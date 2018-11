YK ilmoitti tyytyväisyytensä palestiinalaisten pakolaisten paluusta vanhalle pakolaisleirille

Yhdistyneet kansakunnat on ilmoittanut keskiviikkona olevansa tyytyväinen Syyrian hallituksen suunnitemaan, jonka mukaan jihadistien karkoíttamat palestiinalaiset pääsisivät takaisin Damaskoksen Jarmukiin.

Kymmenettuhannet sotaa ennen alueella asuneet eivät ole voineet palata suurelle palestiinalaisten pakolaisleirille pääkaupungin eteläpuolelle, vaikka hallituksen joukot ovat saaneet siivottua aluetta.

– Damaskos on tehnyt suunnitelman kaikkien pakolaisten paluusta vanhaan leiriinsä, totesi Syyrian varaulkoministeri Faisal al-Meqdad.

Aikataulusta al-Meqdad ei kuitenkaan maininnut.

Uutistoimisto AFP:n mukaan myös YK:n palestiinalaispakolaisten järjestö UNRWA suhtautuu myönteisesti Syyrian hallituksen päätökseen sallia pakolaisten paluu alueelle.

Jarmukissa asui noin 160 000 palestiinalaista ennen konfliktien alkamista.

UNRWA kosiskelee kansainvälisiä rahoittajia

Vuosia kestäneiden konfliktien vuoksi Yarmukin alue on pahoin tuhoutunut. Ajoteitä on saatu kuitenkin raivattua, jotta liikkuminen alueella on helpompaa.

Tällä hetkellä pommitettujen rakennusten keskellä asuu vain muutamia perheitä. UNRWA:lla oli alueella useita rakennuksia ja kouluja, mutta kaikki ovat vahingoittuneet.

Ahdinkoa on edelleen lisännyt se, että järjestön suurin rahoittaja Yhdysvallat on ilmoittanut lopettavansa 350 miljoonan dollarin vuosituen.

– Kaikki tuki on tärkeää ja toivomme rahoitusta isoilta kansainvälisiltä yhteisöiltä. Haluamme tarjota alueelle palaaville pakolaisille peruspalveluja, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta, totetaa järjestön tiedottaja Chris Gunnes.

Moni Jarmukin asukkaista pakeni sen jälkeen, kun kapinalliset valtasivat alueen vuonna 2012. Jälleenrakentamisen aloittaminen odottaa vielä kuitenkin Syyrian hallituksen hyväksyntää.

Syyrian sodassa on kuollut yli 360 000 ihmistä vuodesta 2011 alkaen.

