Jenni Haukion uusi juhlapuku sitoo hiiltä – kankaan kekseliäs kuitu voidaan valmistaa vaikka pahvilaatikoista

Aalto-yliopiston mukaan Suomessa kehitetty ekologinen kuitu kiiltää nätisti, on hengittävä ja tuntuu miellyttävältä.

Tasavallan presidentin kanslia kertoi tänään, että rouva Jenni Haukio pukeutuu tänä vuonna itsenäisyyspäivän vastaanotolla ekologisesta Ioncell-kuidusta valmistettuun pukuun.

Ioncell on Aalto-yliopistossa kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan valmistaa laadukasta tekstiilikuitua puusta tai erilaisista kierrätysmateriaaleista kuten pahvista tai tekstiilijätteestä.

Rouva Haukion juhlapuvun kangas on tehty suomalaisesta koivusta saatavasta liukosellusta, joka on peräisin Stora Enson Joensuun tehtaalta.

Ioncell-menetelmällä tehdystä langasta kudottua kangasta. Eeva Suorlahti / Aalto

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pirjo Kääriäinen kuvailee Ioncell-kuidusta valmistettua kangasta puuvillanomaiseksi.

– Kangas on hyvin miellyttävän tuntuinen. Se imee kosteutta. Se ei tietysti ole juhlapuvussa oleellinen asia, mutta se on hengittävä ja kiiltää nätisti, Kääriäinen sanoo.

Vanhat sanomalehdet käyvät vaatteen lähtömateriaaliksi

Ioncell-kuitu sopii raaka-aineeksi samantyyppisille vaatteille ja tekstiileille kuin puuvilla, esimerkiksi t-paitoihin, puseroihin ja farkkuihin.

Kääriäisen mukaan Ioncell-kuidusta valmistettu kangas toistaa värin kauniisti ja siihen voidaan tehdä erilaisia kuvioita. Kankaiden ominaisuuksissa voi olla pieniä eroja riippuen siitä, mistä materiaalista Ioncell-kuitu on valmistettu.

Tutkijat ovat Aalto-yliopiston laboratoriossa kokeilleet valmistaa Ioncell-kuitua esimerkiksi sanomalehdistä, pahvilaatikoista ja puuvillatekstiileistä. Kääriäisen mukaan näistä kaikista materiaaleista syntyy tämän teknologian avulla korkealaatuisia tekstiilikuituja.

Menetelmässä käytetään myrkytöntä ionista liuotinta – siitä nimikin kertoo. Kangasta syntyy, kun ensin liuotetaan selluloosaa, tehdään kuidunkehruu ja otetaan talteen liotin. sitten valmiit kuidut karstataan ja kehrätään langaksi tavallisten tekstiilikuitujen tapaan. Tämän jälkeen langasta voi valmistaa kangasta – vaikka iltapukuun.

Sitoo hiiltä pitkään

– Valmistusprosessissa ei käytetä mitään haitallisia kemikaaleja. Se on suurin innovaatio tai uutuus tässä kyseisessä teknologiassa. Erilaisia materiaaleja voidaan käyttää raaka-aineina lähtötilanteessa. Eli sopii myös kierrätykseen, Kääriäinen kertoo.

Aalto-yliopiston viestinnän mukaan puusta tehty tekstiilikuitu myös sitoo puuhun varastoituneen hiilen itseensä koko kuidun käyttöiän ajan, joka kierrätysmahdollisuuden ansiosta voi olla hyvinkin pitkä.

Nyt noin 80 prosenttia kierrätetyistä tekstiileistä poltetaan energiaksi. Niiden sitoma hiili vapautuu poltettaessa ilmakehään. Tämä vältetään, jos tekstiilijäte jalostetaan uudestaan tekstiilikuiduksi vaikka juuri Ioncell-menetelmällä.

Ioncell-kuitulangasta voi myös kutoa neuleita. Eeva Suorlahti / Aalto

Luontoystävällinen vaihtoehto

Ioncell on selluloosapohjainen kuitu, joten se on biohajoava, eikä siitä irtoa mikromuoveja. Se on luontoystävällinen vaihtoehto runsaasti vettä ja viljelyalaa vaativalle puuvillalle ja öljypohjaiselle polyesterille.

Selluloosasta on aiemminkin valmistettu kankaiden kuituja kuten esimerkiksi viskoosia. Sen raaka-aineena käytetään esimerkiksi koivua, kuusta tai bambua. Ioncell on kuitenkin ekologisempi kuin viskoosi, jonka valmistuksessa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja.

Kääriäisen mukaan Ioncell-teknologian kaupallistamiseen menee vielä joitakin vuosia. Tutkijat ovat arvioineet, että kaupallistaminen voisi tapahtua vuoden 2025 kieppeillä.