Hyödynnätkö kotitalousvähennystä tarpeeksi? Lue, mistä saat vähennystä ja mistä et, sekä miten saat kaiken irti verohyödystä

Kotitalousvähennystä sai viime vuonna noin 426 000 suomalaista. Siinä oli verohallinnon tuoreiden tilastojen mukaan kasvua nelisen prosenttia edellisvuodesta.

Kotitalousvähennys 2018 Voit hakea kotitalousvähennystä, jos teetät kotona tai mökillä tavanomaista kotitalous- tai hoivatyötä, remonttia tai esimerkiksi tietotekniikan asennustöitä

Vähennyksen saat vain työn osuudesta, et välineistä, materiaaleista tai matkoista.. Tarkista, että sopimuksessa työn osuus on merkitty erikseen

Valitse yritys, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Voit tarkistaa asian osoitteesta www.ytj.fi (siirryt toiseen palveluun)

Jos teetät työn yrityksellä, saat vähentää verotuksessa puolet eli 50 prosenttia työn osuudesta. Jos taas palkkaat itse työntekijän, voit vähentää 20 prosenttia palkasta sekä palkan sivukulut.

Tänä vuonna kotitalousvähennys on enimmillään 2400 euroa.

Suurimman veroedun saat, kun ostat vuoden aikana työtä 5000 eurolla. Tästä vähennetään omavastuu, joka on sata euroa vuodessa

Valtaosa kotitalousvähennyksistä menee edelleen remontteihin. Yli 90 prosenttia haki viime vuonnakin vähennystä kodin tai kesämökin korjaukseen tai perusparannukseen.

– Hoiva- ja siivouspalvelujen käyttö kuitenkin kasvaa, kun väestö koko ajan ikääntyy. Se on kasvava ilmiö, mutta ei näy vielä kaikkialla Suomessa, ekonomisti Aki Savolainen Verohallinnosta sanoo.

Uudellamaalla se jo näkyy. Siellä remonttien osuus kotitalousvähennyksistä on matalin, noin 81 prosenttia, mutta kotitaloustyössä korkein eli 16,5 prosenttia. Hoiva- ja hoitotyön osuus vähennyksistä on korkein Pohjois-Karjalassa, 3,7 prosenttia.

Kotitalousvähennysten käyttö lisääntyy vanhemmissa ikäluokissa

Edellisvuosien tapaan viime vuonnakin kotitalousvähennystä hakivat eniten hyvätuloiset. Suhteellisesti eniten kotitalousvähennystä hyödynsivät odotetusti yli 300 000 euroa vuodessa ansaitsevat. Yli puolet heistä hyödyntää kotitalousvähennystä.

– Tässä kannattaa huomata, että perheen sisällä voi olla järkevää kohdistaa kotitalousvähennykset vain toiselle puolisolle, koska vähennyksessä on sadan euron omavastuu, Aki Savolainen Verohallinnosta toteaa.

Tuoreimmat luvut myös kertovat, että kotitalousvähennyksen käyttö vain yleistyy vanhemmissa ikäluokissa.

Savolaisen mielestä tämä tilasto jossain määrin jopa aliarvioi kotitalousvähennyksen merkitystä eläkeläistalouksille.

– Näiden lukujen pohjalta uskaltaa sanoa, että kotitalousvähennys on eläkeläistalouksille merkittävä vähennys ja sitä hyödynnetään merkittävissä määrin arjessa pärjäämisessä.

Nykyistä kotitalousvähennysmallia on kritisoitu siitä, että kaikki eläkeläiset eivät voi sitä hyödyntää. Heitä ovat kansaneläkeläiset, joilla ei ole muita tuloja eikä siis verojakaan, joista hakea kotitalousvähennystä. He voivat hyötyä vain lastensa tai lastenlastensa avulla, jos heillä niitä on.

Saat kotitalousvähennykset myös ostamasi vanhan asunnon remontista, jos otat sen käyttöön kolmen kuukauden kuluessa. AOP

Ammattijärjestäjän käynti sekä lasten läksyapu ovat vähennyskelpoisia, mutta lasten lisäopetus kotona ja pianonviritys eivät

Jos luonasi käy parin viikon välein siivooja, voit vähentää siivoustyön verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Sama koskee kaikkea verottajan mukaan tavanomaista ostettua kotitaloustyötä. Tällaiseksi lasketaan esimerkiksi siivous, ruoanlaitto, pyykinpesu, silitys ja yleensä vaatteiden huolto, uusien huonekalujen kokoaminen. ja kukkien kastelu.

Myös pihakukkien kastelusta ja puutarhan hoidosta sekä lumitöistä voi hakea kotitalousvähennystä.

Harva tietää, että kotitalousvähennystä saa myös vaikka ammattijärjestäjän käynnistä, ja lasten ostetusta läksyavusta.

Tavanomaista ostettua kotitaloustyötä eivät verottajan mukaan sen sijaan ole vaikkapa muutto- ja kuljetuspalvelut, vartiointi- tai turvapalvelut, jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys tai esimerkiksi kotiakvaarion tai terraarion puhdistus, kotiunikoulu ja pianonviritys.

Remontointi vähennyskelpoista, mutta uudisrakentaminen ei

Omakotitalossa, asunto-osakkeessa tai kesämökillä tehty remontointi on vähennyskelpoista verotuksessa, samoin esimerkiksi tietotekniikan asentamiseen liittyvät työt.

Uudisrakentaminen sen sijaan ei ole vähentämiskelpoista työtä, eikä esimerkiksi erillinen pesukoneen asennus.

Voit hakea kotitalousvähennystä myös omakotitalon uuden lämmitysjärjestelmän asentamisesta tai sen täydentämisestä esimerkiksi ilmalämpöpumpulla. Myös aidan, terassin ja laiturin teettäminen on vähennyskelpoista verottajan silmissä.

Uudisrakentamiseksi taas katsotaan muun muassa talon laajentaminen tai uuden grillikatoksen rakentaminen.

Verottajan sivuilta www.vero.fi (siirryt toiseen palveluun) löydät listan, jossa luetellaan, minkä työn teettämisestä saa kotitalousvähennystä ja, mistä taas ei saa.

Hoivakodissa asuvan lasku pitää olla eroteltuna tarkasti, jotta vanhus tai hänen omaisensa voivat hakea kotitalousvähennystä esimerkiksi ulkoilutuksesta. Sasha Silvala / Yle

Myös omaiset voivat saada vähennystä ostamistaan hoiva- ja kotitalousavusta sekä remonteista

Muista, että voit hakea kotitalousvähennystä myös, kun ostat palveluja vanhempiesi tai isovanhempiesi kotiin tai mökille. Tämä koskee myös puolisosi vanhempia ja isovanhempia.

Voit esimerkiksi ostaa hoiva- ja kotitalousapua iäkkäälle äidillesi ja anopillesi, tai korjauttaa isovanhempiesi kesämökin katon.

Lapset ja lastenlapset voivat myös sopia, että kukin vähentää verotuksessaan osan omaiselle ostetusta työstä.

Esimerkiksi suuresta remontista kannattaa teettää työ sekä maksaa se vuodenvaihteen molemmin puolin. Näin voit saada kotitalousvähennykset kahdelle vuodelle.

Isommasta työstä kannattaa hakea ennakonpidätysprosenttia alentamista. Näin ei tarvitse odottaa veronpalautuksia saadakseen kotitalousvähennykset käyttöönsä.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, mutta pariskunta saa teettää vuodessa kymmenen tuhannen euron edestä kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä. He voivat siis saada 4 800 euron vähennyksen omavastuiden jälkeen.