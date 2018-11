Norjassa sotalaiva ja säiliöalus ovat törmänneet Bergenin pohjoispuolella

Norjan laivaston Helge Ingstad -fregatti ja säiliöalus Sola TS ovat törmänneet Bergenin pohjoispuolella.

Tieto onnettomuudesta tuli aamuneljältä paikallista aikaa. Alueella on meneillään pelastusoperaatio.

Seitsemän sota-aluksen miehistön jäsentä on loukkaantunut, kertoo Norjan yleisradio (siirryt toiseen palveluun). Kaikki aluksen 137 miehistön jäsentä on evakuoitu laivasta, joka on saanut vuodon ja voimakkaan kallistuman.

Säiliöaluksen miehistön kerrotaan selvinneen vammoitta, heitä on 23. Alus ei ole vaarassa upota, kertovat viranomaiset.

Toistaiseksi ei ole tietoja öljyvahingoista.

Norjan laivaston fregatti kuuluu Naton merellisiin valmiusjoukkoihin.

Kerromme kohta lisää.