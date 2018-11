Suklaatehdas aikoo paeta brexit-Britanniasta Slovakiaan – “Teen mitä tahansa yhtiöni pelastamiseksi”

LONTOO Stefano Ceppi käyttelee pursotinta taiturin ottein suklaatehtaalla Harlowssa Lontoon pohjoispuolella. Patukkamuotit täyttyvät pikavauhtia italialaisen käsissä, mutta eivät välttämättä enää kauan.

– Olen huolissani kahden lapseni puolesta EU-eron vuoksi. Puolisoni haluaa, että muuttaisimme Britanniasta Espanjaan tai Portugaliin.

Italialainen Stefano Ceppi on huolissaan tulevaisuudestaan Britanniassa. Pasi Myöhänen / Yle

Ceppi ei ole ainoa huolestunut. Grown Up Chocolate Company on menettänyt kahdeksan EU-peräistä työntekijää Britannian brexit -päätöksen jälkeen, kertoo yhtiön omistaja James Ecclestone.

– Emme voi toimittaa kaikkia sovittuja tilauksia, koska meillä on pula henkilökunnasta. Aiemmin EU-maista tulevat työnhakijat koputtelivat tehtaan ovea joka toinen päivä, nyt he ovat kaikonneet täysin.

Ecclestone arvelee, että syynä EU-kansalaisten kaikkoamiseen on punnan arvon lasku ja huoli tulevaisuudesta Britanniassa.

– Osalla heistä on täällä perhe ja asuntolaina. He ovat englantilaisempia kuin minä, eivät vierastyöläisiä. Hallituksen pitäisi taata heille kaikki oikeudet heti ilman hankalaa paperisotaa.

Rekrytointipulmat uhkaavat jo tehtaan tulevaisuutta, mikä on saanut Ecclestonen harkitsemaan vakavasti tehtaan siirtämistä Britanniasta EU:ssa pysyvään maahan.

– Olen käynyt jo kaksi kertaa Slovakiassa tutustumismatkalla. Taloudelliset perusteet muutolle ovat vahvat, sillä säästäisin kuljetus- ja vuokrakustannuksissa. Työllistän jo nyt slovakialaisia, joten muutto olisi siinäkin mielessä helppo.

EU-ero ilman sopimusta olisi kohtalokas pienyritykselle

James Ecclestonen suklaabisneksen tulevaisuus on veitsen terällä, sillä Britannian EU-eroneuvottelut ovat edelleen solmussa. Eropäivään on enää vain vajaat viisi kuukautta aikaa ja brexit ilman kauppasopimusta voisi johtaa kaaokseen maan rajalla.

– Minun tuotteeni sulaisi rekkajonoissa. Minulla ei ole varaa “sotakassaan” vientikatkoksien ja muiden ongelmien varalle, kuten suuryrityksillä.

Ecclestonen tilanne olisi vaikea vaikka sopimukseen päästäisiinkin. Hänen suklaayhtiönsä liikevaihdosta kolmannes tulee Euroopan unioniin suuntautuvasta viennistä. Pienetkin tariffit voisivat tehdä Euroopan viennistä kannattamatonta.

– Mikä tahansa sopimus on huonompi kuin nykyinen tilanne sisämarkkinoiden jäsenenä. EU:ssa on ongelmansa, mutta minun kaltaiselleni yrittäjälle se on 95-prosenttisesti täydellinen järjestelmä.

EU-eroa ajaneiden taloudellinen pääargumentti uusien markkinoiden avaamisesta EU:n tilalle ei Ecclestonea lämmitä.

– Vien jo nyt tuotettani pienissä määrin Australiaan, mutta rahtikustannukset tuhoavat kilpailukykyni kaukomarkkinoilla.

Japanilaisyritysten lähtö olisi isku Britannialle

Brexit aiheuttaa päänvaivaa muillekin kuin pienyrittäjille.

Teknologiajätti Panasonicin hiljattainen päätös siirtää Euroopan konttorinsa Britanniasta Amsterdamiin on herättänyt pelkoja siitä, että japanilaisyhtiöt eivät enää näkisi Britanniaa “porttina” Euroopan markkinoille.

Jos suuret autojätit kuten Nissan tai Toyota tekisivät lähtöpäätöksiä, olisi menetettyjen työpaikkojen määrä ja Britannian hallituksen kärsimä poliittinen isku huomattava.

Suklaatehtailija James Ecclestonen maailmanvalloitus uhkaa pysähtyä brexitiin. Pasi Myöhänen / EPA

Suklaatehtailija Eccleston sanoo, että Theresa Mayn hallitus voi syyttää tilanteesta itseään.

– Hallituksemme on hoitanut neuvottelut katastrofaalisella tavalla. Jos Theresa May olisi ilmoittanut heti, että pysymme eron jälkeen väliaikaisesti Euroopan talousalueen jäsenenä Norjan tapaan, olisi vakavimmilta ongelmilta säästytty.

Tähän saakka varmistuneet lähtöpäätökset ovat tulleet ennen kaikkea finanssialalta. Englannin keskuspankin mukaan suuret pankit siirtävät 5 000 työpaikkaa Lontoon Citystä EU:ssa pysyviin maihin maaliskuun lopun brexit-päivään mennessä.

Suklaayrittäjä ei luota hallituksen neuvottelukykyyn

Yhtiöiden muuttosuunnitelmat ovat huolestuttava merkki Britannian kilpailukyvyn kannalta, mutta tähän saakka ilmoitetut lähtöpäätökset eivät vielä taloutta kaada. Britannian työllisyys on hyvällä tolalla, ja vaikka kansantuote on supistunut brexitin vuoksi, se ei ole romahtanut pelätyllä tavalla.

Sopimuksettoman eron mahdollisuus luo uhkakuvia, mutta jos erosopimus saadaan nikkaroitua kasaan, edessä on vielä vähintään kahden vuoden siirtymäaika entisenlaisilla kauppaehdoilla.

Tällä hetkellä Britannia nauttii vielä EU-jäsenyyden eduista, ja jotkut yritykset saavat brexit-päätöksen jälkeisestä punnan arvon laskusta jopa kilpailuetua.

Suklaatehtailijaa halpa puntakaan ei auta, sillä se on nostanut raaka-ainekustannuksia. Muutto pois Britanniasta olisi James Ecclestonelle kova pala mutta vaihtoehdot ovat vähissä.

– Olen valmis mihin tahansa, jotta yritykseni jää henkiin. En usko, että hallituksemme osaa neuvotella kauppasopimusta, joka toimisi minun kaltaisilleni yrittäjille.