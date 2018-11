Sote-mietintöjen luonnokset valmistuivat viimein – Sote etenee perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintöluonnoksensa maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta sote-paketti menee vielä perustuslakivaliokunnan tarkastettavaksi. Perustuslakivaliokunta joutuu jälleen ottamaan kantaa siihen, ovatko muutokset esimerkiksi valinnanvapauden vaiheistamiseen tai maakuntien rahoitukseen riittäviä.

Perustuslakivaliokunta esitti kesäkuun alussa lukuisia korjausvaatimuksia erityisesti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden yksityiskohtiin.

Työ valiokunnassa on kestänyt odotettua pidempään. Tavoitteena oli, että valiokunnan mietintöluonnokset olisivat valmistuneet jo syyskuun loppuun mennessä.

Valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan mietintöluonnokset julkistetaan tänään.

Oppositio on syyttänyt hallitusta siitä, että esitys on muuttunut valiokuntakäsittelyn aikana jatkuvasti. Valiokunnan oppositiojäsenten mukaan hallitus on tuonut valiokuntaan vastineiden avulla runsaasti materiaalia ”keittiön kautta” ohi eduskunnan.

Kerromme kohta lisää.