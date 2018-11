Kumman Eurooppa-idea vetoaa paremmin? – katso suorana Stubbin ja Weberin keskustelu kello 19.30

Alexander Stubb ja saksalainen Manfred Weber kisaavat Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkaan paikasta kevään europarlamenttivaaleissa. Valituksi tullut on EU-komission seuraava puheenjohtaja, mikäli askelmerkeissä pysytään.

Kilpakumppanit keskustelevat kahdestaan julkisuudessa yhden ainoan kerran tänä iltana. Väittelystä tuskin voi puhua, sillä odotettavissa lienee herrasmiesten näkemysten vaihtoa, jossa tunteet tuskin kuumenevat. Yle näyttää keskustelun suorana tällä verkkosivulla.

Weber on vahva ennakkosuosikki, koska hänellä on Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Euroopan porvaripuolueiden pääministerien tuki.

Stubb on kiertänyt Eurooppaa kampanjoimassa. Weber on pysytellyt hoitamassa tehtäväänsä EPP:n europarlamenttiryhmän puheenjohtajana, jossa asemassa hän on useimmille valitsijoille tuttu.

Euroopan kansanpuolueen EPP:n ryhmäjohtaja Manfred Weber (vas.) tapasi Alexander Stubbin ennen EPP:n kokouksen alkua Helsingissä 7. marraskuuta. Kimmo Brandt / Epa

Eroa ehdokkaiden välillä on ainakin suhtautumisessa Unkarin pääministeriin Viktor Orbániin ja hänen johtamaansa Fidesz-puolueeseen. Kysymys jakaa koko Euroopan kansanpuoluetta, johon myös Fidesz kuuluu.

Stubb olisi valmis erottamaan Fideszin EPP-ryhmästä, ellei se muuta asennoitumistaan. Weber on korostanut keskustelun ylläpitämistä, vaikka hän tuomitseekin Fideszin toimet. Fidesz-puolueen katsotaan uhkaavan EU:n perusarvoja ja oikeusvaltioperiaatetta.

Eurooppalaiset porvaripuolueet ovat aloittaneet kokouksensa Helsingin messukeskuksessa tänään. Kokousedustajia on yli 700. Valtioiden johtajista joukossa ovat muun muassa Merkel, Orbán, Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz jaIrlannin pääministeri Leo Varadkar.

Kokous äänestää ehdokkaasta salaisessa lippuäänestyksessa torstaina. Yle kertoo äänestystuloksen ja valintatunnelmia suorassa verkkolähetyksessä huomenna kello 12.50 alkaen.

Studiossa valinnasta keskustelevat muun muassa Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioini -tutkimusohjelman johtaja Juha Jokela ja Ylen EU-erikoistoimttaja Susanna Turunen.

