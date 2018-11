Suomen kolmas säilöönottokeskus jääkin perustamatta – "Tarve on laskenut"

Säilöönoton tarve on Maahamuuttoviraston apulaispäällikön mukaan laskenut, koska palautukset Irakiin junnaavat.

Ouluun ei perustetakaan Suomen kolmatta säilöönottokeskusta.

Maahanmuuttovirasto Migri tiedotti maanantai-iltapäivällä, että uusille säilöönottopaikoille on tällä hetkellä ennakoitua vähemmän tarvetta. Migrin apulaispäällikkö Raimo Pyysalon mukaan palautusneuvotteluiden junnaaminen Irakin kanssa on laskenut tarvetta säilöönottopaikkojen lisäämiseen.

– Nyt Irak ei ota omia kansalaisiaan vastaan ja sitä kautta säilöönottokapasiteetin tarve on laskenut.

Kun palautukset ovat jäissä ja säilöönotolle ei ole tarvetta, on turvapaikkapäätöstä odottava henkilö vastaanottokeskuksen asiakas. Säilöönottoyksikköön puolestaan suljetaan sellaisia ulkomaalaisia, joiden voidaan odottaa piilottelevan käännyttämisuhan tai maasta karkottamisen takia. Sinne voidaan sulkea myös, jos matkareitti tai henkilöllisyys on epäselvä.

Pyysalo toteaa, että vaikka Ouluun ei varsinaista säilöönottokeskusta perustetakaan, se remontoidaan monikäyttötilaksi, joka voidaan parin kuukauden muutostöiden jälkeen muuttaa säilöönottokeskukseksi.

– Luomme edellytykset säilöönoton nopealle lisäämiselle, kun maiden kahdenväliset neuvottelut edistyvät ja palautukset käynnistyvät.

Suomessa on tällä hetkellä kaksi säilöönottoyksikköä, yksi Helsingissä Metsälässä ja toinen Konnunsuolla Joutsenon vastaanottokeskuksen yhteydessä. Näissä on yhteensä 109 paikkaa. Ouluun on suunnitelman mukaan mahdollista perustaa nopeasti noin 30 lisäpaikkaa.

