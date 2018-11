Kasvattajan kouluun tuoma Hitler-kakku ja kaasukanisteri olivat liikaa kouluviranomaisille Australiassa

Australiassa kouluviranomaiset tutkivat tapausta, jossa koulun työntekijä toi luokkaan Adolf Hitlerin suosikkikakun sekä antoi oppilaiden leikkiä toisen maailmansodan aikaisten aseiden ja asusteiden kopioilla.

Oppilaat saivat historian tunnilla sovittaa natsiupseerin koppalakkia ja hypistellä muun muassa Zyklon B -kaasukanisterin kopiota. Kyseistä myrkkyä käytettiin keskitysleireillä vankien surmaamiseen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä paikallinen uutissivusto The Age. (siirryt toiseen palveluun)

Kouluviranomaiset ovat luonnehtineet tapausta "vakavaksi harkinnan pettämiseksi". Heidän mukaansa koulun tehtävä on kertoa oppilaille natsien hirmutöistä tekemättä siitä viihdettä.

– Symboleiden tai esineiden käyttö tavalla, joka normalisoi tai trivialisoi natsien toimia on täysin sopimatonta, kouluviranomaiset kommentoivat.

Innostui dokumentista

Kohua herättänyt tapaus sattui Victorian osavaltiossa, Melbournen eteläpuolella sijaitsevassa Dromanan lukiossa.

Esineet kouluun tuonut mies ei ollut opettaja. Lehtitietojen mukaan koulussa työskennellyt mies oli innokas historian harrastaja, joka keksi leipoa hakaristillä koristellun kakun nähtyään televisiosta dokumentin Adolf Hitlerin palvelusväestä.

Mies jakoi Facebookissa kuvan leipomastaan kakusta ennen kuin vei sen koululle. Leipuri kirjoitti olevansa tyytyväinen etenkin kakun ulkonäköön ja kermakoristeluun.

– Ei mikään ihme, että se oli Hitlerin suosikkikakku, mies pohti.

Lehtitietojen mukaan hakaristi ei kuitenkaan päätynyt oppilaiden nähtäväksi, sillä mies vei oppilaille vain kakun tähteet.

Juutalaisjärjestö tuomitsee

Juutalainen kansalaisjärjestö Anti-Defamation Commission on tuominnut natsileipomukset ja muistoesineiden kierrättämisen luokassa.

– Holokaustissa murhattiin järjestelmällisesti kuusi miljoonaa juutalaista ja monia muita ihmisiä. Sen ei pitäisi olla hauskojen pelien, viihteen tai naamiaisten aihe, järjestön puheenjohtaja Dvir Abramovich kommentoi.

Hänen mukaansa valkoista ylivaltaa ajavien liikkeiden suosio on kasvanut Australiassa ja koulujen tulisi olla turvallisia oppimisympäristöjä.

– Monia säädyllisyyden rajoja on nyt ylitetty, ja monen on vaikea ymmärtää, miten tällainen on ollut mahdollista, Abramovich jatkoi.

Koulun rehtorin mukaan tapausta tutkitaan ja koulu päättää myöhemmin tarvittavista toimenpiteistä.

– Historiantunnin tarkoitus oli opettaa oppilaille toisen maailmansodan vaikutusta, mutta jotkut luokkaan tuodut esineet olivat täysin sopimattomia, Alan Marr kommentoi The Age -uutissivustolle.

