Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen vartiointialan työriitaan, Valtakunnansovittelijan toimisto kertoo Twitterissä.

Palvelualojen ammattiliiton (PAM) mukaan vartiointialan työkiistaa soviteltiin tiistaina puoliöille asti. Osapuolet vastaavat ehdotukseen torstaina kello yhdeksältä aamulla.

Valtakunnansovittelijan antama sovintoesitys on hyväksyttävä tai hylättävä sellaisenaan. Esityksen sisällöstä ei kerrota julkisuuteen ennen kuin osapuolet ovat kertoneet vastauksensa valtakunnansovittelijalle.

Osapuolina työehtosopimusta koskevassa kiistassa ovat Palvelualojen ammattiliitto (PAM) ja Palvelualojen työnantajat. Kiista koskee palkkoja.

PAM on antanut lakkovaroituksen perjantaina kello 14 alkavasta lakosta, joka koskee Prevent Prevent 360 Turvallisuuspalvelut -yritystä. PAM on lisäksi ilmoittanut, että Securitasta ja Securitas Palveluja koskevan lakon on tarkoitus alkaa 20. marraskuuta kello 14.

Jos sovintoesitys hyväksytään, ilmoitetut lakot peruuntuvat.

Vartiointiala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo vapusta asti. PAM kertoo verkkosivuillaan, että vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina.