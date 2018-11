Fathiah Zakham tutki Jemenissä tuberkuloosia, kunnes pommit tuhosivat yliopiston – Helsingissä hän sai uuden mahdollisuuden

Jemeniläinen kansainvälisesti palkittu mikrobiologi Fathiah Zakham, 40, muistaa hyvin päivän, jolloin sota tuli Hodeidan yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan.

– 27. toukokuuta 2015 ilmaisku osui tiedekunnan rakennukseen ja neljä vartijaa kuoli, Zakham kertoo, kun tapaamme Helsingin Meilahden sairaala-alueella.

Meilahdessa ympärillämme on uusia kiiltäviä sairaala- ja yliopistorakennuksia.

Jemenissä Fathiah Zakhamin yliopisto Hodeidassa on jauhautunut raunioiksi yli kolme ja puoli vuotta jatkuneessa sodassa.

Ensimmäisen ilmaiskun jälkeen lääketieteen opiskelijoita ei enää päästetty tiedekuntaan. Opetus siirrettiin muualle, mutta mistään normaalista opiskelusta ei ollut enää tietoa.

– Juoksin monta kertaa suojaan opiskelijoiden kanssa.

Hodeida on tärkeä satamakaupunki, joka on ollut Jemenin huthi-kapinallisten hallussa. Se sinetöi myös Hodeidan yliopiston kohtalon.

Saudi-Arabian johtaman liittouman ilmaiskut Hodeidaan jatkuivat vuonna 2016, ja yliopisto-alue kärsi lisää vahinkoja.

Fathiah Zakham oli luennoimassa väistötiloissa, kun yliopiston liepeille osui raju ilmaiskujen sarja. Varsinainen kohde oli ilmeisesti jossain muualla, mutta isku osui lähelle yliopistoa.

– Opiskelijat eivät halunneet lähteä pois kesken luennon. Ajattelin, että hyvä niin ja jatkoin puhumista. Sitten lähistölle osui hyvin voimakas pommi ja lasia lenteli ilmassa. Kaikki ryntäsivät pakoon, Zakham kuvailee.

Yksinäinen naisopiskelija jäi kuitenkin istumaan luentosaliin.

– Kehotin häntä lähtemään turvaan, mutta hän sanoi haluavansa kuolla. Tytön äiti oli menehtynyt ja nyt tyttökin halusi kuolla, koska äitiä ei voitu auttaa, Zakham kertoo.

Fathiah Zakhamin mielestä nuoren lääketieteen opiskelijan tarina kuvaa karusti nyt aikuistuvan sukupolven tilaa.

– Nuoret ovat menettäneet toivonsa. Jemenissä kasvaa surullinen ja hyvin epäonnekas sukupolvi.

Ilmaiskut ja sähköpula lamaannuttivat yliopiston toiminnan täysin. Opettajien palkanmaksu loppui syksyllä 2016.

– Ihmiset käyvät eloonjäämiskamppailua, jossa pääasia on ruokkia omat lapset. Siinä ei mietitä tutkimustyötä tai opetusta. Eikä opiskelijoita edes voi pyytää paikalle turvattomissa oloissa, Zakham sanoo.

Fathiah Zakham lähti lopulta Jemenistä kesällä 2017. Hän on nyt Helsingissä apurahalla, jota rahoittavat yhdysvaltalainen Scholar Rescue Fund ja Opetushallitus. (siirryt toiseen palveluun)

Zakham muistaa toisenlaisen, ystävällisen ja vieraanvaraisen Jemenin, jota hän kovasti kaipaa.

– Kaipaan ihan kaikkea, vanhempiani, ystäviäni ja opiskelijoitani.

Zakham yrittää pitää yhteyttä vanhempiinsa lähes joka päivä, vaikka internet- ja puhelinyhteydet katkeilevat. Vanhemmat ovat jääneet Hodeidaan.

– He yrittävät olla pelästyttämättä minua, mutta tiedän, että tilanne on hirvittävä.

Jemenin hallitusta tukevat joukot ovat marraskuussa edenneet Hodeidan kaupungin laitamilla. Kaupunki on yhä huthi-kapinallisten hallussa. Khaled Ziad / AFP

Hammaslääketieteen tohtori Sakhr Murshid on toinen Suomeen tulleista jemeniläistutkijoista. 44-vuotias Murshid jakaa Fathiah Zakhamin surun ja huolen jemeniläisten nuorten kohtalosta.

– Kuulen nuorten itsemurhista ja siitä, kuinka lapsia pakotetaaan taistelijoiksi. Joka viikko tulee viesti tutun kuolemasta. Tämä on niin murheellista, Murshid sanoo.

Murshid työskenteli Dhamarin yliopistossa Jemenin pääkaupungin Sanaan eteläpuolella. Perheellä oli asunto Sanaassa. Kun pommitukset kiihtyivät, Murshid vei perheensä turvaan pieneen kylään kaupungin ulkopuolella.

– Kun ajoimme kylään, matkan varrelle osui ilmaisku ja tielle tuli maanvyörymä, mutta selvisimme. Sellaisia tarinoita meillä on Jemenissä, hän toteaa melkein huvittuneen oloisena.

Sakhr Murshid tuli Suomeen toukokuussa 2017. Hänelle oli suuri helpotus saada vaimonsa ja lapsensa turvaan.

– Perheeni on minulle kaikkeni. Vaimoni ja lapseni voivat nyt hyvin, ja minun on pidettävä heistä huolta.

Murshidin stipendi jatkuu ensi kevääseen, mutta sitten on löydettävä uutta rahoitusta. Perhe jäisi mielellään Suomeen, koska lapsilla on hyvä olla.

Opiskelijoita ja tutkijoita turvaan

Suomessa on neljä yhdysvaltalaisen Scholar Rescue Fund (siirryt toiseen palveluun) -säätiön kautta tullutta tutkijaa. Kaksi heistä on Syyriasta ja kaksi Jemenistä. Lisäksi viides tutkija on tulossa.

Opetushallitus (siirryt toiseen palveluun) ja Scholar Rescue Fund kattavat yhdessä tutkijoiden apurahat. Yhdysvaltalaissäätiö pyysi apua Suomesta tutkijoiden sijoittamiseksi, kun Yhdysvaltain uudet viisumirajoitukset estivät joidenkin tutkijoiden tulon Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltalaisrahoituksella Suomeen on saapunut myös kaksi syyrialaisopiskelijaa.

Suomalaisilla yliopistoilla (siirryt toiseen palveluun) on myös omaa avustustoimintaa hädänalaisille tutkijoille omien verkostojensa kautta.