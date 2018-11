Irakissa Isisin hallinnassa olleilta alueilta löydetty yli 200 joukkohautaa

Muun muassa Mosulin kaupunkia ympäröivästä Niniven maakunnasta on löydetty joukkohautoja.

Haudoissa on jopa 12 000 ihmisen jäännökset.

Irakissa on löydetty 202 joukkohautaa äärijärjestö Isisin aikaisemmin hallinnassaan pitämiltä alueilta. YK:n mukaan haudoissa on tuhansien ruumiiden jäännökset. Haudoissa on siviilien, myös lapsien, ja Irakin sotilaiden ja poliisien ruumiiden jäännöksiä.

YK arvioi, että haudoissa on 6 000–12 000 ruumista. Uhrien tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska vasta 128 joukkohautaa on kaivettu auki. Tutkituista haudoista on löydetty 1 258 ihmisen jäännökset.

YK on aikaisemmin arvioinut, että Isis tappoi raakalaismaisesti lähes 33 000 siviiliä ja haavoitti yli 55 000 siviiliä. Isis valtasi laajoja alueita Irakin pohjoisosassa kesällä 2014.

Suurimmassa joukkohaudassa Mosulin eteläpuolella arvioidaan olevan 4 000 ruumista. Hautoja on löydetty eri paikoista. Ninivessä niitä on 95, Kirkukissa 37 ja Anbarissa 24.

Uhreja pyritään tunnistamaan. Lisäksi syyttäjät saavat joukkohaudoista todisteita sotarikossyytteille ja mahdolliselle kansanmurhasyytteelle.

Irakin joukot liittolaisineen alkoivat vallata Isisiltä takaisin alueita keväällä 2015. Mosulin Irak sai hallintaansa Yhdysvaltain johtaman liittouman tuella heinäkuussa 2017.

Lähteet: Reuters