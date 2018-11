Maastapoistamisen tiukentuminen on tyhjentänyt Joutsenon säilöönottoyksikköä – Metsälässä täydempää

Tästä on kyse Joutsenon säilöönottoyksikön käyttöaste on nyt 60 prosenttia, kun alkuvuodesta se oli 80 prosenttia.

Siinä missä Joutsenon säilöönottoyksikkö on nyt aiempaa tyhjempi, Metsälän säilöönottoyksikössä on edelleen täyttä.

Joutsenon säilöönottoyksikössä on eniten perheitä ja haavoittuvassa asemassa olevia. Metsälän kautta taas kulkevat lentoteitse palautettavat ihmiset.

Poliisin maasta palautettujen määrä on pysynyt lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna.

Lappeenrannassa sijaitsevan Joutsenon säilöönottoyksikön asiakasmäärä on laskenut reilulla parillakymmenellä prosentilla tämän vuoden aikana. Tämä johtuu maastapoistamisen tiukentumisesta esimerkiksi Irakiin ja Afganistaniin. Koska ihmisiä ei voida poistaa maasta, heitä ei voida myöskään ottaa säilöön.

– Säilöönottoyksikön käyttöaste on tällä hetkellä noin 60 prosenttia, kun se vielä alkuvuodesta oli yli 80 prosenttia, kertoo Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen kertoo.

Yle Uutiset kertoi eilen, että uusille säilöönottopaikoille ei ole tällä hetkelle tarvetta eikä Ouluun perusteta Suomen kolmatta säilöönottoyksikköä.

Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen kertoo, että Joutsenossa hiljeneminen näkyy selvästi myös siinä, ettei uusia työntekijöitä tarvita. Aiemmin arvioitiin, että Joutsenon säilöönottokeskukseen rekrytoidaan vielä lisää henkilökuntaa. Toimintaa pyöritetään kolmenkymmenen ohjaajan voimin.

Kaakkois-Suomen poliisi arvioi vielä helmikuun alussa, että Joutsenon säilöönottoyksikkö työllistäisi poliisia tänä vuonna aiempaa enemmän. Poliisin mukaan oli odotettavissa, että laajennetun säilöönottoyksikön paikat tulevat olemaan lähes täynnä.

Metsälän säilöönottoyksikkö on Joutsenoa täydempi. Kalevi Rytkölä / Yle

Palautusmäärät viime vuoden tasolla

Poliisitarkastaja Ari Jokinen Poliisihallituksesta kertoo, että säilöön otettujen määrä vaihtelee vastaanottokeskusten välillä. Viime aikoina Joutsenon säilöönottoyksikössä on ollut pääsääntöisesti tilaa, koska siellä on muun muassa perheitä ja haavoittuvassa asemassa olevia säilöön otettuja. Metsälän säilöönottoyksikkö on puolestaan pääsääntöisesti varsin täysi.

– Tämä johtuu siitä, että Metsälä on lähellä Helsinki–Vantaan lentoasemaa. Sen kautta kulkevat hyvin monet lentoteitse palautettavat, Jokinen sanoo.

Maasta palautettujen määrä ei ole juurikaan muuttunut viime vuodesta. Poliisi on poistanut maasta tämän vuoden tammi–lokakuun aikana yhteensä 2 064 henkilöä, joista saatettuna 466. Viime vuonna tähän aikaan poliisi oli poistanut maasta yhteensä 2 101 henkilöä, joista saatettuna 462. Poliisin palautusluvut pitävät sisällään kaikki poliisin maasta poistamat henkilöt, eli muutkin kuin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet.