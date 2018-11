Jani Sutelaisen kaksi puolta: Rap-muusikko Aste takoo platinalevyjä ja urheilija Jani EM-mitaleja jujutsussa

Painista jo pikkupoikana innostunut Sutelainen valmistautuu brasisilialaisen jujutsun SM- ja EM-kisoihin. Samaan aikaan juuri ilmestyneen rap-albumin kappaleita on kuunneltu suoratoistopalveluissa jo yli 20 miljoonaa kertaa.

Jani Sutelainen aloitti painimisen 5-vuotiaana Voikkaalla. Myöhemmin mukaan tuli ensin vapaaottelu ja sitten brasilialainen jujutsu.

– Jujutsussa pystyy pienempi voittamaan isomman tekniikalla. Heti ensimmäisissä treeneissä noin 50 kiloa painanut lahtelainen Emilia Tuukkanen kuristi minut monta kertaa. Ja minä olin kuitenkin jo paininut ja vapaaotellut, ja minulla oli egoa jo jonkin verran. Se ottelu palautti minut heti maan pinnalle ja ymmärsin lajin hienouden.

Sutelainen jakaa aikansa musiikin tekemisen, keikkailun ja urheilun välillä sujuvasti. Hetkittäin joku elämän alue vie enemmän aikaa kuin toiset.

– En minä koko vuotta käy kaikissa kisoissa, pelkästään ne isoimmat. Treenaan koko ajan, mutta käyn kisoissa vain loppu- ja alkuvuonna.

Sutelainen on voittanut brasilialaisessa jujutsussa sekä EM-kultaa että -pronssia. Ensi vuoden tammikuussa lajin Euroopan mestaruuksista kilpaillaan taas Lissabonissa. Sutelaisen vakaana aikeena on päästä mukaan kisoihin – ja voittaa.

– Aina kun menee sinne, niin kyllä tavoite on voittaa. Mutta en minä missään nimessä harrasta lajia kisojen takia, vaan tykkään lajista. Mutta kun menee kisoihin, niin pakkohan se on yrittää voittaa.

Asteen kappaleilla miljoonia streemauskertoja

Vaikka Sutelaisen rap-alias Aste ei ole yhtä paljon julkisuudessa kuin monet muut suomalaisräppärit, on hänen musiikkinsa tavoittanut yleisönsä erityisesti suoratoistopalveluissa.

Asteen uusimman Grand Prix -albumin kappaleita on ennen levyn julkaisemista kuunneltu jo yli 20 miljoonaa kertaa, ja hänen kappaleitaan on kuunnelut kuukausittain keskimäärin 300 000 eri kuuntelijaa. Artistilla on viime vuosilta 12 kulta- tai platinalevyä.

– Kyllä se tuntuu tosi hyvältä, että jengi on löytänyt musiikin. Olen tosi tyytyväinen ja kiitollinen. Albumilla on kappale Monaco, josta ajattelin että tämä on mun mielestä hyvä, mutta ei yhtään hitin kuuloinen. Haluisin kuitenkin julkaista sen. Julkaisin sen sitten ilman mitään paineita, ja sitten siitä tuli streematuin biisini. Se toi sellaista itseluottamusta, että pitää vähän vähemmän puristaa sitä mailaa, niin hommat etenee hyvin.

Katso täältä Asteen koko haastattelu Puoli seisemän -ohjelmassa