"Ihmettelen miten ne jaksaa Mannolaa" – 80 vuotta täyttävä Pirkko Mannola vetää edelleen konserttisalit täyteen ja on kiitollinen pitkästä urasta yleisön edessä

Pirkko Mannola pursuaa energiaa ja hänellä on nauru herkässä. Syksy on ollut työntäyteinen mutta juuri sellaisesta arjesta Mannola nauttii.

– Jäin eläkkeelle vuonna 2003 mutta päivääkään en ole ollut eläkkeellä. Rakastan työtäni ja saan siitä iloa ja voimaa. Olen kiitollinen siitä, että voin yhä esiintyä ja näytellä. Yleisö on kannatellut minua monta vuosikymmentä ja ihmettelen, miten he aina vaan jaksavat Mannolaa, Pirkko sanoo ja nauraa hersyvästi päälle.

Tulevien pyöreiden vuosien kunniaksi Mannolalla on suunnitteilla yhteinen kiertue yhdessä Eino Grönin kanssa, joka täyttää 80 vuotta ensi vuoden tammikuussa.

Aikuisen naisen joulukalenteri

Televisiossa Mannola nähdään joulukuussa Yle TV1:llä alkavassa Aikuisen naisen joulukalenterissa. Mannolan roolihahmo Tyyne on rempseä rouva, joka puhuu asioista suoraan ja ronskisti.

– Tyyneä oli ihana näytellä. Hän on kahdeksankymppinen mummeli, joka ei mieti sitä, mitä muut hänestä ajattelevat. Tyyne maalaa itsensä niin, että huulipunat on poskilla ja pukeutuu kirjavasti. Tyyne kyselee suoraan tyttärensä seksielämästä ja kehoittaa perinteiden vaalimisten sijaan nauttimaan hetkestä.

Mannola nauraa, että oman tyttärensä Heidin kanssa hän ei käy yhtä ronskeja keskusteluja.

Aikuisen naisen joulukalenterin on käsikirjoittanut Anna-Maija Halonen ja sen on ohjannut Lenka Hellstedt. Rooleissa nähdään Mannolan lisäksi mm. Mari Perankoski ja Robin Svartström. Sarjan on ohjannut

Lööppijulkisuus

Yksityiselämässä Mannola elää onnellista aikaa. Mannola on ollut esillä mediassa siitä lähtien kun hänet valittiin Miss Suomeksi vuonna 1958, ja hänen elämästään on kirjoitettu jo neljä kirjaakin. Avoimesti itsestään puhuva Mannola löytää itsensä usein lööpeistä. Etenkin nykyinen onni avopuoliso Göran Stubbin kanssa kiinnostaa mediaa.

– Meistä on tehty paljon otsikoita. Osa niistä on ollut mukavia ja sitten on tietysti niitä epämiellyttäviä, etenkin sellaiset joita ei tiedä tulevan. Eräs iltapäivälehti oli tehnyt lööpin raflaavalla otsikolla ja sen nähtyään Göran oli mennyt seisomaan lehtitelineen eteen ettei mukana olleet nuoret jääkiekkoilijta olisi nähneet sitä. Göran ei välitä julkisuudesta, hän on vaatimaton ja pysyttelee mieluummin taustalla. Kunnioitan häntä suuresti.

Mannola ja Stubb ovat hyviä esimerkkiä siitä, kuinka mieluisa työ pitää virkeänä. 83 vuotias Stubb on tehnyt elämänuransa jääkiekon parissa ja sai vastikään kahden vuoden jatkosopimuksen ammattilaisliiga NHL:n kykyjenetsijänä.

– Työ on Göranille intohimo. Hän seuraa nuoria pelaajia, arvioi heitä tarkalla silmällä ja vuosikymmenien kokemuksella hän on löytänyt monia hyviä pelaajia NHL-seuroille, kuten Patrik Laineen ja Sebastian Ahon.

Kaksikielisyyden rikkaus

Ruotsalaisuuden päivänä Puoli seitsemän (siirryt toiseen palveluun) –ohjelmassa vieraillut Mannola kertoi omasta kaksikielisyydestään. Mannolan äiti oli ruotsinkielinen mutta Pirkko kävi koulut suomeksi ja kokee identiteettinsä olevan enemmän suomenkielinen. Ruotsiksi hän on tehnyt kuitenkin paljon töitä ja on kiitollinen kaksikielisyydestään.

– Olen tehnyt ehkä parhaimmat roolini ruotsiksi. Olen todella onnellinen, että olen voinut tehdä töitä molemmilla kielillä, se on ollut suuri rikkaus.

Ruotsalaisuudessa Mannola ihailee tapaa iloita ja olla kepeä.

– Meillä suomalaisilla on tämä sotatausta ja vahvan naisen tausta. Meillä perinteinen musiikki on mollivoittoista, ruotsalaisilla laulu soi enemmän duurissa. Molemmat kielet ovat tärkeitä, toivottavasti ruotsinopiskelu kouluissa saa jatkua, Mannola sanoo.