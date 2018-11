Oulunkylän koululaisille etsitään kiivaasti väistötiloja romahtaneen katon vuoksi – myös muiden Helsingin koulujen kattorakenteita tarkistetaan

Oulunkylän ala-asteen yli kolmelle sadalle oppilaalle etsitään kuumeisesti väistötiloja. Viime viikonlopun aikana romahtaneen luokkahuoneen sisäkaton takia koulun yhden siiven kaikki 12 luokkahuonetta ovat käyttökiellossa.

Tapahtuman johdosta myös muiden Helsingin kaupungin koulujen vastaavat sisäkatot ja niiden rakenteet tarkistetaan.

– Ainahan tällainen johtaa siihen, että tätä käydään laajemmassa mittakaavassa läpi, mutta tällä hetkellä meillä ei ole tiedossa, että vaaraa olisi olemassa, rakentamisesta vastaavan yksikön päällikkö Sakari Heikkinen Helsingin kaupungilta sanoo.

Oulunkylän ala-aste on Heikkisen mukaan poikkeuksellinen koulurakennus, sillä se on vain yksikerroksinen ja siinä on puukatto.

Suurin osa Helsingissä sijaitsevista kouluista on betonirakenteisia.

Tarkistustyöt saattavat kestää viikkoja

Heikkisen mukaan vielä ei ole tiedossa, mikä sai aikaan välikaton romahtamisen. Tällä hetkellä selvitetään, onko kaksi vuotta sitten tehty peruskorjaus tehty suunnitelmien mukaisesti.

Tarkistaminen tapahtuu siten, että työn toteutusvaiheen projektipankissa olevia suunnitelmia verrataan niihin suunnitelmiin, jotka urakoitsijalla oli käytettävissä.

Heikkinen sanoo, että kaupungilla oli ulkopuolinen konsultti tekemässä suunnitelmia, joita kaupunki ohjasi ja valvoi.

– Tarkastuksessa suunnittelua käyvät läpi suunnittelijat ja työn toteutusta ne, joilla on siihen ammattitaitoa ja pätevyyttä arvioida sitä, miten hyvin työ on suoritettu, Heikkinen kertoo.

Tarkistaminen saattaa kestää viikkoja. Mahdollisia vastuukysymyksiä päästään puimaan vasta sitten kun on selvillä, mikä katon romahduksen aiheutti.