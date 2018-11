Enää ei tykätä ja seurustella – nyt on juttua, säätöä ja olemista

Nuorten ihastuminen poikii nykyään ensin juttua. Sitten on kenties säätöä. Vasta jos oikein matchaa eli osuu kohdilleen, aletaan oleen.

Kokkolalaiset abiturientit Jusa Ihalainen ja Fanny Weizmann ovat ystäviä. Vain ystäviä. Ihalainen on alkanut olemaan eli on parisuhteessa ja Weizmann on edennyt jutusta säätöön.

Juttu on sitä, että puhutaan somessa tai livenä porukassa, mutta kuitenkin jo paljon juuri sen tietyn tyypin kanssa.

– Se on jo vähän sinne päin, että on kiinnostunut. Sellaista tunnustelua, Weizmann selittää.

Ihalainen uskoo, että muu porukka ei yleensä tässä vaiheessa vielä tajua, että jotakin orastavaa on meneillään.

– Pakit eivät vielä pelota, kun ollaan niin alussa ja kyse on vaan juttelusta, Ihalainen kertoo.

Rakastuminen ei ole nuorille mikään läppä, vaan halutaan sitoutua. Terveydenhoitaja, seksuaaliterapeutti Anne Pelander, Väestöliitto

Nuorten suhdetermistöä Juttu: Tutustumista kiinnostuksen kohteeseen. Jutellaan paljon, mutta porukassa tai someryhmissä. Säätö: Toinen rohkaistuu pyytämään vaikkapa kahville. Jutellaan ja vietetään aikaa yhä enemmän kahdestaan. Aletaan oleen: Pari on saattanut säätää jo pitkään, kunnes yhteisellä päätöksellä päätetään, aletaanko oleen eli seurustella.

Väestöliitto teki nuorille kyselyn seurustelusuhteisiin liittyvistä odotuksista talvella 2018. Näyttää siltä, että nuoret ovat ihmissuhdekuvioissaan yllättävän perinteisiä, vaikka maailma on erilainen kuin omien vanhempien nuoruudessa.

Ihastuminen ja yhdessä oleminen ovat edelleen vakavia asioita.

– Rakastuminen ei ole nuorille mikään läppä, vaan halutaan sitoutua. Se ei ole sellaista kunnes kuolema meidät erottaa -lopullisuutta. Ajatellaan, että ihmissuhteita tulee ja menee, mutta meneillään olevaan sitoudutaan vahvasti, sanoo terveydenhoitaja, seksuaaliterapeutti Anne Pelander Väestöliitosta.

Jutusta säätöön pääseminen vaatii aloitteen tekemistä. Se jännittää ja saa sydämen hakkaamaan ja kämmenet hikoamaan.

Ei ole helppoa olla tunteidensa kanssa paljaana toisen edessä, kun takaraivossa jyskyttää pelko pakeista ja kasvojen menetyksestä.

Julia Sieppi / Yle

Mitä pitäisi tehdä ja sanoa, että toinen huomaisi ihastumisen, on yksi tyypillisimmistä kysymyksistä, joita nuoret kysyvät Väestöliitosta.

Lukion kolmasluokkalaiset Jusa Ihalainen ja Fanny Weizmann neuvovat kysymään kahden kesken suoraan.

– Jos toinen pyytää kahville, tietää, että tässä on nyt molemmat mukana, sanoo Weizmann.

– Aletaan mennä paikkoihin tai tehdä juttuja niin, että ei pyydetä muita mukaan. Hengaillaan vain kaksistaan, Ihalainen kertoo.

Kokkolalaisnuorten neuvot ovat kuin suoraan Väestöliiton kyselystä. Valtaosa tuhannesta vastaajasta oli sitä mieltä, että nuoret eivät innostu perinteisistä iskuläpistä, tunteiden osoituksena tuotavista lahjoista tai julkisista rakkaudentunnustuksista somessa.

– Nuoret haluavat, että heille kerrotaan ihastumisesta kahden kesken kasvokkain tai yksityisessä keskustelussa somessa, sanoo Anne Pelander.

Halailua ja pussailua

Jutusta tulee säätöä, kun nuoret alkavat viettää yhä enemmän aikaa keskenään.

Myös ympäristö huomaa, että "noilla on jotakin meneillään". Paitsi vanhemmat. Heille säätö esitellään yleensä vasta siinä vaiheessa, kun nuoret ovat päättäneet ruveta parisuhteeseen.

