Analyysi: Keskusta putoamassa pääministerikisasta – Sipilän lento ei enää kannattele

Äänestäjät rankaisevat hallituksen työstä keskustaa mutta eivät kokoomusta. Keskustan kannatus on pudonnut samaan tasoon kuin Sipilän tullessa valituksi, kirjoittaa politiikantoimittaja Maria Stenroos.

Lokakuun puolivälissä Ylen A-studiossa pääministeri Sipilä yritti kätellä SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä. He väittelivät, kuinka päästään pattitilanteesta, johon irtisanomisten helpottamisessa oli jouduttu.

– Kättä päälle tässä ja nyt työaikalain soveltamisesta kaikissa yrityksissä, mistä kiisteltiin puolitoista vuotta. Heti ratkeaa tämä asia, Sipilä tarjosi.

– Arvon pääministeri Sipilä, te esitätte nyt minulle ratkaisuvaihtoehtoa, kun teidän pitäisi käydä kolmikannassa neuvottelua, Rinne vastasi.

– Eduskunnassa nämä ratkaistaan, Sipilä väitti.

– Tämä on työmarkkina-asia selkeästi, Rinne torjui.

Irtisanomiskiista kärjistyi lakkoihin ja poliittinen väittely yltyi lokakuussa. Se näkyy Ylen mielipidemittauksessa. SDP piti kärkiasemansa ( nyt 22,7). Keskustan kannatus putosi reilun prosenttiyksikön ( nyt 16,5).

Keskustan alamäki kertoo, mitä keskustaa viime vaaleissa äänestäneet ajattelevat keskustan tavasta toimia.

Virhemarginaali on 1,8 yksikköä ja muutokset viime kuukauden mittaukseen mahtuvat sen sisälle. Mutta vaikka virheen mahdollisuus suljettaisiin pois, trendi on selvä: SDP:n ja keskustan välimatka kasvaa.

Tästä ei voi kuitenkaan suoraan päätellä, mitä suomalaiset yleensä ajattelevat irtisanomisasiasta. Hallituksen toinen suuri puolue kokoomus nimittäin nosti kannatustaan reilulla prosenttiyksiköllä ( nyt 20,2), vaikka kokoomus on ollut potkujen antamista helpottamassa vähintään yhtä äänekkäästi kuin keskusta.

Ilmailuharrastuksestaan tunnetun Sipilän puheenjohtajuutta voi katsoa lennon kautta. Jos korkeusmittarin viisarin pienet värähtelyt unohtaa ja katsoo isoa kuvaa, nyt ollaan lennon jälkeen takaisin samalla rullaustiellä kuin mistä reilu kuusi vuotta sitten lähdettiin. Kannatus on laskenut takaisin niihin lukemiin, joista puolue lähti nousemaan edellisten vaalien jälkeen.

Sama lukuina: Kun Sipilä valittiin keskustan johtoon kesäkuussa 2012, kannatus oli 16,5 prosenttiyksikköä. Siitä lähdettiin nousukiitoon. Lakikorkeus saavutettiin neljä vuotta sitten marraskuussa 2014, jolloin kannatus oli 26,7. Vaaleissa ääniosuus oli jo loivassa laskussa, 21,2 Nyt luku on siis jälleen samat 16,5. Lento voi olla päättynyt, tai sitten kyseessä on välilasku.

Sipilän puolueeseen luoma kannatuksen nousu ja lasku voivat kertoa monista asioista. Sipilä kenties onnistui luomaan odotuksia, jotka eivät äänestäjien mielestä toteutuneet. Sipilä nosti puolueen imagon puoluebarometrissä ykkössijalle heti valintansa jälkeen 2013, mistä se alkoi valua alaspäin ensimmäisen hallitusvuoden jälkeen. Nyt keskusta sijalla viisi.

Yle saa Taloustutkimuksen pitkäaikaisista tutkimuksista myös tausta-aineistoja, joista näkyy, keitä puolueen äänestäjiin on tullut ja keitä on lähtenyt. Keskustan takaa valuu nyt väkeä pois ja oikeastaan kaikista ryhmistä - viljelijät näyttävät pysyvän.

Hyödyn onnistumisista näyttää keräävän kokoomus, vaikka yrittäjämyönteisen hallituksen pääministeri on yrittäjätaustainen keskustalainen. Laskut epäonnistumisista maksaa keskusta.

Äänestäjät eivät yleensä palkitse pääministeripuoluetta vastuunkannosta vaan mielummin rankaisevat. Mutta äänestäjät kohtelevat joitakin kovemmin kuin toisia.

Jos vaalit pidettäisiin nyt, keskustan rangaistus olisi kova: keskusta on menettänyt viime vaalien jälkeen lähes viisi prosenttiyksikköä kannatuksestaan. ( 21,1 - 16,5).

Kun vuoden 2011 vaaleissa kokoomuksesta tuli pääministeripuolue ( 20,4), sekin joutui maksamaan vastuusta vuoden 2015 vaaleissa - mutta vain reilut 2 prosenttiyksikköä (18,2).

Nyt kokoomus ei ole pääministeripuolue mutta joka tapauksessa hallituksessa. Se on myös vastuussa sekä ikävistä ratkaisuista että Suomelle myönteisistä asioista - niin sote-sotkuista ja leikkauksista kuin työllisyyden parantumisesta, joka on tapahtunut hallituskauden aikana. Kokoomuksen kannatus kasvaa, vaalien 18,2:sta se on noussut nyt 20,2:een.

SDP ja Kokoomus ovat tällä hetkellä niin lähellä toisiaan, että niistä kumpi vain voittaa vaalit.

