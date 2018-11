Suosikkisalapoliisit Henkka & Kivimutka nousevat valkokankaalle – palkituista nuortenkirjoista tehdään elokuva

Tästä on kyse Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka on Kalle Veirton nuortenkirjasarja, joka kertoo nuorten lahtelaispoikien seikkailuista

Kalle Veirto sai vuonna 2017 lastenkulttuurin valtionpalkinnon

Henkka & Kivimutka -elokuva saa ensi-iltansa vuonna 2020

Lahteen sijoittuvista lasten ja nuorten Henkka & Kivimutka -kirjoista tehdään elokuva. Elokuvan ohjaa Väinö Weckström, joka on aiemmin myös dramatisoinut sarjan kirjasta näytelmän. Elokuvaa aletaan kuvata ensi kesänä Lahdessa.

Elokuvassa näyttelee koko kansalle tuttuja nimiä, kuten Annu Valonen, Pirjo Heikkilä, Sulevi Peltola ja Tapani Kalliomäki. Kaikkia näyttelijöitä ei ole vielä valittu. Koko perheelle suunnattu elokuva saa ensi-iltansa 2020.

Weckström on tullut näyttelijänä tunnetuksi Käenpesä tv-sarjasta sekä Hymypoika ja Ganes-elokuvista. Hän on ohjannut lukuisia kesäteatteriesityksiä, joista tunnetuin on Lahden Pesäkalliolla esitetty Raitilla - Rauli Badding, jossa hän esitti myös pääroolin.

– Rahoitusta varmistellaan koko ajan ja elokuvan budjetti asettunee jonnekin 600 000 ja miljoonan euron välille. Jakelusta on kiinnostunut useampikin taho, kertoo ohjaaja Väinö Weckström.

Ohjaaja Väinö Weckström. Mikko Tuomikoski / Yle

Surutonta sutimista Lahesta

Henkka ja Kivimutka -kirjojen kirjoittaja Kalle Veirto antoi elokuvan tekijöille vapaat kädet muokata elokuvan sisältöä, tietysti Henkan ja Kivimutkan hengessä. Elokuvan tarina on kooste Veirton kirjojen pohjalta.

– Kirjoissa on sellaista surutonta sutimista. Toivon, että elokuva tuo esiin sen, miltä maailma näyttää, kun kamera lasketaan 10-vuotiaan silmien tasolle, kun seikkailu alkaa.

Rooleissa nähdään tunnettuja suomalaisnäyttelijöitä. Mikko Tuomikoski / Yle

Veirto on palkittu siitä, että hänen kirjansa ovat innostaneet lapsia ja nuoria lukemaan.

– Tämä on hieno asia ja täyttä totta. Lapset ja nuoret eivät itse osta kirjoja, vaan sen tekevät vanhemmat. Kirjastojen lainaustilastot sen sijaan kertovat sen, mitä nuoret itse valitsevat. Siellä Henkka & Kivimutka -kirjojen suosio näkyy selvästi, iloitsee Veirto.