Jusa Ihalainen ja Fanny Weizmann kertovat, että säädön aikana toiseen tutustutaan syvemmin ja paremmin. Säätö on myös juttua fyysisempää.

– Pidetään kädestä, halaillaan, voidaan pussailla, luettelee Fanny Weizmann.

Seksi?

– Menee parisuhteen puolelle, mutta riippuu tietysti henkilöstä, toteaa Jusa Ihalainen.

– Uskon, että useimmilla vasta sitten, kun on päätetty ruveta olemaan yhdessä, Weizmann arvelee.

Väestöliiton kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa nuorista on sitä mieltä, että seksi kuuluu seurusteluun. 90 prosenttia vastanneista painottaa kuitenkin, että seksiä voi olla seurustelusuhteessa vasta sitten, kun molemmat osapuolet ovat siihen valmiita.

– Kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi viidennes yläkouluikäisistä on ollut yhdynnässä, sanoo Anne Pelander.

Nuoren ensimmäinen seurustelusuhde herättää vanhemmissa monenlaisia tunteita. Väestöliiton terveydenhoitaja, seksuaaliterapeutti Anne Pelander neuvoo juttelemaan avoimesti nuoren kanssa.

– Saako pari yöpyä samassa huoneessa? Toisaalta, jos seksiä ajatellaan, ei siihen yötä tarvita. Seurustelu ei myöskään automaattisesti tarkoita seksiä. Vanhemman kannattaa reilusti tuoda esille asiaan liittyvät huolensa ja jutella niistä nuoren kanssa.

Julian Stratenschulte / EPA

Milloin parisuhde alkaa? Milloin säätö muuttuu yhdessä olemiseksi?

– Toinen ehkä kysyy tai ehdottaa, Fanny Weizmann toteaa.

– Sitten yhdessä päätetään, että aletaan olemaan, Jusa Ihalainen jatkaa.

Kokkolalaiset abiturienttiystävykset ovat samaa mieltä myös parisuhteen julkistamisesta:

– Ei sitä tarvitse Faceen tai muualle sosiaaliseen mediaan laittaa. Kyllähän se muutenkin näkyy. Yleensä kaverit kysyvät, oletteko yhdessä.

Yhdessä olemisessa nuoret arvostavat Väestöliiton kyselyn mukaan eniten luottamusta, rehellisyyttä ja mahdollisuutta olla oma itsensä.

Varhaisnuorten tunteet tosia ja vahvoja

Seurustelun ensimmäisiä askeleita otetaan jo alakouluikäisinä. Erikoistutkija Anna Anttila kuvailee varhaisnuorten seurustelua vakavaksi leikiksi.

Hän tutki 2000-luvun alkupuolella väitöskirjaansa varten 7–13-vuotiaiden romanttista seurustelukulttuuria ja huomasi, kuinka tärkeää tykkääminen ja varsinkin tunteiden julkinen esiintuominen oli alakouluikäisille.

– Tytöt miettivät keskenään, ketkä ovat kimpassa, ja parisuhde julistettiin koko tyttöyhteisölle. Kohteena olevat pojat eivät aina edes tienneet olevansa kimpassa. Toisaalta myös pojat suhtautuivat seurusteluun arvostavasti ja kertoivat avoimesti kenestä tykkäävät, Anna Anttila sanoo.

Hänen mukaansa varhaisnuorten tunteet olivat tosia ja vahvoja, vaikka yhdessäolo olisi tarkoittanut vain kirjelappua tai tekstiviestiä toiselle.

– Juuri siksi aikuisten naureskelu ja seurustelun vähättely koettiin ikäväksi ja epäreiluksi, Anttila kertoo.

Ihastumiset, tykkäämiset, jutut ja säätämiset ovat ihmissuhdetaitojen opiskelua. Alakoululaiset opettelevat kertomaan tunteistaan, yläkoulussa murkkuikä tuo omat sävynsä.

Nuoret vähättelevät usein varhaisimpia seurustelusuhteitaan, koska ne eivät ole olleet "oikeita" ja vakavia.

– Vaikka se olisi ollut muutaman päivän keskustelusuhde somessa, silläkin on merkityksensä nuoren kehityksessä, sanoo terveydenhoitaja, seksuaaliterapeutti Anne Pelander Väestöliitosta.