”Ei kotonakaan oteta joka viikko lisälainaa syömiseen” – Kaupunginvaltuutetut haluaisivat jo hillitä Turun velkaantumista

Turun velkaantuminen on suurten kaupunkien pahimpia. Vain Vantaalla on velkaa per asukas enemmän kuin Turulla. Esimerkiksi Helsinkiin verrattuna turkulaisilla on velkaa kaksi kertaa enemmän.

Talousarvioesityksen mukaan Turku ottaa ensi vuonna 99 miljoonaa euroa uutta velkaa investointien rahoittamiseen. Turun valtuusto käsittelee kaupunginjohtaja Minna Arven budjettiesitystä ensi viikolla.

Yle lähetti kyselyn Turun kaupunginvaltuutetuille kaupungin ensi vuoden talousarvioesityksestä. Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että lainaa otetaan liikaa.

SDP:n Jarmo Rosenlöf kritisoi lisälainan ottamista kovin sanoin.

– Olen sitä mieltä, että näin ei pitäisi tehdä. Ei kotonakaan oteta joka viikko lisälainaa syömiseen.

Rosenlöfiä huolettaa Turun talous, kun jatkuvasti eletään kädestä suuhun.

Jarmo Rosenlöf. Yrjö Hjelt / Yle

– Tässä on jo monta vuotta eletty yli varojen. Olen hyvin huolestunut tilanteesta.

Perussuomalaisten Mikael Miikkola jakaa Rosenlöfin huolen.

– Onhan tuo lainan ottaminen liikaa, varsinkin kun se tulee meidän nuorison maksettavaksi.

Miikkola ei kuitenkaan ihan vielä haluaisi julistaa Turkua kriisikunnaksi.

– Mutta hyvin lähellä sitä ollaan.

Velkamäärä huolettaa tarkastajiakin

Turkukonsernin kokonaisvelka viime vuonna oli 1,4 miljardia euroa. Velkamäärä asukasta kohti on 3 715 euroa. Asiaan kiinni huomiota keväällä myös tarkastuslautakunta. Sen mielestä Turun taloustilanne on huolestuttava.

Samaa mieltä on muun muassa kokoomuksen Ville Valkonen.

– On erittäin huolestuttavaa, että noususuhdanteen huipulla otetaan näin paljon lisää velkaa ja tehdä isoa alijäämää.

Ville Valkonen. Yrjö Hjelt / Yle

Monet Ylen kyselyyn vastanneista valtuutetuista jakoivat huolen lisävelkaantumisesta. Osa oli kuitenkin sitä mieltä, että vaihtoehtoja ei juuri ole.

Me reagoidaan vasta sitten, kun on kakki housussa. Mikael Miikkola

Tätä mieltä olivat muun muassa vihreiden Niina Ratilainen ja perussuomalaisten Mikael Miikkola.

– 99 miljoonan euron lainan ottaminen on hyväksyttävää, jotta palvelutaso voidaan pitää nykyisellään, Niina Ratilainen sanoo.

– Kyllä tämä synkkää on. Me reagoidaan vasta sitten kun on kakki housussa, Miikkola kuvailee Turun taloudenhoitoa.

Veroprosentti pidetään ennallaan

Talousarvioesityksen mukaan Turun veroprosentti pidettäisiin nykyisellään 19,5 prosentissa. Kyselyssä lähes kaikki valtuutetut olivat samaa mieltä.

Osa valtuutetuista oli kuitenkin sitä mieltä, että veronkorotustarvetta on syytä arvioida myöhemmin uudelleen.

Niina Ratilainen kuuluu tähän joukkooon.

Niina Ratilainen. Yrjö Hjelt / Yle

– Meidän pitää tarkastella jatkossa myös veroprosenttia, koska se ei ole Turussa yhtä suuri kuin naapurikunnissa tai Tampereella.

Koulut kuntoon

Vuonna 2019 Turku aikoo korjata tai uudisrakentaa kouluja kymmenillä miljoonilla euroilla. Neljä viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että suunnitelmat pitää toteuttaa sellaisenaan.

– Koulut on syytä pitää kunnossa. Koulutus on meidän tulevaisuuden voimavara, Mikael Miikkola sanoo.

On erittäin huolestuttavaa, että noususuhdanteen huipulla otetaan näin paljon lisää velkaa. Ville Valkonen

– Kokoomus lähtee siitä, että palvelut turvataan, sanoo Ville Valkonen.

– Koulujen korjaaminen on tarpeellista ja myös taloudellisesta kestävää, Niina Ratilainen ilmoittaa.

Kruununjalokivet jatkakoon entiseen malliin

Turun konserniyhtiöillä on merkittävä vaikutus Turun talouteen. Kaupungin taloustilannetta voitaisiin kuitenkin paikata tulouttamalla niiden voitoista suurempi osa kaupungin kassaan. Kysyimme valtuutettujen mielipidettä asiasta.

Osa valtuutetuista on sitä mieltä, että kaupungin velkoja voisi vähentää ottamalla konserniyhtiöiltä enemmän. Tällasiksi yhtiöiksi mainitaan muun muassa Turku Energia, Satama ja kiinteistöyhtiöt.

Kaksi kolmasosaa valtuutetuista on kuitenkin sitä mieltä, että konserniyhtiöiden ei tarvitse tulouttaa nykyistä enempää.

– En voi hyväksyä, että konserniyhtiöt tulouttaisivat nykyistä enemmän, ne ovat meidän kruununjalokiviämme, sanoo Mikael Miikkola.

Yleinen näkemys on se, että konserniyhtiöiden tulee toimia liiketoimintaperiaatteella. Niiden pitää tulouttaa voitoistaan vain sen verran kuin on investointien kannalta järkevää.

Mikael Miikkola. Yrjö Hjelt / Yle

Budjetti on löysä ja tasapainoinen

Minkälaisena valtuutetut sitten näkevät kaupunginjohtaja Minna Arven laatiman talousarvioesityksen kokonaisuudessaan. Osa valtuutetuista on sitä mieltä, että se on hyvä ja tasapainoinen. Toisten mielestä taas liian avokätinen. Ja kaikkea tältä väliltä.

– Tämä on löysä budjetti, mutta vaalit ovat tulossa, Mikael Miikkola sanoo.

– Talousarvioesityksessä on hyvää se, että tällä pystytään turvaaman palvelut pieni- ja keskituloisille, sanoo Jarmo Rosenlöf.

– Kaupunginjohtaja on tehnyt tasapainoisen esityksen, mutta meillä vihreillä on kulttuurin ja sosiaalipuolen osalta muutamia kohtia, mitä pitää vielä lisätä, Niina Ratilainen sanoo.

Ylen kyselyyn vastasi Turun valtuuston 67 jäsenestä 29. Vastausprosentti oli 44.

