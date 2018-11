Koulutusleikkaukset ja uusi lainsäädäntö ahdistavat ammatillista koulutusta koko maassa – Jokilaaksoissa vaaditaan jo koulutuskuntayhtymän johtajan eroa

Opetusministeriöstä sanotaan, että tilanne on poikkeuksellisen tulehtunut Jokilaaksoissa. Yhtymähallitus päätti ettei aloite johtajan irtisanomiseksi anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tästä on kyse Yhdeksän koulutuskuntayhtymä Jedun valtuutettua, eli yli kolmannes kaikista valtuutetuista, vaatii tekemässään aloitteessa yhtymän johtajan Keijo Makkosen erottamista luottamuspulan vuoksi.

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Päivi Karikumpu haluaa edetä aloitteen esiin tuomien ongelmien kanssa "systemaattisesti ja rakentavasti".

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan Pauli Korpi-Tassin mukaan yhtymävaltuuston tulee käsitella asia riippumatta siitä, mitä yhtymähallitus päättää.

Rehtorin mukaan erottamisaloitteessa on kyse yksittäisten miljoonasäästöihin turhautuneiden henkilöiden reaktiosta. Opetusministeriön määräämien säästöjen vuoksi Jedussa on pelkästään irtisanottu 60 työntekijää. Lisäksi yhtymän johto-organisaatiota ollaan virtaviivaistamassa.

Jedun hallitus päätti perjantaina pitkän keskustelun jälkeen, ettei se aio tehdä esitystä kuntayhtymän johtajan erottamiseksi.

Opetusministeriön mukaan Siikalatvan, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa toimivassa Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä (Jedu) tilanne on poikkeuksellisen tulehtunut. Yli kolmasosa kuntayhtymän valtuutetuista vaatii koulutuskuntayhtymän johtaja Keijo Makkosen erottamista.

Makkonen näkee asian siten, että hän on vain toteuttanut luottamuselinten hänelle tehtäväksi antamia leikkauksia ammatillisten oppilaitosten toimintaan, mikä on aiheuttanut närää.

Valtion voimakkaat säästötoimet ja uusi laki ammatillisesta koulutuksesta ovat tuoneet merkittäviä haasteita ammattikoulutusta järjestäville kuntayhtymille.

Yhdessä nämä kaksi asiaa ovat opetusministeriön ammatillisen koulutuksen osaston ylijohtaja Mika Tammilehdon mukaan aiheuttaneet vastaavaa kipuilua koulutuskuntayhtymissä eri puolilla maata.

– Missään muualla tilanne ei kuitenkaan ole niin tulehtunut kuin Jokilaaksoissa, Tammilehto sanoo.

Jedu järjestää koulutusta yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla.

Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja uudistukset Valtion budjettileikkausten vuoksi 2014-2017 ammatilliseen koulutukseen tehtiin suuria säästötoimenpiteitä. Leikkaukset olivat Jedun kohdalla kahdenkymmenen prosentin luokkaa sekä budjetista että henkilöstöstä.

Ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksessa myös oppilaitosten rahoitusmallia muutettiin. Rahoitukseen vaikuttaa oppilaiden kokonaismäärän lisäksi heidän valmistumisensa ja työllistymisensä.

Samalla koulutuksen painopistettä siirrettiin oppisopimuskoulutuksen suuntaan eli työpaikoilla tapahtuvaksi ei-työsuhteiseksi työpaikkaoppimiseksi.

"Luottamuspula riittää erottamissyyksi"

Johtajan irtisanomista esittävät valtuutetut perustelevat aloitettaan epäluottamuksella.

Aloitteen allekirjoittajat vaativat hallitusta asettamaan kuntayhtymälle vs. johtajan ja tuomaan valtuustoon esityksen kuntayhtymän johtamisjärjestelmän kokonaisvaltaisesta uudistamisesta.

Ylivieskalainen Pauli Korpi-Tassi on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja. Paulus Markkula / Yle

Yksi allekirjoittajista on yhtymävaltuuston ylivieskalainen puheenjohtaja Pauli Korpi-Tassi.

– Luottamushenkilöiden kuntayhtymän johtajaa kohtaan kokema luottamuspula riittää irtisanomisen perusteeksi, mitään rikkeitä tai rikkomuksia ei tarvita, emmekä me ole halunneet sellaisia edes kaivella, Pauli Korpi-Tassi sanoo.

Hän arvioi, että oppilaitoksen maine on vaakalaudalla tilanteen vuoksi.

Aloitetta koulutuskuntayhtymän johtaja Keijo Makkosen erottamisesta käsiteltiin perjantaina 9.11.2018.

Jedun hallitus päätti pitkän keskustelun jälkeen, ettei se aio tehdä esitystä Makkosen erottamiseksi. Aloitetta ei myöskään haluttu nähdä epäluottamuslauseena yhtymäjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Karikumpu perustelee päätöstä muun muassa sillä, että Jedun opiskelijat ovat työllistyneet valtakunnan keskiarvoa paremmin ja että yhtymän talous on ylijäämäinen.

