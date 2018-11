Ministeri Saarikko ehdottaa isänpäivää viralliseksi liputuspäiväksi äitienpäivän tapaan – sisäministeriöltä vihdoin vihreää valoa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on esittänyt tämänpäiväisessä Vuoden isä -tilaisuudessa isänpäivän virallistamista.

Saarikko sanoo, että vanhempien eriarvoisuudelle ei ole enää nykypäivänä perusteita.

– Jos olemme arvottaneet suomalaiset äidit virallisen liputuspäivän kohteiksi, miksi emme arvottaisi myös isiä ja isoisiä?

Kyseessä on Saarikon mukaan symbolinen ja pieni asia, jonka tarkoitus on nostaa suomalaisten miesten tekemä kasvatustyö yhtä näkyväksi kuin äitien ja isoäitienkin.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on ottamassa virallistamista työn alle.

– Äidit ja isät on syytä asettaa samalle viivalle myös liputuskäytännön osalta. Teemme ministeriössä pian ratkaisut, miten tämä toteutetaan, lupaa Mykkänen.

Tämä on ensimmäinen kerta kun sisäministeriössä on lämmetty virallistamisehdotuksille. Syynä tähän ei ole isyyden vähätteleminen, vaan aiempi linjaus siitä, ettei virallisia liputuspäiviä enää lisättäisi, kertoo erityisasiantuntija Hanne Huvila sisäministeriöstä.

Aiemmin on ajateltu, että ero vakiintuneiden liputuspäivien ja virallisten liputuspäivien välillä on hyvin pieni. Käytännössä ero on siinä, että virallisena liputuspäivänä valtion virastoissa ja laitoksissa on pakko liputtaa, muina liputuspäivinä se on vapaaehtoista.

Isänpäivän virallistaminen äitienpäivän kaltaiseen asemaan on ollut viime vuosina usein tapetilla. Ennen Saarikkoa virallista liputuspäivää ovat ennättäneet ehdottaa useammat tahot. Vuosi sitten virallistamista ehdotti kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Myös miesten tasa-arvoista kohtelua ajava Miesten tasa-arvo ry on esittänyt virallistamista moneen otteeseen.

Sisäministeriön asetus liputuspäivistä on vuodelta 1978. Silloin isänpäivää ei vielä vietetty laajassa mittakaavassa tai vakiintuneesti. Uusia virallisia liputuspäiviä ei noin vain pystytetä, vaan se vaatii asetuksen muutoksen.

Vuoden isät palkittiin

Tänään torstaina palkittiin kolme isää, jotka ovat toimineet konkreettisena tukena lapsille ja vertaistukena muille isille. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko luovutti palkinnon Kais Zayalle, Risto Tuomiselle ja Topi Linjamalle.

Turkulainen Kais Zaya on edistänyt lasten ja nuorten hyvinvointia järjestämällä lapsille vapaa-ajan kerhotoimintaa ja valmentamalla jalkapalloa.

Lempäälässä asuva Risto Tuominen on käynnistänyt ja vetänyt isäryhmiä tuoreille isille neuvoloissa Tampereella ja Lempäälässä kahden vuosikymmenen ajan.

Joensuulainen Topi Linjama on ollut konkreettisesti mukana vaikuttamassa siihen, että elinkeinoelämässä on laajemmin ymmärretty, kuinka tärkeää isyyden huomioiminen ja perheystävällisyys työpaikoilla on.

Tänä vuonna palkittujen valintaan vaikuttaneena teemana oli aktiivinen isä, joka on toiminut miehen ja isän mallina omille ja muiden lapsille eri yhteisöissä sekä isän pitämät perhevapaat. Palkitsemisperusteissa nostettiin esille myös isien toiminta osallisuuden ja yhteisöllisyyden eteen.

Isänpäivää juhlitaan tulevana sunnuntaina 11.11.2018.