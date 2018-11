Supo ei luota Itävallan tiedustelupalveluun: Vakoojaksi epäillystä venäläisdiplomaatista pyydettiin tietoja muilta EU-mailta paitsi Itävallalta

Itävaltalainen aikakauslehti Falter kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Suomen suojelupoliisi oli pyytänyt heinäkuussa EU-maiden tiedustelupalveluilta taustalausuntoa maahan tulossa olevasta venäläisdiplomaatista.

Falterin mukaan Supo epäilee venäläisen diplomaatin olevan vakooja. Tietopyynnöllä selvitetään, tietävätkö muut jäsenmaat, onko kyseisellä diplomaatilla yhteyksiä Venäjän tiedusteluelimiin.

Pyyntö oli lähetetty kaikkien muiden EU-maiden tiedustelupalveluille paitsi Itävallan tiedustelupalvelulle BVT:lle. Falterin käsiinsä saamassa tietopyynnössä lukee, että BVT pyydetään jättämään pois jakelusta.

Lehden mukaan Supo tai muiden EU-maiden tiedustelupalvelut eivät enää luota BVT:hen, koska Itävallan hallituksessa on oikeistopopulistinen Itävallan vapauspuolue (FPÖ).

Liittokansleri Sebastian Kurzin johtaman hallituksen sisäministerinä toimii FPÖ:n Herbert Kickl. FPÖ:llä on läheiset suhteet Venäjään ja presidentti Vladimir Putiniin.

EU-maat pelkäävät tietojen vuotavan Venäjän tiedustelupalvelulle.

Huhut tietovuodoista saivat lisätulta loppukesällä. Vladimir Putin osallistui elokuussa vapauspuoluetta edustavan ulkoministeri Karin Kneisslin häihin, ja kuvat tanssivasta Putinista ja Kneisslista levisivät mediassa.

Oliko ratsian motiivi poliittinen?

Muutama kuukausi sen jälkeen kun Venäjä-mielinen vapauspuolue pääsi hallitukseen, sisäministeri Kickl ja ministeriön valtiosihteeri Peter Goldgruber määräsivät ratsian BVT:n tiloihin. Verukkeena oli korruptioepäily.

Helmikuussa tehdyssä ratsiassa poliisi takavarikoi samalla äärioikeistoa tutkineen johtajan tiedostoja. Yleensä korruptiota tutkivat talousrikoksiin erikoistuneet poliisit, mutta tähän ratsiaan käytettiin katuväkivaltaan erikoistunutta yksikköä, jota johtaa FPÖ:n kannattaja.

Itävallan parlamentin tiedusteluvaliokunta tutkii asiaa parhaillaan.

Operaation motiivia on epäilty poliittiseksi. FPÖ haluaa saada maan tiedustelun hallintaansa. Mutta BVT:ssä on myös epäilty olevan myyrä, joka luovuttaa arkaluonteisia tietoja eteenpäin.

Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun)muiden maiden tiedusteluviranomaisten suhtautuminen BVT:hen on muuttunut, koska ne pelkäävät tietovuotoja.

Myös Saksan tiedustelupalvelut ovat kyseenalaistaneet BVT:n luotettavuuden, kertoi EU Observer (siirryt toiseen palveluun)jo keväällä. Saksan ulkomaantiedustelun entinen päällikkö (siirryt toiseen palveluun) kehotti harkitsemaan tietojen jakamasta Itävallan kanssa Venäjä-yhteyksien takia.

Suojelupoliisi ei halunnut diplomaattiehdokasta koskavaa lausuntopyyntöä itävaltalaisten tietoon. AOP

Tiedustelupalvelun rajaus pois "ei ihan jokapäiväistä"

Itävallan sisäministeriön tiedottaja Christoph Pölzl vahvistaa itävaltalaislehdelle Supon tietopyyntöä koskevan dokumentin aitouden. Se on peräisin salatusta nettifoorumista, jota tiedustelupalvelut käyttävät pikaiseen tietojen vaihtoon.

Pölzlinmukaan Supon pyyntö poistaa BVT listalta ei välttämättä tarkoita, etteikö maan tiedustelupalveluun luotettaisi, mutta muuten hän ei voi kommentoida asiaa tarkemmin salassapitoon vedoten.

Falter arvelee, että suomalaisille tiedusteluvirkailijoille olisi tapahtunut moka, kun he olivat pyytäneet näin julkisesti BVT:n poistamista jakelulistalta.

Supon viestintäpäällikkö Jyri Rantala sanoo, ettei hän voi kommentoida itävaltalaislehden väitteitä, tapauksen yksityiskohtia tai sitä, minkä maiden kanssa Suomi tekee tiedusteluyhteistyötä, koska tieto on salaista.

Yleisellä tasolla hän kertoo, että Supon kansainvälisen yhteistyön lähtökohta on aina Suomen kansallisen turvallisuuden suojaaminen.

– Tietoluovutukset ja -pyynnöt harkitaan aina tapauskohtaisesti. Tapauksissa, jossa on syytä ajatella, että henkilön toiminnalla on kytkös kansalliseen turvallisuuteen, meillä on mahdollisuus pyytää lisätietoja kansainvälisiltä kumppaneilta, kuten tässä on tehty.

Suomi tekee tiivistä tiedusteluyhteistyötä EU-tasolla. Onko tavallista rajata yhden jäsenmaan tiedustelupalvelu pois tietopyynnöstä?

– Sen verran voi sanoa, ettei se ihan jokapäiväistä ole, mutta nämä harkitaan aina tapaus kerrallaan, asian luonne huomioon ottaen.

Diplomaatti kätevä peiteammatti vakoilijalle

Miten tavallista on pyytää taustatietoja muilta tiedustelupalveluilta Suomeen tulevista diplomaateista?

Rantala huomauttaa, että Supo pyrkii estämään jo ennalta hankkeet, jota voivat vaarantaa maan turvallisuuden. Tiedusteluorganisaatiot pyrkivät hankkimaan toisten maiden turvallisuuteen ja etuihin liittyviä tietoja erilaisin laittomin keinoin.

– Tiedustelupalveluiden työntekijät käyttävät erilaisia peitteitä, jotta toiminta ei paljastuisi. Näistä diplomaattinen peite on varmasti perinteisin ja edelleen yleisin. Se tarjoaa koskemattomuuden lain edessä tiettyyn pisteeseen asti, joten se on siinä mielessä kätevä.

Rantala kertoo, että turvallisuusympäristö on muuttunut todella nopeasti viime vuosina. Terrorismin torjunnan takia tiedustelupalveluiden pitää pystyä vaihtamaan tietoja mahdollisimman ajantasaisesti ja laajasti.

– Viestien määrä tiedustelupalveluiden välillä on noussut valtavasti viime aikoina. Lehden mainitseva foorumi on vain yksi tietojen vaihdon muoto.

Kansainvälinen tiedusteluyhteisö kavahtaa mahdollisuutta, että luovutetut tiedot päätyvät vääriin käsiin, koska vaihto perustuu äärimmäiseen luottamukseen.

– Tietovuodot voivat vaikeuttaa työtämme tai kumppaneidemme työtä. Pahimmillaan ne saattavat tietolähteet tai heidän läheisensä hengenvaaraan.

Falterin haastattelema tiedusteluasiantuntija sanoo, että nyt julki tulleet tiedot ovat erittäin katastrofaalisia Itävallan kannalta.

– Kaikkialla muualla paitsi Zimbabwessa, Kazakstanissa tai Itävallassa tämä johtaisi poliittiseen kriisiin, nimettömänä pysyvä asiantuntija arvioi lehdelle.