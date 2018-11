Soini välivaaleista: Trump joutuu kuulemaan edustajainhuonetta, mutta vaalien vaikutus riippuu demokraateista

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) uskoo, että yhdysvaltalaiset kaipaavat välivaalien jälkeen yhteistyötä pitkään jatkuneen riitelyn sijaan. Vaalituloksen vaikutus riippuu Soinin mukaan demokraateista.

Demokraatit ovat saamassa enemmistön Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneeseen. Presidentti Donald Trumpin republikaanipuolue puolestaan näyttää kasvattavan enemmistöään senaatissa.

– Trump joutuu ottamaan edustajainhuoneen huomioon. On mielenkiintoista, mitä demokraatit tekevät enemmistöllään. Luulen, että Trump ensin selvityttää, mikä demokraattien enemmistölinja on. Niin demokraateissa kuin republikaaneissa on ollut aina hajontaa. Minkälaisia nämä demokraatit ovat: Onko heillä sanderslainen linja vai enemmän perinteinen, jolla he ilmeisesti voittivat paikkoja takaisin Pennsylvaniassa ja Ohiossa, Soini pohti keskiviikkona Ylen aamu-tv:ssä.

Sandersilaisella linjalla Soini viittaa kaksi vuotta sitten demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkineeseen vasemmistolaiseen Bernie Sandersiin.

Republikaanien voitto senaatin vaaleissa kertoo Soinin mielestä siitä, että Trumpin tuomarinimitykset ovat olleet äänestäjille mieleen. Trump on ehtinyt nimittää kaksi konservatiivisena pidettyä tuomaria Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen.

Ulkoministeri Soini totesi myös toivovansa, että puolueet löytäisivät Yhdysvalloissa yhteistä säveltä.

– Kahtiajako on koko ajan syventynyt ja molemmilla puolilla kovan linjan laidat vahvistuneet. Luulen, että ihmiset haluaisivat, että asioita katsotaan yhdessä. Tällainen, että voittaja vie kaiken, herättää myös katkeruutta, Soini sanoi.