– Yhtymäjohtaja vastaa jatkossakin Jedussa meneillään olevista kehittämistoimenpiteistä ja hallitus seuraa toimenpiteiden tuloksellisuutta, sanoo Karikumpu.

Yhtymävaltuuston ylivieskalainen puheenjohtaja Pauli Korpi-Tassin mukaan yhtymävaltuuston tulisi joka tapauksessa käsitellä erottamisasia riippumatta yhtymähallituksen kannasta.

Ilmapiiri on heikentynyt vuosia

Irtisanomisaloitteen mukaan Jedun työilmapiiri on laajamittaisen henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella heikentynyt useiden vuosien ajan.

Aloitteessa viitataan myös tarkastuslautakunnan viime vuoden tarkastuskertomukseen.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Nivalan yksiköstä valmistuu muun muassa parturi-kampaajia. Timo Sipola / Yle

Kertomuksen mukaan työilmapiiri on heikentynyt, oppilaiden läsnäolo on vähentynyt, opettajien jaksaminen huolettaa, esimiestyössä on kehittämisen varaa, keskeyttämiset ovat lisääntyneet, opettajaresurssit ovat tiukalla ja resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti oppilaiden kesken.

Allekirjoittajat esittävät kuntayhtymän johtajan palvelussuhteen päättämistä välittömästi.

Rehtori kertoo tehneensä, mitä käskettiin

Koulutuskuntayhtymän johtaja Keijo Makkosen mukaan erottamisaloitteessa on kyse yksittäisten miljoonasäästöihin turhautuneiden henkilöiden reaktiosta.

Neljässä vuodessa Jedussa on opetusministeriön määräämien säästöjen vuoksi lakkautettu lähes satakunta tehtävää. Pelkästään irtisanomisia tehtiin kuutisenkymmentä. Jedussa oli viime vuodenvaihteessa 365 työntekijää.

Tällä hetkellä Jedun johtoa ollaan virtaviivaistamassa. Esimerkiksi vanhojen kunnallisten organisaatioiden jäljiltä suurta rehtorien määrää ollaan olennaisesti vähentämässä.

Jedun Nivalan yksiköstä voi valmistua muun muassa ajoneuvoasentajaksi, autonkuljettajaksi, koneistajaksi, levyseppähitsaajaksi, maarakennuskoneenkuljettajaksi, putkiasentajaksi, ICT-asentajaksi, kiinteistönhoitajaksi, sähköasentajaksi, talonrakentajaksi ja puusepäksi. Timo Sipola / Yle

Makkonen ei näe mitään syytä potkuihin ja viittaa opetusministeriön edellyttämiin seitsemän miljoonan säästöihin, jotka joutui 37 miljoonan budjetista toteuttamaan.

– Olen pakolla tehnyt sen, mitä luottamuselimet ovat vaatineet, Makkonen sanoo.

Työnantajien rooli korostuu

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pauli Korpi-Tassin mukaan nimenomaan johdon tehtävä on huolehtia työyhteisön ilmapiiristä. Koska Makkonen on aloitteen tekijöiden mielestä epäonnistunut tässä, tulee johtajaa vaihtaa.

Toinen asia mikä Korpi-Tassia kismittää, on se että hänen mielestään nykyjohdon alla Jedun yhteydet elinkeinoelämään eivät ole toimineet parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutusuudistuksen myötä elinkeinoelämällä on entistä isompi vastuu ammatillisen koulutuksen opetuksesta työpaikoilla. Tämän vuoksi Korpi-Tassi haluaisi enemmän elinkeinoelämän edustajia mukaan myös kuntayhtymän luottamuselimiin.

– Johtoon ja organisaatioon on saatava sellainen vauhti, että Jedu voidaan palauttaa siihen iskukykyyn, mitä alueen työnantajat tarvitsevat, Korpi-Tassi sanoo.

Yhtymähallitus etenee varovasti

Kuntayhtymän hallitus jätti aloitteen kuntayhtymän johtajan erottamisesta jo kerran pöydälle lokakuun lopun kokouksessaan.

Hallituksen puheenjohtaja, Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu tunnistaa organisaation kipupisteet, mutta haluaa jatkaa kehittämistyötä nykyjohdon kanssa.

– Ammatillinen koulutus on isossa muutoksessa. Haluan välttää vastakkainasettelua ja edetä rakentavasti, Karikumpu sanoo.

Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja. Timo Sipola / Yle

Karikumpu haluaa jatkaa tänä vuonna aloitettua strategista kehittämistyötä.

Kuntalain mukaan kuntayhtymän johtajan erottaminen on viime kädessä valtuuston käsissä. Siitä ovat sekä valtuuston että hallituksen puheenjohtajat yhtä mieltä.

Valtuusto voi kuntalain mukaan perustaa tilapäisen toimikunnan käsittelemään kuntayhtymän johtajan erottamista. Tällaisessa tilanteessa valtuusto tekee päätöksen asiassa toimikunnan työn pohjalta. Kunnanjohtajan tai tässä tapauksessa kuntayhtymän johtajan erottamiseen vaaditaan 2/3 enemmistö.