaat kelit nostavat stressikäyrää ratin takana.

– Koko matkan ajan pitää olla aistit terävänä, tietynlaisessa hälytystilassa, ja se kyllä rasittaa henkisestikin, Riihimäki myöntää.

Liikennevirasto on esitellyt ratalinjausta syksyn aikana yleisötilaisuuksissa. Yle Uutisgrafiikka

Uuden oikoradan yleissuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Rata lyhentäisi Helsingin ja Turun välisen junamatkan nykyisestä kahdesta tunnista hiukan yli tuntiin ja toisi kokonaan uuden junayhteyden Lohjalle ja Vihtiin. Päätöstä radan rakentamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty.

Kunnat odottavat tuhansia uusia asukkaita ja satoja työpaikkoja

Molemmissa Länsi-Uudenmaan kunnissa odotetaan radan tuovan mukanaan uusia asukkaita, kokonaisia asuinalueita ja työpaikkoja.

– Yksi Lohjan pahimmista ongelmista sijaitsee tällä hetkellä Kehä III:n ja Kehä II:n välillä, kaupunginjohtaja Mika Sivula heittää.

Kyseessä on Turun moottoritien osuus, joka ruuhkautuu pahoin erityisesti aamuliikenteessä.

– Tuhannet lohjalaiset viettävät siellä päivittäin kohtuuttoman kauan aikaa. Se on kasvun tulppa myös Espoolle, Kirkkonummelle ja Vihdille, eli rata hyödyttäisi laajasti koko pääkaupunkiseutua, Sivula jatkaa.

Vuodelta 2015 peräisin olevan tilaston mukaan yli 5 000 lohjalaista on töissä pääkaupunkiseudulla.

Lohjalla oikorata kehittäisi erityisesti Lempolan aluetta ja Vihdissä Nummelan eteläpuolella sijaitsevaa Höytiönnummea.

– Se on Nummelan taajaman luonnollinen kasvusuunta. Ratayhteys olisi ilmastotavoitteiden, elinkeinoelämän kehittämisen ja yleisen houkuttelevuuden näkökulmasta äärimmäisen tärkeä asia, Vihdin kunnan elinvoimajohtaja Petra Ståhl tähdentää.

Liikenneviraston alustava arvio matka-ajoista:

Näillä näkymin Vihdin Nummelan eteläpuolella sijaitsevalla Höytiönnummella pysähtyisi taajamajuna ja Lohjan Lempolassa IC-juna. Siitä matka jatkuisi kaupungin keskustaan lähiliikenteenä. Yle Uutisgrafiikka

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on väläyttänyt (siirryt toiseen palveluun) radan toteutuvan vuoteen 2031 mennessä, mutta kunnat hoputtavat nykypäättäjiä vielä nopeampiin ratkaisuihin.

– Päätös radan rakentamisesta pitäisi saada mahdollisimman pian. Se mahdollistaisi investointien liikkeelle saamisen sekä asumisen puolella että toivon mukaan myös teollisuudessa. Näin radan hyödyt toteutuisivat jo ennen kuin se rata täällä onkaan, Sivula laskee.

Vihdin Petra Ståhl ei haluaa enää edes miettiä muita vaihtoehtoja.

– Meidän maankäytön suunnittelu on tähdännyt lähes 20 vuotta sen varaan, että rata tulee. Kyllä me katsotaan nyt tätä asiaa niin, että se on enää ajan kysymys.

Meluisa harrastus houkutteli maaseudulle

Piritta Poikonen työskentelee lakimiehenä Finanssiala ry:ssä Ruoholahdessa ja Janne Riihimäki ABB:llä Pitäjänmäessä.

Junayhteys ei heidän tapauksessaan juuri lyhentäisi matka-aikaa, mutta raiteet tuntuvat silti houkuttelevalta vaihtoehdolta.

– Junalla matkustaminen olisi varmasti aika paljon kevyempää, kun voisi vain rauhassa istuskella junan kyydissä, Riihimäki miettii.

Pariskunta on asunut Lohjan maaseudulla nyt 15 vuotta. Entinen asuinpaikka Helsingissä vaihtui metsänreunaan erityisesti meluisan musiikkiharrastuksen, eli kitaran ja rumpujen soiton sekä bändiprojektien takia.

Soittoharrastus tuottaa melua ja vaatii tilaa. Siksi Janne Riihimäki (vasemmassa reunassa) ja Piritta Poikonen asuvat maaseudulla kaukana naapureista. Piritta Poikonen

– Metsään mahtuu ääntä, eikä kukaan häiriinny, Riihimäki naurahtaa.

Pariskunnan työmatka-auton mittariin kertyy vuodessa 30 000 – 40 000 kilometriä. Aikaa kuluu päivittäin noin tunti suuntaansa.

Huonoa omaatuntoa he eivät kuitenkaan autoilustaan kanna.

– Me olemme vegaaneja eikä vapaa-ajalla matkusteta oikeastaan koskaan mihinkään, joten eiköhän tässä aika hyvin olla balanssissa, Poikonen summaa.

Piritta Poikonen on perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Lohjalla. Valtuusto vaikuttaa aikanaan esimerkiksi asemanseutujen kaavoittamiseen, mutta radan rakentamisesta päättää maan hallitus ja eduskunta.