Herätys: SDP pysynyt suurimpana ja vihreiden luisu jatkuu, Yhdysvaltain oikeusministerille potkut ja Tesoman poikkeuksellinen surmatutkinta oikeudessa

Ylen puoluekannatusmittaus: SDP edelleen suurin, kokoomus kirii kakkosena

SDP on säilyttänyt asemansa selvästi suurimpana puolueena, kertoo Ylen lokakuun puoluekannatusmittaus. Toisena on kokoomus, jonka kannatus on puhkaissut pitkästä aikaa 20 prosentin rajan. Pääministeripuolue keskustan suosio laski mittauksessa 16,5 prosenttiin. Vihreiden alamäki jatkuu, vaikka puheenjohtajavaihdos näyttää hidastaneen kannatuslaskua.

Oikeusministeri Sessionsin erottaminen kuohuttaa Yhdysvaltoja – Myös Venäjä-tutkinnan valvoja vaihtuu

Jeff Sessions Jim Watson / AFP

Yhdysvaltain oikeusministeri Jeff Sessions on eronnut tehtävästään vain päivä välivaalien jälkeen. Sessions kertoo presidentti Donald Trumpin toivoneen hänen eroaan. Vain muutama tunti ehti kulua kongressivaaleista ja sovittelevista puheista puolueiden yhteistyön lisäämiseksi, kun presidentti Donald Trump osoitti, että poliittisen elämän rauhoittaminen ei ole hänelle tärkeää, kirjoittaa Ylen toimittaja Pirkko Pöntinen analyysissään. Trump on jatkuvasti arvostellut rajusti Sessionsia muun muassa siitä, että tämä jääväsi itsensä Trumpin vaalikampanjan Venäjä-yhteyksien tutkinnasta.

Syytetty astuu tänään oikeuden eteen: Kuusi syytä, miksi Tesoman surmatutkinta on Suomen oloissa poikkeuksellinen

Syytetty (oik.) ja asianajaja joulukuussa 2014 tapahtuneen puukotuksen vangitsemisoikeudenkäynnissä Tampereen pääpoliisiasemalla 31. maaliskuuta. Kalle Parkkinen / Lehtikuva

Tampereen Tesoman surman käsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa torstaina. Perheenisän ruumis löytyi Tampereelta varhain maanantaina 29. joulukuuta 2014. Siitä alkoi Suomen oloissa poikkeuksellinen rikostutkinta. Esimerkiksi dna-näytteitä kerättiin lähes tuhat. Yli kolmen vuoden tutkinnan jälkeen nuori mies ilmoittautui poliisille ja tunnusti teon viime pääsiäisenä. Nyt häntä syytetään taposta.

Asuntokauppa käy vaisusti talouden kasvusta huolimatta

Henrietta Hassinen / Yle

Asuntojen hinnat kehittyvät vakaasti ja ero kasvukeskusten sekä syrjäseutujen välillä kasvaa, arvioi Hypo. Luottolaitoksen arvion mukaan korkojen nousu voi lykkääntyä 2020-luvulle asti. Hypo neuvoo, että asuntovelallisen ei kannata hermostua tilanteesta, mutta suurempien korkojen varalle voi säästää vähitellen vararahastoa.

Harmaus on ja pysyy

Yle

Säässä ei näy suuria muutoksia, kertoo Ylen meteorologi Elina Suorsa. Etelässä ja lännessä on leutoa, ja öisinkin lämpötila pysyy plussan puolella. Perjantaina lännestä voi saapua sateita. Lue lisää säästä täältä.