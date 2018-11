Keskusrikospoliisi tutkii koulukoti Pohjolakodissa mahdollisesti tapahtuneita vakavia rikoksia: tutkinta liittyy kymmeniin ihmisiin

Keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut Muhoksella toimivan Pohjolakodin tapahtumien tutkinnan. Esitutkintaa johtava Ari Soronen keskusrikospoliisin Oulun yksiköstä kertoo, että tutkinta on varsin laaja, sillä kuultavana on kymmeniä henkilöitä.

Kaleva (siirryt toiseen palveluun) kertoi maanantaina, että keskusrikospoliisin tutkinnassa selvitetään, ovatko Pohjolakodin toiminnassa mukana olevat syyllistyneet pahoinpitelyyn, vapaudenriistoon tai virkavelvollisuuden rikkomiseen vuosina 2017-2018. Soronen ei kerro tarkemmin, millaisissa tehtävissä epäillyt ovat toimineet.

KRP kertoo Ylelle, että tutkinnassa kuullaan epäiltyjä, asianomistajia ja todistajia. Asianomistajina ovat pääsääntöisesti koulukodissa asuneet nuoret.

Kaleva uutisoi, että rikostutkinnan taustalla on apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin heinäkuussa tekemä tutkintapyyntö, joka tehtiin sen jälkeen, kun Pohjolakotiin keväällä tehdyssä yllätystarkastuksessa havaittiin merkittäviä puutteita lasten kohtelussa ja rajoituskäytännöissä.

Oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvoksen Tapio Rädyn mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Sakslin on tehnyt tutkintapyynnön tarkastamastaan lastensuojelulaitoksesta.

Nuorten Ystävät Oy:n toimitusjohtaja Tiina Haanpää kommentoi aiemmin, että on hyvä että asia selvitetään huolella ja KRP kuulee sekä Pohjolakodin nuoria että työntekijöitä. Pohjolakoti on osa Nuorten Ystävät Oy:n liiketoimintaa.

