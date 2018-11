Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta loppuu

Valvira ei muuttanut päätöstä, jonka mukaan synnytystoiminta on lopetettava vuodenvaihteessa.

Oulaisissa Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta lakkaa ensi vuodenvaihteessa.

Asia varmistui, kun Valvira päätti, että sen mukaan sairaalassa ei ole tehty tai suunniteltu tarpeeksi muutoksia, jotta korkeimman hallinto-oikeuden keväällä antama päätös toiminnan lopettamisesta pitäisi kumota.

Sairaalalla on voimassa kesällä saatu sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa synnytystoiminnan jatkamiseksi vuoden 2021 loppuun saakka. Luvalla ei kuitenkaan ole merkitystä, jos Valviran mukaan toiminta tulee lopettaa.

Oulaskankaalla ehdittiin jo kesällä riemuita ministeriön poikkeusluvasta. Vasta tänä syksynä sairaanhoitopiirille selvisi, että poikkeuslupa ei ole voimassa, ellei Valvira muuta 2016 antamaansa, korkeimman hallinto-oikeuden vahvistamaa arviota, jonka mukaan synnytystoiminta tulee lakkauttaa.

Valviran keskeinen peruste on ollut potilasturvallisuus.

Oulaskankaalla taas on aiemmin todettu Ylen haastattelussa, että toimintaa on kehitetty ja Valviralle on kerrottu kaikista kehitysaskelista.

Sairaalan synnytysten kohtalosta on väännetty jo vuosia, alkaen vuodesta 2013.

