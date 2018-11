Hääparin pönötys studiossa on vaihtunut tunteellisiin vihkipäivävideoihin – taltiointiin uppoaa jopa tuhansia euroja

Häävideokuvaaja on varattava jopa puolitoista vuotta ennen häitä, koska kysyntää on enemmän kuin tarjontaa.

Hääkuvaaja René Garmider alkoi kuvata häävideoita pari vuotta sitten. Nyt tekijöitä on tullut paljon lisää ja kysyntä kasvaa koko ajan.

Garmiderin ensimmäinen video syntyi Ville ja Anna-Emilia Lehtosen häissä kesällä vuonna 2016. Parille oli selvää, että he haluavat videon häistään.

– Olisi harmittanut, jos emme olisi sijoittaneet kuviin ja videoon. Aluksi hinta kyllä hieman hirvitti, Ville Lehtonen kertoo.

– Päätimme, että pihistämme sitten jostain muusta. Kuvat ja video ovat ainoa asia, joka häistä jää jäljelle, Anna-Emilia Lehtonen sanoo.

Pariskunta katsoo häävideon vähintään hääpäivinään. Anniina Virtanen / Yle

Häihin saatetaan tilata kaksi kuvaajaa, toinen videokuvaajaksi ja toinen valokuvaajaksi. Tällöin hinta voi nousta jopa muutamaan tuhanteen euroon. Suomen ammattivalokuvaajat ry:n toiminnanjohtaja Anna Kaleva-Tsagklas uskoo, että hääkuviin ja -tallenteisiin kulutetaan enemmän rahaa kuin ennen.

– Se johtuu muuttuneesta tavasta, jolla kuvia tehdään, Kaleva-Tsagklas selventää.

Studiokuvaukseen saattoi kulua tunti, kun nyt kuvaaja halutaan monesti koko päiväksi paikalle. Kuvien jälkikäsittelyyn voi mennä sama aika kuin kuvaukseen ja hintaan voi sisältyä myös matkakulut.

– Onhan se hyvä, että kuvat ja tallenteet ovat sellaisia, joita haluaa ja kehtaa katsoa vuosienkin päästä, hän sanoo.

Ville ja Anna-Emilia Lehtonen. Anniina Virtanen / Yle

Keinovalo ja teennäiset poseeraukset ovat historiaa

20 vuotta sitten hääparit kuvauttivat itsensä lähes aina studiossa. Kun filmikamerat vaihtuivat digitaalisiin, alettiin pikku hiljaa liikkua studion ulkopuolelle.

Miljöökuvausta seurasi dokumentaarinen kuvaus, jossa kuvaaja seuraa hääparia jopa alkuvalmisteluista lähtien illan pikkutunneille saakka ja taltioi aitoja tilanteita ja hetkiä.

Ville ja Anna-Emilia Lehtosen hääkuva. Valokuvaajana Rene Gardmider. Anniina Virtanen / Yle

Myös kymmenen vuoden takaisesta voimakkaasta kuvankäsittelybuumista on päästy yli.

– Luojan kiitos ollaan, huokaisee Anna Kaleva-Tsagklas.

Hän muistelee, että kuvankäsittelyohjelmien saapumisen jälkeen täytyi laittaa kuvaan kaikki mahdolliset efektit ja filtterit, joita ohjelmasta vain sai irti. Nyt kuvissa pyritään hyödyntämään luonnonvaloa ja murrettuja värejä.

Valokuvaaja Arto Arvilahti kuvaa hääparin studiossa vain noin kerran vuodessa.

– Nykyään vältetään suoraa katsetta kameraan. Miljöön valitseminen on tärkeä osa kuvaa. Merenranta on suosittu kuvauspaikka. Paikan on oltava autenttinen, Arvilahti sanoo.

Kuvaajan ja kuvattavan välille voi syntyä pitkäkin suhde, joka voi alkaa juurikin siitä hääkuvan ottamisesta. Anna Kaleva-Tsagklas

Arvilahdelle satelee hääkuvaustilauksia ympäri vuoden, eikä erityistä piikkiä ole. Häneltä kysellään myös paljon häävideoista, vaikkei portfoliosta videota löydykään. Jo se kertoo niiden suosiosta.

Dokumentaarisen kuvauksen vanavedessä seurasivat lyhyet ja nopeatempoiset häävideot, joita muun muassa René Garmider alkoi tehdä kaksi vuotta sitten.

– Häävideokoosteet olivat uusi juttu muutama vuosi sitten, mutta silloin niiden kysyntä oli aika heikkoa. Nyt tarjouspyyntöjä tulee selvästi enemmän, Garmider kertoo.

Häävideoita on aina ollut, mutta ne olivat ennen muutaman tunnin mittaisia verkkaisia taltiointeja. Nyt muutaman minuutin videoon koostetaan lyhyitä pätkiä monista eri tilanteista.

Ville ja Anna-Emilia Lehtonen toivoivat vihreää värimaailmaa kuviin. Rene Garmider

Kuvaaja varattava jo ennen kirkkoa

Suomen ammattivalokuvaajat ry:n toiminnanjohtaja Anna Kaleva-Tsagklas huomauttaa, että nyt alkaa olla hyvä hetki ensi kesän hääkuvaajan varaamiselle. Suosituimmat kuvaajat saattavat olla varattuja jo kahden vuoden päähän.

Heinä-elokuu on häiden ruuhkaisinta aikaa. Tuolloin häitään juhlivien on syytä olla hyvissä ajoin liikkeellä, jos he haluavat saada toivomansa kuvaajan koko päiväksi.

Kuvaajan hankinta saattaa mennä jopa kirkon edelle, koska kirkon voi useissa kunnissa varata vain vuotta aiemmin.

Moni pariskunta valitsee hääkuvaajan portfolion perusteella. Kaleva-Tsagklas tietää, että sillä on väliä, kuka kuvat ottaa. Valokuvaajan kädenjälki vaikuttaa päätökseen.

– Kuvaajan ja kuvattavan välille voi syntyä pitkäkin suhde, joka voi alkaa juurikin siitä hääkuvan ottamisesta. Seuraavaksi otetaan kuva kasvavasta perheestä, Kaleva-Tsagklas toteaa.

Myös Anna-Emilia ja Ville Lehtonen ystävystyivät valokuvaajan René Garmiderin kanssa. Perheen kasvaessa Garmider on ollut ottamassa Lehtosten raskaus- ja ristiäiskuvia.